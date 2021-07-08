Популярные вопросы по расчету больничных

Далеко не всем бухгалтерам хватает времени на изучение поправок в законах. С расчетом больничных такая же история – вроде где-то читали и слышали про изменения, но вопросы и нюансы появляются, когда сотрудник принесет вам больничный. В статье собрали самые ходовые вопросы и ответы по этой теме.

Больничный из МРОТ – как рассчитывать?

Пособие по временной нетрудоспособности должно быть не меньше МРОТ в расчете за месяц, независимо от стажа и заработка сотрудника. Сейчас это 12 792 руб. Но сумма меняется:

Если сотрудник работает на неполную ставку, то минимальный больничный равен МРОТ х Ставка. Например, для работника на полставки сумма пособия будет не менее 6396 руб. в месяц. Если там, где работает сотрудник, применяется районный коэффициент, то минимальный больничный равен 12 792 х РК. Например, для Чукотки минимальный больничный за месяц – 25 584 руб.

С расчетом по минималке есть один математический подвох. Нужно рассчитать среднедневной заработок по 2 формулам и взять большую из сумм для больничного: МРОТ / количество дней в месяце

МРОТ х 24/730 х % от стажа

Не спешите обвинять свою программу в неправильных расчетах по МРОТ. Возможно, в месяце расчета было менее 30 дней и расчет по 2 годам оказался более выгодным. Подробный пример расчета смотрите здесь.

В СБИС предусмотрены все нюансы расчета пособий. Программа автоматически учтет данные по стажу, зарплату с предыдущей работы, районные коэффициенты. Ваши цифры всегда будут совпадать с расчетами ФСС.

Отправка расчета в ФСС – в какой срок успеть?

Компания обязана отправить расчет в течение 5 рабочих дней после получения больничного или номера ЭЛН от сотрудника. Наказание за опоздание – административный штраф 300–500 руб. (ст. 15.33 КоАП).

Особенно внимательными нужно быть тем, кто запрашивает данные по больничному из ФСС электронно. Сделать вид, что поздно получили больничный от сотрудника, уже не получится.

Если среднесписочная численность работников за прошлый год более 25 человек, сведения для назначения и выплаты пособий передают электронным реестром. Для этого нужна электронная подпись и программа для обмена данными с Соцстрахом.

Карта МИР для получения пособия – когда нужна?

Карты этой системы обязательны для получения пособия:

По беременности и родам. По уходу за ребенком. За постановку на учет в медицинских организациях на ранних сроках беременности. По временной нетрудоспособности гражданам, подвергшимся воздействию радиации.

Если отправить пособие на другие виды карт, деньги зависнут, работник получит из банка уведомление с просьбой предоставить реквизиты счета карты МИР либо счета, к которому не открыто ни одной карты. Если таких счетов нет, ему придется идти в банк за наличными. Не пойдет – деньги вернутся обратно в Соцстрах.

Возможны еще 2 способа обойтись без карты МИР:

Счет в банке, к которому нет карты.

Почтовый перевод.

Требование об оформлении банковской карты МИР не распространяется на выплаты периодичностью реже одного раза в год, а также на граждан, постоянно проживающих за пределами РФ. В данном случае выплаты можно получать на банковские карты Visa и Master Card (ч. 5.4 ст. 30.5 Закона № 161-ФЗ; письмо ФСС от 06.11.2020 № 02-08-01/15-07-12017л).

Изменился расчет по отправленному больничному – как исправить?

Перерасчет потребуется из-за обнаруженной ошибки или новых сведений о доходах сотрудника. В случае изменений необходима корректировка.

Если меняются сведения, не влияющие на сумму больничного, отправьте только корректировку реестра. Например, когда у сотрудника меняются реквизиты для получения пособия.

При изменении сумм отправляете корректировки реестра сведений и расчета. Например, сотрудник принес справку 182-Н с предыдущей работы, которая повлияет на расчет.

В СБИСлегко исправить в первичном документе. В истории изменений отражается, когда и что пересчитывали.

Были случаи, когда сам ФСС просил не отправлять корректировку, а подать заявление на аннулирование реестра и отправить первичный расчет заново.

Больничный на бумаге или электронно – что удобнее?

Сейчас обе формы юридически равнозначны. Но бухгалтеру удобнее работать с электронным больничным:

Не нужно забивать данные по больничному для отправки в ФСС, достаточно указать номер и запросить остальные сведения для автоматического заполнения. Не нужно заполнять раздел работодателя в бумажном больничном. Хотя и на этот случай СБИС облегчает работу – есть печать раздела с обычного принтера. Минимизируются ошибки заполнения. Не нужно отвечать за сохранность больничных в компании и конфиденциальность информации.

С 2022 года все больничные будут оформляться только в электронном виде (ФЗ № 126 от 30.04.21).

Для того чтобы принять к оплате электронный листок нетрудоспособности, работодателю необходимы:

– усиленная квалифицированная электронная подпись юридического лица;

– доступ в интернет;

– программное обеспечение (ПО), например СБИС.

При отсутствии необходимого ПО можно использовать личный кабинет страхователя или программу АРМ подготовки расчетов для ФСС (lk.fss.ru).