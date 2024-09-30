Новый формат счета-фактуры и УПД: обзор изменений

С 1 октября 2024 начнет действовать обновленная форма бумажного счета-фактуры. А с 1 апреля 2025 для всех обязательны новые форматы электронных УПД и счета-фактуры.

Сейчас по форматам действует переходный период, когда вы сами решаете, по какому приказу ФНС работать. Главные новшества в формате счета-фактуры и УПД налоговая перечислила в письме от 04.03.2024 № ЕВ-4-26/2486@. Ниже — наш обзор этого письма.

Добавлена новая графа для прослеживаемых товаров

В новом формате счета-фактуры и УПД предусмотрена новая графа 14 «Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без налога на добавленную стоимость, в рублях». Она появилась, чтобы обязательный реквизит — стоимость прослеживаемого товара — был приведен как отдельный показатель.

На какие именно товары распространяются требования системы прослеживаемости, связана ли прослеживаемость с маркировкой и как бизнесу выстроить работу по закону, рассказали в нашем журнале.

ФНС утвердила новые форматы счета-фактуры и УПД приказом от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@. Прежние форматы теперь добавлены в Приложение № 2 к новому приказу, поскольку будут использоваться параллельно новым форматам в переходный период. Старый приказ 820@ утратил силу.

В одном УПД теперь можно указывать прослеживаемые и маркированные товары

Раньше нельзя было передавать в одном УПД маркированные и прослеживаемые товары из-за особенностей префикса в имени файла. Новый формат УПД исправил эту ситуацию.

Программа Saby (СБИС) автоматически формирует имя файла электронного УПД в соответствии с законодательством. Вам не надо самим разбираться в правилах его формирования.

УПД можно применять для новых целей

Теперь УПД можно использовать не только при передаче товаров контрагентам, но и при перемещении товаров внутри организации и передаче на ответственное хранение.

Для этого указывается специальный код в имени файла: 00051 и 00030 соответственно. Посмотреть все коды можно на сайте ФНС. Загрузите оттуда файл с кодами из раздела «Перечень кодов (значений) для формирования информации о специальных обстоятельствах документа».

По-новому заполняется строка «Документ об отгрузке»

Ранее в строке «5а — документ об отгрузке» указывали порядковые номера строк счета-фактуры, которые соответствуют товарной накладной, акту выполненных работ, УПД или другому первичному документу, на основании которого выставлен счет-фактура.

В УПД нового формата указывается только информация о наименовании, номере и дате первички.

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Стало удобнее работать с корректировками УПД

В новых форматах появилась возможность добавить в имя файла информацию об исправленном документе. Например, при выставлении корректировочного счета-фактуры в имя файла можно зашить данные о первичном выставленном документе. Для этого используются атрибуты «ИмяФайлИспрПрод» и «ИмяФайлИспрПок».

Уточнен перечень обозначений для определенных обстоятельств

Следующие значения используются при формировании счетов-фактур, УПД в соответствующих случаях:

1 — счет-фактура для агентских схем сотрудничества;

2 — счет-фактура на аванс;

3 — счет-фактура, который используется при реализации/приобретении комиссионером или агентом товаров для двух и более покупателей/продавцов;

4 — счет-фактура, который применяется налоговым агентом при покупке товаров или услуг у иностранных лиц (п. 2 и 3 ст. 161 НК);

5 — счет-фактура, который используется при продаже некоторых товаров: лома, отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов, макулатуры и сырых шкур животных (п. 8 ст. 161 НК).

Определили, как указывать информацию о месте хранения МЧД на подписанта

Теперь, если УПД подписывает представитель по машиночитаемой доверенности, можно использовать специальный элемент <УРЛСист> в типовом блоке «Подписант». В нем будет указываться ссылка на информационную систему, где хранится МЧД.

Saby (СБИС) своевременно реагирует на изменения законодательства. При желании вы уже можете подключить в программе новый формат. После 1.04.2025 старые форматы УПД и счета-фактуры будут отключены. И, возможно, уже в 2025 году законодатели введут штрафы за нарушения в системе прослеживаемости, в том числе за неотражение нужных реквизитов в счете-фактуре (проект поправок в КоАП).

Порядок в счетах-фактурах — залог верной декларации по НДС. Перед отправкой отчета сверьте с контрагентами данные ваших счетов-фактур. Это снизит риск отказа от налоговой инспекции. Если контрагент не работает с вами по ЭДО и не пользуется Saby (СБИС), в один клик запросите у него данные для сравнения. Это можно сделать прямо из сверки с контрагентом. Либо пригласите контрагента загрузить его книгу продаж в систему.

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