Как внедрить КЭДО в маленькой компании

На этом этапе, безусловно, стоит изучить рынок и получить всю информацию о различных предложениях. И здесь обратите внимание на потребности всех участников проекта в компании. Прежде чем внедрять систему, опросите участников и узнайте пожелания к будущей системе. Например, требованием IT-специалиста, который обслуживает 1С, будет наличие готового модуля интеграции. Юриста заинтересуют готовые шаблоны и соответствие системы требованиям законодательства. А отдел продаж оценит наличие мобильного приложения, чтобы подписывать документы с телефона вне офиса.

Пример требований юриста к системе КЭДО

Кроме функциональности, советуем обратить внимание:

1. На поддержку всех видов подписей: КЭП, НЭП, «Госключ», ПЭП. Вид электронной подписи для сотрудников зависит от того, какую задачу вы решаете. Подробно все объяснили в другой в статье. Но ваши потребности могут измениться, поэтому лучше, если система КЭДО поддерживает все виды подписей.

2. Принцип формирования стоимости. Основная ошибка — сравнивать только стоимость лицензии за пользование системой. В итоговую сумму платежа войдут еще и другие расходы:

Затраты на внедрение и интеграцию. Одни разработчики берут плату за интеграцию системы только в первый год работы, и это дешевле. А другие включают плату в ежегодную цену пользования системой.

Доработки. Уточните, можно ли настроить кадровый процесс силами своих сотрудников или придется каждый раз привлекать разработчика, есть ли бесплатное обновление системы.

Плата за электронную подпись и личный кабинет сотрудника. Например, в Saby (СБИС) установлена цена за пользователя, а не подпись. Это значит, что при увольнении одного сотрудника и приеме нового вы без доплат получаете подпись и личный кабинет для нового работника в рамках ранее оплаченной лицензии.

Сравнивайте размер затрат в разрезе 5 лет — так вы получите более достоверный результат.

3. Бесплатный пробный период, чтобы оценить удобство использования. Так вы поймете, подходит ли сервис вашему бизнесу, еще до того, как потратите силы и деньги на его внедрение. Например, только в ходе эксплуатации вы можете понять, что вам важно, чтобы еще и все обсуждения по документу отображались в одном окне, чтобы кадровик, начальник, бухгалтер видели всю историю согласования документа на одном экране, а не во множестве мессенджеров.

4. Наличие у разработчика других совместимых между собой сервисов. Например, Saby — это целая экосистема для управления бизнесом. Ведите графики отпусков, табели, электронные кадровые книжки и больничные в Saby HRM. Без ручного ввода, по сканам паспорта заполняйте трудовые договоры. Выдавайте электронные подписи работникам прямо в своем отделе кадров через корпоративный удостоверяющий центр. Формируйте и отправляйте отчеты в СФР в Saby Report.