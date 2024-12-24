Участие в тендерах для начинающих: пошаговая инструкция

Шаг 1. Разбираемся с базовыми понятиями и правилами
Тендер — это конкурс, аукцион, запрос котировок. То есть все торговые процедуры, которые проводятся на электронных площадках госкомпаниями, органами власти или коммерческими фирмами.
Заказчик — это покупатель продукции, работ или услуг, который разместил заказ. Госучреждения и органы власти работают по федеральному закону 44-ФЗ, госкомпании по 223-ФЗ, а коммерческие фирмы руководствуются Гражданским кодексом.
Участники тендера — это заказчики и поставщики. Заказчик публикует извещение в ЕИС, тем самым объявляя закупку. Поставщик ищет подходящий тендер и принимает участие в торгах.
Помимо заказчика и поставщика, в тендере опосредованно участвует оператор электронной площадки. Торговые процедуры проходят именно на электронных площадках, а не в ЕИС. Операторы передают заказчику документы поставщика, публикуют необходимые сведения, обрабатывают протоколы.
Процедура торгов — это все этапы закупки, начиная от публикации извещения и заканчивая заключением контракта. Вот как работает тендер:
Сначала заказчик публикует извещение в ЕИС. В извещении указывается электронная площадка, на которой будут проходить торги.
Оператор размещает сведения об объявленной закупке на электронной площадке.
Поставщик заходит в ЕИС, ищет нужную закупку. Заявку на торги он подает через электронную площадку.
В определенный день — его указывают в извещении — проходит торговая процедура. Правила для аукциона, конкурса и запроса котировок различаются. Комиссия заказчика выбирает победителя из числа участников, которые подали корректные заявки.
Заказчик и поставщик заключают контракт. Если проводились электронные торги, контракт заключают в электронной форме.
Пройти все этапы тендера без ошибок и получить выгодный контракт помогут эксперты Тензора — стоимость их услуг фиксирована, и им не нужно выплачивать процент от сделки.
Шаг 2. Получить электронную подпись
Для подготовки и подписания документации для участия в тендерах нужна УКЭП — усиленная квалифицированная электронная подпись.
Руководители компаний и ИП получают усиленную КЭП в ФНС. Сотруднику фирмы для работы в закупках придется получать УКЭП физлица. Это можно сделать только в аккредитованных удостоверяющих центрах. За выпуск в среднем берут 2 000 ₽. В другой статье рассказали, как получить такую подпись бесплатно.
Когда сотрудник действует от лица фирмы, кроме УКЭП, понадобится машиночитаемая доверенность (МЧД). Упростит задачу Saby (СБИС) — такую МЧД можно подписать с любого устройства, можно настроить автоотзыв при увольнении сотрудника.
Шаг 3. Подготовить рабочее место
Правила участия в торгах на электронных площадках и в ЕИС подразумевают особые настройки компьютера, чтобы пользователь мог свободно работать в системе закупок. Требования к настройкам у каждой площадки свои — их публикуют на сайтах ЭТП. Кроме того, надо настроить работу с УКЭП — скачать корневой сертификат и программу криптозащиты.
Корневой сертификат для подписи руководителя или ИП есть на официальном сайте УЦ ФНС, а сертификат для УКЭП физлица можно загрузить в УЦ, где оформлена электронная подпись. Программу криптозащиты, которой пользуются практически все («КриптоПро»), можно скачать в ЕИС или с официального сайта разработчика.
Чтобы информационная система и торговые площадки работали корректно, настройте браузер. Вот как это сделать:
Зайдите в «Свойства обозревателя» — во вкладку «Безопасность».
Найдите вкладку «Надежные узлы» и добавьте новые. Это официальные сайты ЕИС и электронных площадок.
Сохраните настройки, перезагрузите ПК.
В Единой информационной системе есть сервис «Автоматизированная настройка компьютера для работы в ЕИС». Мастер настройки рабочего места обработает функции браузера и установит на ПК нужное программное обеспечение. Его можно бесплатно скачать с главной страницы ЕИС.
Чтобы избежать сложностей, обращайтесь к экспертам Тензора — они помогут настроить ПК для работы с госзакупками и решить возникшие вопросы.
Шаг 4. Регистрируемся в ЕСИА
Простыми словами, поставщику надо зарегистрироваться и авторизоваться на портале Госуслуг.
Как зарегистрироваться в ЕСИА:
Зайдите на портал и перейдите по ссылке «Регистрация».
Зарегистрируйте на портале руководителя.
Создайте учетную запись организации.
Вставьте флешку с УКЭП — система проверит ее автоматически.
Заполните сведения об организации и руководителе.
Подпишите и отправитьте заявку на регистрацию.
Проверка данных займет от 15 минут до 5 дней. Если проверка успешна, организацию зарегистрируют в ЕСИА. Для дальнейшей работы с закупками рруководителю нужно прикрепить профиль компании к своей учетной записи.
Самозанятые и ИП могут регистрироваться и авторизоваться в ЕСИА как физлица. Пошаговая инструкция по регистрации на Госуслугах есть на самом портале — в разделе «Помощь».
Машиночитаемая доверенность (МЧД)
Создание, регистрация в ФНС, контроль и проверка электронных доверенностей
Шаг 5. Регистрируемся в ЕИС
Чтобы участвовать в тендерах, новичку нужно зарегистрироваться в Единой информационной системе:
Зайти на главную страницу портала закупок.
Перейти в личный кабинет участника закупок.
Запустить процедуру регистрации. Новых участников регистрируют, только если у них есть подтвержденная учетка в ЕСИА.
Заполнить, подписать и отправить регистрационную форму. Приложить необходимые документы. Перечень документов приведен в пп. 12, 13 Правил регистрации в ЕИС (постановление Правительства от 27.01.2022 № 60).
За регистрацию в ЕИС платить не надо. Участника закупок автоматически зарегистрируют в системе с 00:00 часов по московскому времени следующего дня после размещения информации и документов. После регистрации он сможет авторизоваться в личном кабинете и добавить других пользователей. Их нужно наделить определенными полномочиям: администратор, уполномоченное лицо на подписание документов электронной приемки и др.
Инструкции по регистрации, наделению полномочий и работе в ЕИС для поставщика можно скачать в разделе «Документы» — «Материалы для работы в ЕИС».
Как только поставщика зарегистрируют в ЕИС, он автоматически попадет в ЕРУЗ — Единый реестр участников закупок. Никаких дополнительных действий не нужно. Сведения в ЕРУЗ размещает Федеральное казначейство — в течение рабочего дня с того момента, как поставщик формирует сведения для ЕИС.
Помощь экспертов по регистрации в ЕИС
настроят подпись и браузер;
заполнят заявление;
добавят пользователей и настроят права доступа.
Шаг 6. Проходим аккредитацию на ЭТП
Если не знаете, где участвовать в тендерах, зайдите на главную ЕИС и прокрутите страницу вниз. Там указаны все действующие федеральные торговые площадки для госзаказа:
ZakazRF.
РОСЭЛТОРГ.
РАД.
ТЭК-Торг.
Фабрикант.
Сбербанк-АСТ.
РТС-тендер.
ЭТП ГПб.
Участников автоматически аккредитуют на федеральных электронных площадках — максимум на следующий рабочий день после регистрации в ЕИС. Аккредитацию проводят сами операторы торговых площадок, они же ведут реестр аккредитованных участников закупок.
Поставщик сам определяет, на каких площадках лучше участвовать в тендерах, в зависимости от того, какие товары, работы и услуги он предлагает. Об особенностях разных ЭТП рассказали в нашем Гиде по торговым площадкам.
Подробные инструкции, как участвовать в торгах на электронных площадках, есть для каждой ЭТП. Обычно их размещают в разделе документов или базе знаний.
Шаг 7. Заключаем договор на спецсчет
Заявки на участие в закупках на электронных площадках нужно обеспечивать. Как это сделать — деньгами или независимой гарантией, — участник решает сам. Если участник тендера планирует обеспечивать заявки деньгами, он открывает спецсчет. Открыть такой счет можно в банке из специального перечня (распоряжение Правительства от 13.07.2018 № 1451-р).
Порядок открытия спецсчета ничем не отличается от обычного банковского — нужно обратиться в банк, подготовить необходимые документы и заключить договор. Если у вас уже открыт счет в любом банке из перечня, достаточно заключить дополнительное соглашение по спецсчету, и можно приступать к торгам.
Шаг 8. Находим выгодный тендер
Чтобы не тратить время на поиски и сразу участвовать в электронных торгах, воспользуйтесь сервисом Saby (СБИС) — он найдет самые выгодные заказы по всем площадкам и отберет подходящие закупки по региону, цене, товарам и другим параметрам. Например, сервис может найти заказы с авансом и без обеспечения. Есть и дополнительная опция — персональная рассылка: как только в ЕИС или на ЭТП появятся тендеры под ваш запрос, сразу же придет уведомление.
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Еще больше полезных статей про торги и закупки в журнале от Saby (СБИС). Рассказываем простым языком, как участвовать в тендерах и побеждать.
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