КЭДО в автобизнесе. Из бумаги в цифру за 3 месяца: кейс холдинга «Авилон»

Группа компаний «Авилон» — крупнейший российский холдинг в автомобильном бизнесе. С компанией работают более 50 известных производителей, среди которых Chery, Omoda, Gac и Haval. Брендовые автомобили представлены в шоурумах компании, расположенных по всей Москве. А технические станции «Авилона» — крупнейшие в Европе.

За такими масштабами бизнеса стоит большой человеческий ресурс, ведь в штате работают 2 200 сотрудников из разных локаций. А это несколько тысяч кадровых процессов! Каждый документ нужно передать на согласование, дождаться подписи, подшить в папку, а при необходимости — отправить курьером в головной офис на хранение. Из-за этого бизнес-процессы могли бы буксовать, как машина с перегретым сцеплением.

К чему приводит «бумажный» подход:

Несвоевременная передача документов.

Законодательные риски в части соблюдения сроков.

Сложности ознакомления с ЛНА в случае изменений.

Согласитесь, бумажный мир создает проблемы для крупного бизнеса и напоминает прошлую эпоху. Когда вы в последний раз покупали бумажный билет на самолет?

Именно поэтому автомобильный холдинг взял курс на цифровизацию. Сотрудники не тратят рабочее время на ручную документацию, а бизнес может забыть о фейлах в трудовых отношениях и даже о подсчетах закупа бумаги, принтеров и их содержании.