Как работать в СБИС бесплатно

Что дает бесплатная регистрация в СБИС
Когда заведете в СБИС аккаунт на компанию (ИП), сможете бесплатно:
регистрировать до 5 пользователей;
принимать электронные документы от контрагентов;
создавать, заполнять и печатать первичку;
создавать, заполнять и печатать отчеты в налоговую, Соцфонд (СФР) и Росстат;
сверять исходящий НДС (книгу продаж) с контрагентами;
использовать облачное хранилище размером 1 Гб.
Эти базовые возможности упростят работу с документами и отчетностью. Остальные функции СБИС, например отправку документов контрагентам, сможете докупить в любой момент.
Расскажем про основные базовые возможности программы.
Входящий ЭДО с контрагентами: получайте документы без задержек и потерь
Преимущество базовых возможностей СБИС — входящий электронный документооборот (ЭДО) с поставщиками, покупателями, партнерами.
Сразу после регистрации аккаунта в СБИС вы можете получать прямо в системе документы от других компаний и ИП. Не важно, каким оператором в системе электронного документооборота пользуется ваш контрагент. Вы сможете принимать документы даже из роуминга.
Если хотите сами отправлять документы контрагентам электронно — подключайте СБИС ЭДО.
Как электронный документооборот помогает в спорах с покупателями и заказчиками читайте в нашей другой статье.
Электронный документооборот
Онлайн-сервис для быстрого создания и обмена любыми документами
Актуальные формы первички: создавайте документы прямо в системе
Все зарегистрированные пользователи могут создавать в СБИС документы, необходимые в работе с контрагентами:
договоры;
счета;
акты выполненных работ (услуг);
товарные накладные;
акты сверки.
Можете распечатать первичку и отправить ее контрагенту по почте или передать курьером, лично. Все составленные документы будут храниться в СБИС: откроете их в любое время. В систему можно загружать самостоятельно разработанные шаблоны форм. Печатайте первичку из системы, отправляйте ее контрагенту на бумаге и загружайте отсканированные подписанные документы в СБИС.
Актуальные бланки отчетных форм: отслеживайте сроки отчетности по уже готовому календарю
В бесплатной версии СБИС доступен календарь отчетности, который напомнит о сроках сдачи отчетов в госорганы. Отчет можно создать прямо из календаря либо из раздела «Отчетность». В программе всегда актуальные формы бланков, с подсказками по заполнению. Заполненную форму можно распечатать, подписать и сдать отчет на бумаге, если такой вариант подходит вашей компании (ИП).
Если хотите отправлять отчеты прямо из СБИС — подключите Электронную отчетность.
Экономьте на расходах на бумагу и отслеживайте статусы отчетов в программе в режиме реального времени. Большинство фирм и предпринимателей сдают отчетность в электронном формате. Электронная отправка через СБИС доступна во всех российских регионах, включая новые территории.
Сверка НДС: убедитесь в правильности исчисления налога
Если ваша компания уплачивает НДС, то в СБИС вы можете бесплатно сверить книгу продаж с книгами покупок контрагентов. А при подключении сервиса Суперсверка вы сможете сверить свою книгу покупок.
Программа покажет, по каким счетам-фактурам есть ошибки и расхождения. Подскажет, как исправить неточности. С такой опцией больше шансов сдать декларацию по НДС безошибочно с первого раза.
Сверка НДС — снизим риск доначислений
Сверяйте НДС в каждом счете‑фактуре с контрагентами. В СБИС 4,5 млн компаний — ваши поставщики уже готовы к сверке
СБИС Диск: храните документы в облаке
Вся документация, которая прошла через СБИС, автоматически попадает в облако — электронный архив. На бесплатной основе доступен объем облачного хранилища 1 Гб.
Электронный архив хранится на специальном сервере в закрытом доступе. Руководитель компании (ИП) может выдать права на просмотр или редактирование отдельным сотрудникам.
Со СБИС все важные документы будут всегда под рукой — просматривайте и редактируйте, скачивайте или загружайте новые. Подробно про преимущества электронных документов и электронного архива писали тут.
Как зарегистрироваться в СБИС
Для входа в СБИС надо завести аккаунт. Это личный кабинет пользователя, где хранится общая информация о нем, а также все учетные данные.
Для регистрации в системе можно использовать 3 способа. Выбирайте удобный формат регистрации на нашем сайте:
По email или номеру телефона.
По электронной подписи.
Через «Госуслуги» или социальные сети.
Отчетность через интернет
Электронная отчетность во все госорганы: подготовка, проверка, анализ и сдача отчетности, сверка расчетов с бюджетом, переписка с инспекторами
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