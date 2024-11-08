На что влияет ключевая ставка в работе бухгалтера

Пени будут, если просрочить уплату налогов или взносов хотя бы на день или уплатить меньше положенной суммы. Это касается и обязательных платежей в ФНС, и страховых взносов в Соцфонд.

По налоговой недоимке в 2024 году пени не возникают при наличии положительного сальдо на ЕНС — когда средств хватает, чтобы погасить возникший долг (п. 2 постановления Правительства от 29.03.2023 № 500).

Чтобы обезопасить себя от налоговых пеней, переводите средства на ЕНС хотя бы за один рабочий день до установленного срока. А если делаете платеж в последний день установленного срока, успевайте до окончания банковского дня — до 15.00. Если платеж поступит на ЕНС только на следующий рабочий день, придется доказывать, что свою обязанность по уплате налога вы выполнили в срок. Это лишние временные и трудозатраты на объяснения с налоговой.

Приводим пошаговую инструкцию для расчета пеней.

Определите период, за который должны быть начислены пени. Это время со дня возникновения недоимки (то есть со дня, следующего за сроком уплаты налога) по день погашения (включительно). В период недоимки включайте выходные и праздники.

Определите сумму недоимки. Не всегда сумма недоимки равна сумме отрицательного сальдо ЕНС, потому что кроме самой недоимки там могут числиться пени и штрафы. Но пени должны начисляться именно на сумму недоимки, а не на все отрицательное сальдо ЕНС. Отследить, из каких сумм состоит сальдо ЕНС и какая из них — недоимка по налогам, можно в личном кабинете налогоплательщика или в СБИС.

Рассчитайте сумму пеней. Формулы расчета привели в таблице. Для компаний формула по налоговым пеням менее выгодная, чем для ИП. По взносам на травматизм формула одна для ИП и ООО.

В отличие от штрафов, пени по налогам и взносам нельзя уменьшить: они будут начислены в той сумме, которая получится по расчету. Причем максимальный размер пеней не ограничен. Как уменьшить штраф, рассказали здесь.