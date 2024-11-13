Как работать в СБИС бесплатно

В бесплатной версии СБИС доступен календарь отчетности, который напомнит о сроках сдачи отчетов в госорганы. Отчет можно создать прямо из календаря либо из раздела «Отчетность». В программе всегда актуальные формы бланков, с подсказками по заполнению. Заполненную форму можно распечатать, подписать и сдать отчет на бумаге, если такой вариант подходит вашей компании (ИП).

Если хотите отправлять отчеты прямо из СБИС — подключите Электронную отчетность.

Экономьте на расходах на бумагу и отслеживайте статусы отчетов в программе в режиме реального времени. Большинство фирм и предпринимателей сдают отчетность в электронном формате. Электронная отправка через СБИС доступна во всех российских регионах, включая новые территории.