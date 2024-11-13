Saby (СБИС)
Бухгалтерские программы

Как работать в СБИС бесплатно

Необязательно платить, чтобы пользоваться полезными возможностями популярной бухгалтерской программы СБИС на постоянной основе. Достаточно зарегистрировать аккаунт в системе, чтобы получить бесплатно доступ к некоторым опциям. Они востребованы в работе любого бухгалтера, в любом бизнесе. В статье расскажем про функционал программы для всех зарегистрированных пользователей.

Что дает бесплатная регистрация в СБИС

Когда заведете в СБИС аккаунт на компанию (ИП), сможете бесплатно:

  • регистрировать до 5 пользователей;

  • принимать электронные документы от контрагентов;

  • создавать, заполнять и печатать первичку;

  • создавать, заполнять и печатать отчеты в налоговую, Соцфонд (СФР) и Росстат;

  • сверять исходящий НДС (книгу продаж) с контрагентами;

  • использовать облачное хранилище размером 1 Гб.

Эти базовые возможности упростят работу с документами и отчетностью. Остальные функции СБИС, например отправку документов контрагентам, сможете докупить в любой момент.

Расскажем про основные базовые возможности программы.

Входящий ЭДО с контрагентами: получайте документы без задержек и потерь

Преимущество базовых возможностей СБИСвходящий электронный документооборот (ЭДО) с поставщиками, покупателями, партнерами.

Сразу после регистрации аккаунта в СБИС вы можете получать прямо в системе документы от других компаний и ИП. Не важно, каким оператором в системе электронного документооборота пользуется ваш контрагент. Вы сможете принимать документы даже из роуминга.

Если хотите сами отправлять документы контрагентам электронно — подключайте СБИС ЭДО.

Как электронный документооборот помогает в спорах с покупателями и заказчиками читайте в нашей другой статье.

Электронный документооборот

Онлайн-сервис для быстрого создания и обмена любыми документами

Актуальные формы первички: создавайте документы прямо в системе

Все зарегистрированные пользователи могут создавать в СБИС документы, необходимые в работе с контрагентами:

  • договоры;

  • счета;

  • акты выполненных работ (услуг);

  • товарные накладные;

  • акты сверки.

Можете распечатать первичку и отправить ее контрагенту по почте или передать курьером, лично. Все составленные документы будут храниться в СБИС: откроете их в любое время. В систему можно загружать самостоятельно разработанные шаблоны форм. Печатайте первичку из системы, отправляйте ее контрагенту на бумаге и загружайте отсканированные подписанные документы в СБИС.

Пример документа, созданного в СБИС

Актуальные бланки отчетных форм: отслеживайте сроки отчетности по уже готовому календарю

В бесплатной версии СБИС доступен календарь отчетности, который напомнит о сроках сдачи отчетов в госорганы. Отчет можно создать прямо из календаря либо из раздела «Отчетность». В программе всегда актуальные формы бланков, с подсказками по заполнению. Заполненную форму можно распечатать, подписать и сдать отчет на бумаге, если такой вариант подходит вашей компании (ИП).

Если хотите отправлять отчеты прямо из СБИС — подключите Электронную отчетность.

Экономьте на расходах на бумагу и отслеживайте статусы отчетов в программе в режиме реального времени. Большинство фирм и предпринимателей сдают отчетность в электронном формате. Электронная отправка через СБИС доступна во всех российских регионах, включая новые территории.

Календарь отчетности в СБИС

Сверка НДС: убедитесь в правильности исчисления налога

Если ваша компания уплачивает НДС, то в СБИС вы можете бесплатно сверить книгу продаж с книгами покупок контрагентов. А при подключении сервиса Суперсверка вы сможете сверить свою книгу покупок.

Программа покажет, по каким счетам-фактурам есть ошибки и расхождения. Подскажет, как исправить неточности. С такой опцией больше шансов сдать декларацию по НДС безошибочно с первого раза.

Сверка НДС — снизим риск доначислений

Сверяйте НДС в каждом счете‑фактуре с контрагентами. В СБИС 4,5 млн компаний — ваши поставщики уже готовы к сверке

СБИС Диск: храните документы в облаке

Вся документация, которая прошла через СБИС, автоматически попадает в облако — электронный архив. На бесплатной основе доступен объем облачного хранилища 1 Гб.

Электронный архив хранится на специальном сервере в закрытом доступе. Руководитель компании (ИП) может выдать права на просмотр или редактирование отдельным сотрудникам.

Со СБИС все важные документы будут всегда под рукой — просматривайте и редактируйте, скачивайте или загружайте новые. Подробно про преимущества электронных документов и электронного архива писали тут.

Удобное хранение документов в СБИС

Как зарегистрироваться в СБИС

Для входа в СБИС надо завести аккаунт. Это личный кабинет пользователя, где хранится общая информация о нем, а также все учетные данные.

Для регистрации в системе можно использовать 3 способа. Выбирайте удобный формат регистрации на нашем сайте:

  1. По email или номеру телефона.

  2. По электронной подписи.

  3. Через «Госуслуги» или социальные сети.

Отчетность через интернет

Электронная отчетность во все госорганы: подготовка, проверка, анализ и сдача отчетности, сверка расчетов с бюджетом, переписка с инспекторами

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