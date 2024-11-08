На что влияет ключевая ставка в работе бухгалтера

Восемь раз в год проводятся плановые заседания, на которых Центробанк обсуждает уровень ключевой ставки. Также возможны внеплановые заседания. В 2024 году ЦБ менял ставку 3 раза, а в 2023 году — 5.
Бухгалтерии важно отслеживать изменения показателя, так как он участвует в бухгалтерских расчетах в тех ситуациях, где одна сторона задолжала другой.
Это расчет матвыгоды по выданным займам, расчет санкций за долги перед работниками, контрагентами, бюджетом. В статье расскажем, как бухгалтеру делать такие расчеты.
Как считать пени по налогам и взносам
Пени будут, если просрочить уплату налогов или взносов хотя бы на день или уплатить меньше положенной суммы. Это касается и обязательных платежей в ФНС, и страховых взносов в Соцфонд.
По налоговой недоимке в 2024 году пени не возникают при наличии положительного сальдо на ЕНС — когда средств хватает, чтобы погасить возникший долг (п. 2 постановления Правительства от 29.03.2023 № 500).
Чтобы обезопасить себя от налоговых пеней, переводите средства на ЕНС хотя бы за один рабочий день до установленного срока. А если делаете платеж в последний день установленного срока, успевайте до окончания банковского дня — до 15.00. Если платеж поступит на ЕНС только на следующий рабочий день, придется доказывать, что свою обязанность по уплате налога вы выполнили в срок. Это лишние временные и трудозатраты на объяснения с налоговой.
Приводим пошаговую инструкцию для расчета пеней.
Определите период, за который должны быть начислены пени. Это время со дня возникновения недоимки (то есть со дня, следующего за сроком уплаты налога) по день погашения (включительно). В период недоимки включайте выходные и праздники.
Определите сумму недоимки. Не всегда сумма недоимки равна сумме отрицательного сальдо ЕНС, потому что кроме самой недоимки там могут числиться пени и штрафы. Но пени должны начисляться именно на сумму недоимки, а не на все отрицательное сальдо ЕНС. Отследить, из каких сумм состоит сальдо ЕНС и какая из них — недоимка по налогам, можно в личном кабинете налогоплательщика или в СБИС.
Рассчитайте сумму пеней. Формулы расчета привели в таблице. Для компаний формула по налоговым пеням менее выгодная, чем для ИП. По взносам на травматизм формула одна для ИП и ООО.
В отличие от штрафов, пени по налогам и взносам нельзя уменьшить: они будут начислены в той сумме, которая получится по расчету. Причем максимальный размер пеней не ограничен. Как уменьшить штраф, рассказали здесь.
Кто должник
Формула расчета пеней
Обозначения
По налоговым платежам
ООО
1/300 СтЦБ х Долг х Период1 + 1/150 СтЦБ х Долг х Период2
СтЦБ — ключевая ставка, действующая в периоде расчета пеней. Если ее значение менялось, то пени рассчитываются отдельно за каждый период действия ставки ЦБ.
Долг — сумма недоимки на ЕНС.
Период1 — первые 30 календарных дней со дня возникновения недоимки.
Период2 — количество календарных дней существования недоимки на ЕНС с 31 по последний день (включительно)
ИП
1/300 СтЦБ х Долг х Период
СтЦБ — ключевая ставка, действующая в периоде расчета пеней. Если ее значение менялось, то пени рассчитываются отдельно за каждый период действия ставки ЦБ.
Долг — сумма недоимки на ЕНС.
Период — количество календарных дней существования задолженности на ЕНС со дня возникновения по последний день (включительно)
По взносам в Социальный фонд
ООО, ИП
1/300 СтЦБ х Долг х Период
СтЦБ — ключевая ставка, действующая в периоде расчета пеней. Если ее значение менялось, то пени рассчитываются отдельно за каждый период действия ставки ЦБ.
Долг — сумма недоимки перед СФР.
Период — количество календарных дней существования задолженности со дня возникновения по последний день (включительно)
Пример расчета пеней по налогам
Бухгалтер сдал декларацию по УСН за 2023 год. Сумма налога к уплате по декларации по сроку 28.03.2024 — 800 тыс. ₽. Компания своевременно не перечислила деньги на ЕНС. На 28.03.2024 сальдо ЕНС было нулевым. Налог уплатили только 30.04.2024. Ставка ЦБ в период недоимки — 16%.
Рассчитаем сумму пеней.
Показатели
Период до 30 дней
Период свыше 30 дней
Количество дней просрочки
30 дней (29.03.2024–27.04.2024)
3 дня (28.04.2024–30.04.2024)
Сумма пеней
12 800 ₽ (1/300 х 0,16 х 800 000 х 30)
2 560 ₽ (1/150 х 0,16 х 800 000 х 3)
Итого пеней
15 360 ₽
Как уплатить пени по налогам и взносам
Пени по взносам на травматизм уплачивайте в Соцфонд отдельным платежным поручением.
Пени по НК перечисляйте в составе ЕНП. Причем чтобы деньги с ЕНС ушли именно на уплату пеней, нужно, чтобы все недоимки были погашены. Такова очередность списаний с единого налогового счета: сначала деньги с ЕНС спишут в погашение недоимки по налогам и взносам, затем — на текущие платежи, и только после этого — на погашение пеней. Причем в приоритете в любом случае будет недоимка / текущий платеж по НДФЛ.
Уплаченные пени по налогам и взносам нельзя включить в налоговые расходы (ст. 270 НК).
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Как рассчитать неустойку по договору с контрагентом
Контрагент не исполняет обязательства по договору? Потерпевшая сторона вправе претендовать на денежную компенсацию или неустойку.
Компенсацию можно потребовать от покупателя за просроченную оплату или от продавца за неотгруженные в срок товары.
Неустойка может быть прописана в договоре как фиксированная сумма (штраф) или как расчетная величина (пени). Даже если неустойка не прописана в договоре или договор не составлялся, ее все равно можно получить от нарушителя. В этом случае пени считают по ключевой ставке ЦБ (ст. 395 ГК).
Чтобы обезопасить себя от недобросовестных контрагентов, составляйте письменный договор и четко прописывайте финансовые санкции. Иначе сможете претендовать лишь на минимальную компенсацию по ГК.
Даже если партнер постоянный, заключите с ним рамочный договор и, например, отдельные спецификации на каждую поставку.
Вот алгоритм, по которому рассчитывают неустойку по договору.
Определите сумму для расчета неустойки. Это сумма просроченного долга, которая подтверждается условиями договора, отгрузочными документами. Если сумма включает НДС, то и неустойку считайте с суммы, включающей в себя НДС (постановление Президиума ВАС от 22.09.2009 № 5451/09 по делу № А50-6981/2008-Г-10).
Определите период просрочки исполнения обязательств. Период просрочки для расчета пеней рассчитывается в календарных днях. Начинается он со следующего дня после даты, когда обязательство должно было быть исполнено, по день фактического исполнения (включительно). Выходные и праздничные дни входят в этот период.
Определите ставку. Возьмите для расчета ставку, прописанную в договоре. Если договора нет или в нем нет условия о неустойке, берите ключевую ставку ЦБ, которая действовала в периоде расчета (ст. 395 ГК).
Рассчитайте сумму неустойки. Формула расчета по ключевой ставке: Пени по договору с контрагентом = Сумма долга х Ключевая ставка / 365 (366) х Количество дней просрочки.
Если в периоде расчета ключевая ставка менялась, рассчитайте неустойку за каждый период, в котором действовала конкретная ставка.
Сумма неустойки может оказаться выше, чем сумма самого долга. Тогда должник вправе заявить в суде о снижении неустойки. В некоторых случаях, например должник — бюджетное учреждение, суд может снизить неустойку по своей инициативе, если обнаружит ее несоразмерность последствиям нарушения обязательства (п. 71 постановления Пленума ВС от 24.03.2016 № 7).
Пример расчета неустойки по договору с контрагентом
ООО «Альфа» и ООО «Бета» заключили договор поставки. Условие о неустойке не прописали в договоре. «Альфа» поставило товары 1.12.2023 на сумму 1 млн ₽. Крайний срок оплаты поставки — 10.12.2023. Фактически «Бета» оплатило товары лишь 10.01.2024. Ставка ЦБ в период просрочки до 18.12.2023 — 15%, с 18.12.2023 — 16%.
Рассчитаем сумму неустойки, которую «Альфа» вправе требовать от «Бета» за просрочку оплаты.
Показатели
Период действия ставки ЦБ 15%
Период действия ставки ЦБ 16%
Количество дней просрочки
7 дней (11.12.2023–17.12.2023)
24 дня (18.12.2023–10.01.2024), из них 10 дней — в високосном 2024 году
Сумма пеней
2 876,71 ₽ (1 млн х 0,15 / 365 х 7)
10 508,57 ₽ [(1 млн х 0,16 / 365 х 14) + (1 млн х 0,16 / 366 х 10)] = (6 136,99 + 4 371,58)
Итого пеней
13 385,28 ₽
Как взыскать неустойку с контрагента
1. Составьте претензию для досудебного урегулирования спора. Это обязательное условие для тех, кто подает иск в арбитражный суд (ч. 5 ст. 4 АПК). Если дело рассматривает суд общей юрисдикции, то предварительно направлять претензию не обязательно (только если такая обязанность прямо не прописана в законе). Но даже в этом случае лучше все-таки направить претензию, чтобы «простимулировать» должника исполнить обязательства и по возможности избежать судебной тяжбы.
Претензию составьте в свободной форме и пропишите в ней требование об уплате неустойки. Приложите подтверждающие документы (например, товарные накладные, акты приема-передачи) и расчет суммы неустойки.
Пошаговую инструкцию взыскания долга с контрагента дали здесь.
2. Подайте иск, если должник не ответил на претензию в течение 30 дней (ч. 5 ст. 4 АПК). Не затягивайте с взысканием задолженности и санкций с должника. Срок исковой давности для взыскания неустойки истекает в момент истечения срока исковой давности по главному требованию (ст. 207 ГК). А это 3 года по истечении срока исполнения обязательств по договору (п. 1 ст. 196, 200 ГК).
Сумма неустойки, указанная в претензии и признанная должником или причитающаяся по решению суда, у взыскателя является внереализационным доходом, а у должника — внереализационным расходом (п. 3 ст. 250, п. 1 ст. 265 НК).
Такая неустойка признается в учете на дату ее признания должником или на дату вступления в силу решения суда (письмо Минфина от 14.09.2023 № 03-03-06/3/87714). Так, датой признания по претензии может служить дата акта сверки, дата ответа на претензию или дата фактического погашения неустойки.
Как определить материальную выгоду по займу
Компания (ИП) может выдавать льготный заем своему работнику: беспроцентный или под низкий процент. ООО также может выдавать займы учредителю. В таком случае у заемщика появляется доход от экономии на процентах — материальная выгода.
Заимодавцы как налоговые агенты должны:
на последнее число каждого месяца рассчитать матвыгоду;
при ближайшей выплате дохода физлицу удержать НДФЛ с заемщика;
уплатить удержанный налог в бюджет.
Условие: заем одновременно соответствует двум критериям. Привели их ниже.
Исключение: не нужно считать матвыгоду и удерживать НДФЛ, если заем выдали на приобретение (строительство) жилья и у заемщика есть право на имущественный налоговый вычет по такому жилью. Для освобождения от НДФЛ получите от сотрудника уведомление от ФНС о подтверждении права на имущественный вычет и справку по форме из письма ФНС от 15.01.2016 № БС-4-11/329 (письмо Минфина от 26.01.2021 № 03-04-05/4490).
Первый критерий матвыгоды
Процентная ставка по займу — нулевая или менее порогового значения. Это:
2/3 ставки рефинансирования на последнее число каждого месяца пользования займом — для займов в рублях.
9% годовых — для займов в валюте. Заем в валюте можно выдать только в том случае, когда одной из сторон по договору выступает нерезидент РФ. Например, валютный заем можно выдать учредителю-нерезиденту, но нельзя
работнику-резиденту (ст. 6 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ).
Второй критерий матвыгоды
Получатель займа — работник или взаимозависимое физлицо (например, учредитель).
Формулы, по которым считают матвыгоду, смотрите в таблице.
По валютному займу материальную выгоду пересчитывайте в рубли по официальному курсу ЦБ на последнее число месяца (п. 5 ст. 210, подп. 7 п. 1 ст. 223 НК).
Вид займа
Формула для расчета матвыгоды по займу (п. 2 ст. 212 НК)
Обозначения
Процентный в рублях
(2/3 × СтЦБ — СтДог) × Сумма займа / 365 (366) × Дней
СтЦБ — ключевая ставка на последнее число месяца.
СтДог — ставка по договору.
Дней — количество календарных дней пользования займом в месяце. День выдачи займа в этот период не входит (ст. 191 ГК)
Беспроцентный в рублях
2/3 × СтЦБ × Сумма займа / 365 (366) × Дней
Процентный в валюте
(9% — СтДог) × Сумма займа / 365 (366) × Дней
Беспроцентный в валюте
9% × Сумма займа / 365 (366) × Дней
В 2021–2023 действовала временная мера: не нужно было считать матвыгоду, полученную в этот период, и удерживать с нее НДФЛ. Но с 2024 года льгота больше не действует.
Проведите ревизию выданных займов по состоянию на 01.01.2024. Если заем относится к льготным, ежемесячно считайте матвыгоду и удерживайте НДФЛ с заемщика начиная с января 2024. По новым льготным договорам заранее учитывайте необходимость удерживать НДФЛ с матвыгоды.
Сотруднику выдали беспроцентный заем в 2023 году. И до конца 2023 года не удерживали НДФЛ с экономии на процентах. Начиная с января 2024 удерживать НДФЛ нужно.
Как считать матвыгоду при частичном погашении займа
Если заем в течение месяца частично погашали, то материальную выгоду за месяц определите как сумму матвыгод, рассчитанных за дни до и после погашения. Формула для процентного льготного займа в рублях такая:
Матвыгода по займу до частичного погашения = (2/3 × СтЦБ — СтДог) × Сумма займа до погашения / 365 (366) × Количество дней до погашения (включительно).
Матвыгода по займу после частичного погашения = (2/3 × СтЦБ — СтДог) × Сумма займа после погашения / 365 (366) × Количество дней после погашения.
Аналогично считайте матвыгоду при частичном погашении беспроцентного и валютного займов.
Как удержать НДФЛ с матвыгоды
Страховые взносы с материальной выгоды не начисляйте, а вот исчислить и удержать НДФЛ нужно. Для этого выполните следующие шаги.
1. Рассчитайте НДФЛ на последнее число месяца. Налог рассчитывайте по специальной ставке (п. 2, 3 ст. 224 НК):
35 % — если заемщик — резидент;
30 % — если заемщик — нерезидент.
2. Удержите НДФЛ из ближайшей выплаты заемщику. Удержать налог нужно из самой ранней выплаты в месяце, следующем за месяцем расчета. Не обязательно это будет зарплата.
31.05 рассчитали матвыгоду за май и НДФЛ с нее. 10.06 — день выплаты зарплаты. 05.06 сотруднику-заемщику выплачиваются отпускные. Бухгалтер не будет ждать выплаты зарплаты, чтобы удержать НДФЛ, исчисленный с матвыгоды. Он проведет такое удержание из отпускных. Также с суммы отпускных нужно удержать налог, исчисленный с самих отпускных.
Если вы ничего не выплачиваете заемщику, то удерживать НДФЛ не из чего. Такая ситуация возможна, когда сотрудник-заемщик уволился, но не погасил заем. В этом случае у вас все равно сохраняется обязанность ежемесячно рассчитывать матвыгоду и НДФЛ. Исчисленный, но не удержанный налог отражайте в 6-НДФЛ. По итогам года подайте в налоговую уведомление о невозможности удержать налог (п. 5 ст. 226 НК).
Программа Saby (СБИС) автоматически считает матвыгоду по займам и НДФЛ с нее с учетом актуальной ставки ЦБ. Посмотреть удержание НДФЛ можно в расчетном листке работника.
3. Перечислите удержанный НДФЛ в бюджет и подайте уведомление по ЕНП. Сделать это нужно в общие сроки, которые зависят от даты удержания налога. В уведомлении по ЕНП сумму НДФЛ с матвыгоды отразите в составе «зарплатного» налога с тем же КБК.
3. Отразите налог в отчетности. В 6-НДФЛ налог с матвыгоды по займам отражайте в том же разделе 1, что и зарплатный налог, но в отдельном разделе 2 по ставке 35 или 30%.
Пример расчета матвыгоды от экономии на процентах по займу и НДФЛ с нее
3.05.2024 компания выдала беспроцентный заем своему директору на сумму 500 тыс. ₽. 25.05.2024 директор внес 100 тыс. ₽ в погашение займа. Ключевая ставка ЦБ на 30.05.2024 равна 16%. Зарплата в компании выплачивается 10 числа по итогам отработанного месяца.
Рассчитаем матвыгоду за май и НДФЛ с нее.
Показатели
За период до частичного погашения
За период после погашения
Количество дней пользования займом
22 дня (04.05.2024–25.05.2024)
6 дней (26.05.2024–31.05.2024)
Сумма материальной выгоды
3 205,83 ₽ (2/3 х 0,16 х 500 000 х 22 / 366)
699,45 ₽ (2/3 х 0,16 х 400 000 х 6 / 366)
Итого матвыгода за май
3 905,28 ₽
НДФЛ с матвыгоды за май
1 367 ₽ (3 905,28 х 0,35)
Бухгалтер удержит из зарплаты директора за май при ее выплате 10.06.2024 при условии, что эта самая ранняя выплата в июне. И отразит в уведомлении по ЕНП со сроком сдачи 25.06.2024
Как вычислить компенсацию за задержку зарплаты
За задержку заработной платы, включая отпускные и увольнительные, работодатель отвечает рублем. Придется выплатить не только зарплату, но и компенсацию за просрочку выплаты.
Размер компенсации устанавливают в коллективном или трудовом договоре, но не менее 1/150 ключевой ставки за каждый день просрочки (ст. 236 ТК).
Чтобы рассчитать компенсацию за несвоевременную выплату зарплаты, действуйте следующим образом.
1. Определите сумму зарплаты, не выплаченную в срок. Компенсацию начисляйте на сумму, которую работник должен был получить на руки, то есть за вычетом НДФЛ.
2. Определите период просрочки. Размер компенсации считайте за каждый календарный день просрочки со дня, следующего за установленным сроком выплаты, по дату фактической выплаты включительно (ст. 236 ТК). Это касается и выплат по суду: компенсацию нужно начислить не с даты судебного решения, а с установленного срока выплаты.
Сроки выплаты зарплаты в компании — 10 и 25 числа. Компенсацию за невыплату в срок аванса (зарплаты за первую половину месяца) нужно считать начиная с 26 числа, а за невыплату в срок зарплаты за вторую половину месяца — начиная с 11 числа.
3. Рассчитайте сумму компенсации. Формула: Компенсация за невыплату ЗП = Долг х 1/150 ключевой ставки х Количество дней просрочки.
В локальном нормативном акте (ЛНА) может быть установлена повышенная ставка по сравнению с ТК. Тогда считайте по ней. Если же считаете по ставке ЦБ, то учитывайте ее изменение в периоде просрочки. Рассчитывайте компенсацию отдельно за каждый период действия того или иного значения ставки.
Если ведете зарплатный участок в Saby (СБИС), вам не придется вручную считать компенсацию за нарушение сроков выплаты зарплаты. Достаточно указать сумму и период просрочки — программа автоматически сделает начисление.
4. Выплатите компенсацию. Делайте это одновременно с погашением задолженности по зарплате.
Пример расчета компенсации за задержку зарплаты
Сроки выплаты зарплаты в компании — 25 и 10 числа. Работник уходит в отпуск с 17.06.2024 (понедельник). Отпускные ему должны быть перечислены не позднее 13.06.2024 (четверг). Но в это время бухгалтер была на больничном, поэтому отпускные выплатили только 24.06.2024, когда бухгалтер вышла на работу. Сумма начисленных отпускных — 50 000 ₽, а за вычетом НДФЛ — 43 500. Ставка ЦБ в этом периоде равна 16%.
Рассчитаем сумму компенсации, которую бухгалтер перечислил работнику вместе с отпускными.
Период просрочки: 11 дней (14.06.2024–24.06.2024).
Сумма начисленной компенсации: 510,40 ₽ (43 500 х 0,16 х 1/150 х 11).
НДФЛ с компенсации: 66 ₽ (510,40 х 0,13).
Сумма компенсации к выплате: 444,40 ₽ (510,40 - 66).
Как облагать НДФЛ и взносами компенсацию за задержку зарплаты
НДФЛ удержите со всей суммы компенсации в момент ее выплаты (письмо ФНС от 26.01.2023 № БС-4-11/850@, письма Минфина от 25.10.2022 № 03-04-05/103057, от 27.05.2022 № 03-04-06/50079).
Страховые взносы также безопаснее начислить со всей суммы компенсации. По мнению финансового ведомства, эта выплата не входит в перечень выплат, не облагаемых взносами (ст. 422 НК, ст. 20.2 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ, письма Минфина от 21.10.2022 № 03-04-06/101981, от 27.05.2022 № 03-04-06/50079, от 04.08.2021 № 03-15-05/62566).
Если вопрос начисления взносов с компенсации для вас принципиальный, есть шансы отстоять в суде право не начислять взносы с такой выплаты (постановление Президиума ВАС от 10.12.2013 № 11031/13, определение ВС от 13.06.2018 № 303-КГ18-6529, постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26.12.2023).
В каких неочевидных случаях придется платить компенсацию за задержку зарплаты
Занизили зарплату, потому что излишне удержали НДФЛ. Сумма такого налога уменьшает фактическую выплату, а значит, является частью зарплаты, не выданной в срок (ст. 22, 236 ТК).
Просрочили выплату заработной платы по вине обслуживающего банка. Дело в том, что компенсация работникам по ст. 236 ТК положена при любой задержке. Неважно, по чьей вине она произошла. Взыскивать понесенные издержки с банка вы можете через суд, но работников ваш спор с банком не касается.
Уволили сотрудника, а суд признал увольнение незаконным и «задним числом» восстановил гражданина на работе с назначением выплат за весь период с даты незаконного увольнения. В этом случае, кроме самих выплат, работодатель должен перечислить работнику компенсацию за их задержку. Начиная со дня, следующего за днем, в который эти суммы должны были быть выплачены при своевременном их начислении (ст. 236 ТК в редакции от 30.01.2024 № 3-ФЗ).
Выплатили начисленные суммы позже установленного срока, потому что у работодателя не было денег или заболел бухгалтер.
Не начислили увольняющемуся сотруднику доплату за работу в выходные и праздники, а положенные отгулы за работу в эти дни он не использовал. В такой ситуации уже бывший сотрудник может получить эту доплату через суд. Тогда придется вместе с доплатой перечислить компенсацию за ее задержку за весь период после увольнения (постановление КС от 06.12.2023 № 56-П).
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