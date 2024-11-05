Все, что вы хотели знать о НДС для УСН с 2025 года

С 2025 года компании и предприниматели на УСН с невысокими доходами (до 60 млн ₽ в год) признаются плательщиками НДС, но автоматически освобождены от его уплаты. В статье ответили на популярные вопросы таких упрощенцев, с учетом Методических рекомендаций от ФНС (письмо от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@).

Можно ли упрощенцу с освобождением выставлять счета-фактуры с НДС

Освобождение от НДС упрощенцев с доходами до 60 млн ₽ — это обязанность для компаний и ИП, а не право. Однако закон не запрещает выставлять счета-фактуры с НДС по общим (не пониженным) ставкам без права на вычет.

При выставлении хотя бы одного счета-фактуры с выделенным в нем налогом нужно сдать электронную декларацию по НДС. На бумаге отчет не примут. Также нельзя отправить этот отчет через бесплатный сервис или личный кабинет на сайте ФНС.

До 2025 года у упрощенцев также есть возможность выставлять счета-фактуры по своему желанию (просьбе контрагента). Подробно об этом писали здесь.

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Нужно ли подавать заявление на освобождение от НДС

Освобождение от НДС при доходах до 60 млн ₽ применяется автоматически, подавать какие-либо документы на льготу не нужно.

Упрощенец в 2024 году заработал более 60 млн ₽. По этой причине в 2025 году такой упрощенец должен платить НДС. Но по итогам 2025 года доходы оказались меньше 60 млн ₽. Это значит, на 2026 год упрощенец автоматически получает освобождение от налога. То, что в 2025 году упрощенец платил налог, в данном случае значения не имеет. И не является причиной для того, чтобы платить НДС и в 2026 году.

То есть главное: уровень полученных за прошлый год доходов. Уведомлять налоговую об освобождении на 2026 год в данном случае не нужно (письмо Минфина от 02.09.2024 № 03-07-11/82892).

В каких случаях при освобождении придется платить НДС

Освобождение от НДС не касается следующих случаев (п. 1 Методрекомендаций ФНС):

Упрощенец должен выступить налоговым агентом по НДС . Про обязанности налоговых агентов рассказывали здесь.

Упрощенец должен уплатить НДС при ввозе товаров на территорию России, в том числе из стран ЕАЭС. Про НДС при импорте рассказывали здесь.

Что делать, если доходы в 2025 году превысят 60 млн ₽

В 2025 году вы не платите НДС, если за 2024 год заработали меньше 60 млн ₽. Или только зарегистрировали бизнес. Однако в 2025 году ситуация может поменяться. И вы заработаете больше 60 млн. До тех пор, пока доходы не превысили 60 млн, вы не платите НДС. После превышения лимита с 1 числа следующего месяца начинайте исполнять обязанности налогоплательщика (новый абз. 3 п. 5 ст. 145 НК).

В апреле 2025 года доходы с начала года превысили 60 млн ₽ и составили 65 млн ₽. Соответственно, с января по апрель 2025 упрощенец не исчисляет и не уплачивает НДС в бюджет. По операциям с 1 мая 2025 должен начать исчислять и уплачивать НДС в бюджет.

Чтобы платить НДС, первым делом выберите, как работать с НДС:

по общему порядку, который применяют компании (ИП) на общем режиме, — с общими ставками НДС и правом на вычет налога,

или

по особому порядку — с пониженной ставкой 5 (7)%, но без права на вычет.

Подпишите с контрагентами доп. соглашения к договорам, включите НДС в цены.

Если при заключении договора с покупателем предполагаете, что на момент исполнения договора (отгрузки) доходы превысят установленные лимиты, то целесообразно предусмотреть в договоре положение о возможности увеличить цену договора на сумму НДС. И тогда при превышении лимита и появлении у продавца обязанности платить НДС покупатель доплатит продавцу на УСН соответствующий НДС (п. 16 Методрекомендаций ФНС).

Возможная формулировка для договора с покупателем на 2025 год

Продавец отгружает Покупателю товары по графику и ценам, указанным в спецификации (приложение к настоящему договору). Продавец применяет упрощенную систему налогообложения и на основании п. 1. ст. 145 НК освобожден от обязанности по исчислению и уплате НДС в бюджет.

Если Продавец на основании п. 5 ст. 145 НК потеряет право на освобождение (у Продавца доходы превысят установленный лимит), он уведомляет об этом Покупателя. По товарам, отгруженным с даты такого уведомления, но не ранее первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело место указанное превышение, Продавец предъявляет Покупателю НДС сверх цены, установленной настоящим договором.

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В налоговую службу специально сообщать о своем выборе ставки не придется. Инспекторы увидят из декларации по НДС, по какому порядку работает компания (ИП).

Сделать выбор правильно — крайне важно: если выбрать особый порядок, отказаться от него добровольно можно только через 3 года (новый п. 9 ст. 164 НК).

Если сомневаетесь в выборе тарифа, сначала можете платить НДС по общей ставке. Перейти на пониженную можно с любого квартала. Какой вариант выгоднее, нужно считать отдельно в каждом конкретном случае, с учетом плановых показателей и специфики деятельности.

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