КЭДО в автобизнесе. Из бумаги в цифру за 3 месяца: кейс холдинга «Авилон»

Рассказываем, почему ненадежно держать все на бумаге и на что способен Saby в крупном бизнесе.
«Авилон» в деталях
Группа компаний «Авилон» — крупнейший российский холдинг в автомобильном бизнесе. С компанией работают более 50 известных производителей, среди которых Chery, Omoda, Gac и Haval. Брендовые автомобили представлены в шоурумах компании, расположенных по всей Москве. А технические станции «Авилона» — крупнейшие в Европе.
За такими масштабами бизнеса стоит большой человеческий ресурс, ведь в штате работают 2 200 сотрудников из разных локаций. А это несколько тысяч кадровых процессов! Каждый документ нужно передать на согласование, дождаться подписи, подшить в папку, а при необходимости — отправить курьером в головной офис на хранение. Из-за этого бизнес-процессы могли бы буксовать, как машина с перегретым сцеплением.
К чему приводит «бумажный» подход:
Несвоевременная передача документов.
Законодательные риски в части соблюдения сроков.
Сложности ознакомления с ЛНА в случае изменений.
Согласитесь, бумажный мир создает проблемы для крупного бизнеса и напоминает прошлую эпоху. Когда вы в последний раз покупали бумажный билет на самолет?
Именно поэтому автомобильный холдинг взял курс на цифровизацию. Сотрудники не тратят рабочее время на ручную документацию, а бизнес может забыть о фейлах в трудовых отношениях и даже о подсчетах закупа бумаги, принтеров и их содержании.
Почему Saby КЭДО
Чтобы сократить время и деньги на бумажный документооборот в HR-отделе, «Авилон» начал поиски популярных решений КЭДО. Это был 2022 год. Тогда кадровая цифровизация была вновинку для бизнеса, ведь закон разрешил использовать ЭДО.
Рынок предлагал множество вариантов, но именно технологии Saby оказались на той самой скорости, которая требовалась бизнесу «Авилон». Мы доказали, что автоматизация может быть не просто быстрой, а словно гоночный болид — мчится без сбоев, вписывается в любые повороты и легко масштабируется под индивидуальные запросы заказчика.
Почему «Авилон» выбрал КЭДО Saby:
Совместимость с 1C.
Стоимость и сроки проекта.
Наглядные успешные кейсы.
Мобильное приложение.
Поддержка 24/7 как для сотрудников, так и для отдела кадров.
Всего за 3 месяца Saby перевернул работу внутри компании и автоматизировал 60% кадровых процессов. Например, увольнение, прием нового сотрудника, командировка, выдача усиленной неквалифицированной электронной подписи и многое другое.
Результаты не заставили себя ждать.
Возможности Saby КЭДО
Первое: кадры не страдают от бумажной бюрократии
Без КЭДО Saby первый рабочий день нового сотрудника начинался не с чашечки кофе, а с бумажного оформления документов и бесконечных подписей. А если было необходимо оформить ИТ специалиста, который привык к удаленке, приходилось уговаривать его заехать в отдел кадров.
C Saby прием нового сотрудника стал проще для всех участников. Он ведется дистанционно и в офисе компании. Работник получает приглашение на регистрацию в личном кабинете, скачивает мобильное приложение Saby, загружает данные паспорта и СНИЛС, а система распознает их. Кадровые специалисты получают готовую карточку сотрудника в программе и подписывают приказ о приеме НЭП. Все данные передаются в учетную систему 1С ЗУП с помощью модуля расширения Saby.
Второе: трудовые процессы в безопасности
В части подписания кадровых документов, ЛНА и инструкций юристам «Авилона» было важно, чтобы этот процесс был безопасен и защищен от юридических споров.
Теперь при каждом утверждении кадрового документа сотрудник получает проверочный код по смс и так подтверждает факт ознакомления с документом и его подпись.
Третье: HR-отдел без рутинных задач
Система Saby сократила время на согласование документов и избавила эйчаров от бумаг и долгой печати.
При оформлении ежегодного отпуска сотрудник получает напоминание прямо в мобильном приложении. Выбирает даты отпуска, а если понадобится, согласовывает перенос в интерактивном календаре.
Также с Saby работник легко оформляет дополнительные дни отдыха. В компании это предусмотрено для ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и доноров.
HR-специалисту не потребуется проверять наличие подтверждающих документов, ведь Saby сам определит статус сотрудника и подскажет, какие данные необходимо приложить.
И это еще не все результаты цифровизации. Специалист HR-департамента Амина Газизулина: «Для оформления материальной помощи сотруднику приходилось получать физическую подпись от 5 человек. Такой процесс согласования удалось перевести в цифровой формат и сократить время до 2 часов».
С Saby КЭДО быстрее, чем на гоночной трассе
Saby доказал эффективность на примере крупного автомобильного бизнеса.
Мы не просто облегчили бюрократическую работу для нескольких тысяч сотрудников, а значительно сократили время на оформление документов по нескольким направлениям:
с 1 дня до 6 минут — уменьшилось время оформления отпуска;
на 90% сократили затраты времени сотрудников на работу с документооборотом;
всего 40 минут требуется на оформление приема нового сотрудника.
«Сегодня 90% штата компании оформляют кадровые документы через Saby. Главная задача реализована», — руководитель ИТ-проектов «Авилона» Владислава Данилова.
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Если вы хотите ускорить кадровые процессы, избавиться от бумажной волокиты и улучшить управление персоналом — Saby станет вашим надежным партнером на пути к цифровизации.
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