Участие в тендерах для начинающих: пошаговая инструкция

Тендеры делают государственные закупки максимально прозрачными: поставщик заранее видит, какие требования и ограничения установлены для конкретного заказа. По правилам 44-ФЗ, участие в тендерах бесплатное, но и конкуренция высока. Рассказываем, как начать участвовать в госзакупках и заключить контракт.

Шаг 1. Разбираемся с базовыми понятиями и правилами

Тендер — это конкурс, аукцион, запрос котировок. То есть все торговые процедуры, которые проводятся на электронных площадках госкомпаниями, органами власти или коммерческими фирмами.

Заказчик — это покупатель продукции, работ или услуг, который разместил заказ. Госучреждения и органы власти работают по федеральному закону 44-ФЗ, госкомпании по 223-ФЗ, а коммерческие фирмы руководствуются Гражданским кодексом.

Участники тендера — это заказчики и поставщики. Заказчик публикует извещение в ЕИС, тем самым объявляя закупку. Поставщик ищет подходящий тендер и принимает участие в торгах.

Помимо заказчика и поставщика, в тендере опосредованно участвует оператор электронной площадки. Торговые процедуры проходят именно на электронных площадках, а не в ЕИС. Операторы передают заказчику документы поставщика, публикуют необходимые сведения, обрабатывают протоколы.

Процедура торгов — это все этапы закупки, начиная от публикации извещения и заканчивая заключением контракта. Вот как работает тендер:

Сначала заказчик публикует извещение в ЕИС. В извещении указывается электронная площадка, на которой будут проходить торги. Оператор размещает сведения об объявленной закупке на электронной площадке. Поставщик заходит в ЕИС, ищет нужную закупку. Заявку на торги он подает через электронную площадку. В определенный день — его указывают в извещении — проходит торговая процедура. Правила для аукциона, конкурса и запроса котировок различаются. Комиссия заказчика выбирает победителя из числа участников, которые подали корректные заявки. Заказчик и поставщик заключают контракт. Если проводились электронные торги, контракт заключают в электронной форме.

Пройти все этапы тендера без ошибок и получить выгодный контракт помогут эксперты Тензора — стоимость их услуг фиксирована, и им не нужно выплачивать процент от сделки.

Шаг 2. Получить электронную подпись

Для подготовки и подписания документации для участия в тендерах нужна УКЭП — усиленная квалифицированная электронная подпись.

Руководители компаний и ИП получают усиленную КЭП в ФНС. Сотруднику фирмы для работы в закупках придется получать УКЭП физлица. Это можно сделать только в аккредитованных удостоверяющих центрах. За выпуск в среднем берут 2 000 ₽. В другой статье рассказали, как получить такую подпись бесплатно.

Когда сотрудник действует от лица фирмы, кроме УКЭП, понадобится машиночитаемая доверенность (МЧД). Упростит задачу Saby (СБИС) — такую МЧД можно подписать с любого устройства, можно настроить автоотзыв при увольнении сотрудника.

Шаг 3. Подготовить рабочее место

Правила участия в торгах на электронных площадках и в ЕИС подразумевают особые настройки компьютера, чтобы пользователь мог свободно работать в системе закупок. Требования к настройкам у каждой площадки свои — их публикуют на сайтах ЭТП. Кроме того, надо настроить работу с УКЭП — скачать корневой сертификат и программу криптозащиты.

Корневой сертификат для подписи руководителя или ИП есть на официальном сайте УЦ ФНС, а сертификат для УКЭП физлица можно загрузить в УЦ, где оформлена электронная подпись. Программу криптозащиты, которой пользуются практически все («КриптоПро»), можно скачать в ЕИС или с официального сайта разработчика.

Чтобы информационная система и торговые площадки работали корректно, настройте браузер. Вот как это сделать:

Зайдите в «Свойства обозревателя» — во вкладку «Безопасность». Найдите вкладку «Надежные узлы» и добавьте новые. Это официальные сайты ЕИС и электронных площадок. Сохраните настройки, перезагрузите ПК.

В Единой информационной системе есть сервис «Автоматизированная настройка компьютера для работы в ЕИС». Мастер настройки рабочего места обработает функции браузера и установит на ПК нужное программное обеспечение. Его можно бесплатно скачать с главной страницы ЕИС.

Чтобы избежать сложностей, обращайтесь к экспертам Тензора — они помогут настроить ПК для работы с госзакупками и решить возникшие вопросы.

Настройка ПК для работы в ЕИС

Шаг 4. Регистрируемся в ЕСИА

Простыми словами, поставщику надо зарегистрироваться и авторизоваться на портале Госуслуг.

Как зарегистрироваться в ЕСИА:

Зайдите на портал и перейдите по ссылке «Регистрация». Зарегистрируйте на портале руководителя. Создайте учетную запись организации. Вставьте флешку с УКЭП — система проверит ее автоматически. Заполните сведения об организации и руководителе. Подпишите и отправитьте заявку на регистрацию.

Проверка данных займет от 15 минут до 5 дней. Если проверка успешна, организацию зарегистрируют в ЕСИА. Для дальнейшей работы с закупками рруководителю нужно прикрепить профиль компании к своей учетной записи.

Самозанятые и ИП могут регистрироваться и авторизоваться в ЕСИА как физлица. Пошаговая инструкция по регистрации на Госуслугах есть на самом портале — в разделе «Помощь».

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Шаг 5. Регистрируемся в ЕИС

Чтобы участвовать в тендерах, новичку нужно зарегистрироваться в Единой информационной системе:

Зайти на главную страницу портала закупок. Перейти в личный кабинет участника закупок. Запустить процедуру регистрации. Новых участников регистрируют, только если у них есть подтвержденная учетка в ЕСИА. Заполнить, подписать и отправить регистрационную форму. Приложить необходимые документы. Перечень документов приведен в пп. 12, 13 Правил регистрации в ЕИС (постановление Правительства от 27.01.2022 № 60).

За регистрацию в ЕИС платить не надо. Участника закупок автоматически зарегистрируют в системе с 00:00 часов по московскому времени следующего дня после размещения информации и документов. После регистрации он сможет авторизоваться в личном кабинете и добавить других пользователей. Их нужно наделить определенными полномочиям: администратор, уполномоченное лицо на подписание документов электронной приемки и др.

Инструкции по регистрации, наделению полномочий и работе в ЕИС для поставщика можно скачать в разделе «Документы» — «Материалы для работы в ЕИС».

Как только поставщика зарегистрируют в ЕИС, он автоматически попадет в ЕРУЗ — Единый реестр участников закупок. Никаких дополнительных действий не нужно. Сведения в ЕРУЗ размещает Федеральное казначейство — в течение рабочего дня с того момента, как поставщик формирует сведения для ЕИС.

Помощь экспертов по регистрации в ЕИС настроят подпись и браузер;

заполнят заявление;

добавят пользователей и настроят права доступа. Оставить заявку на сайте

Шаг 6. Проходим аккредитацию на ЭТП

Если не знаете, где участвовать в тендерах, зайдите на главную ЕИС и прокрутите страницу вниз. Там указаны все действующие федеральные торговые площадки для госзаказа:

ZakazRF.

РОСЭЛТОРГ.

РАД.

ТЭК-Торг.

Фабрикант.

Сбербанк-АСТ.

РТС-тендер.

ЭТП ГПб.

Участников автоматически аккредитуют на федеральных электронных площадках — максимум на следующий рабочий день после регистрации в ЕИС. Аккредитацию проводят сами операторы торговых площадок, они же ведут реестр аккредитованных участников закупок.

Поставщик сам определяет, на каких площадках лучше участвовать в тендерах, в зависимости от того, какие товары, работы и услуги он предлагает. Об особенностях разных ЭТП рассказали в нашем Гиде по торговым площадкам.

Подробные инструкции, как участвовать в торгах на электронных площадках, есть для каждой ЭТП. Обычно их размещают в разделе документов или базе знаний.

Шаг 7. Заключаем договор на спецсчет

Заявки на участие в закупках на электронных площадках нужно обеспечивать. Как это сделать — деньгами или независимой гарантией, — участник решает сам. Если участник тендера планирует обеспечивать заявки деньгами, он открывает спецсчет. Открыть такой счет можно в банке из специального перечня (распоряжение Правительства от 13.07.2018 № 1451-р).

Порядок открытия спецсчета ничем не отличается от обычного банковского — нужно обратиться в банк, подготовить необходимые документы и заключить договор. Если у вас уже открыт счет в любом банке из перечня, достаточно заключить дополнительное соглашение по спецсчету, и можно приступать к торгам.

Шаг 8. Находим выгодный тендер

Чтобы не тратить время на поиски и сразу участвовать в электронных торгах, воспользуйтесь сервисом Saby (СБИС) — он найдет самые выгодные заказы по всем площадкам и отберет подходящие закупки по региону, цене, товарам и другим параметрам. Например, сервис может найти заказы с авансом и без обеспечения. Есть и дополнительная опция — персональная рассылка: как только в ЕИС или на ЭТП появятся тендеры под ваш запрос, сразу же придет уведомление.

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Еще больше полезных статей про торги и закупки в журнале от Saby (СБИС). Рассказываем простым языком, как участвовать в тендерах и побеждать.

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