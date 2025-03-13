Поэкземплярный учет воды с 1 марта 2025

Чтобы внести коды маркировки в УПД, нужно отсканировать Data Matrix с каждой бутылки. Это можно сделать двумя способами — выбирайте удобный для своей работы.

Коды маркировки можно добавить в УПД не только сканированием: загрузить из файла формата txt (где каждая строчка — это код) либо внести в УПД вручную.

Способ 1: оформить УПД с кодами до отгрузки. Допустим, у производителя воды одна машина и один экспедитор развозит товары по розничным магазинам и точкам общепита.

УПД оформляется заранее, до отгрузки воды покупателю. Сканирует Data Matrix и добавляет их в документ реализации сотрудник склада, когда готовит товары к отгрузке.

❗️ Что важно учесть. Необходимо как-то пометить бутылки, упаковки воды, паллеты, что именно они едут в определенную точку продаж. Либо разместить их в машине так, чтобы экспедитор сразу мог найти нужную упаковку для покупателя.

Нельзя передать покупателю воду с одними кодами, когда в УПД указаны другие коды. Покупатель с этой проблемой все равно вернется к поставщику, потому что не сможет продать эту воду дальше: «Честный знак» блокирует реализацию.

Способ 2: коды маркировки сканирует водитель-экспедитор. Допустим, он развозит воду ежедневно в 40 розничных точек, на каждую приходится по 3–5 бутылок.

При отгрузке на складе УПД не наполняют кодами, а готовят черновик документа. В нем указаны позиции и их количество. Коды добавляет водитель, отсканировав Data Matrix при передаче товара покупателю.

В Saby подготовка УПД происходит следующим образом: бухгалтер сохраняет документ реализации как черновик, машину нагружают нужным количеством товара и отправляют на точки. При каждой выдаче водитель сканирует коды с бутылок камерой телефона, используя приложение Saby Docs. Так УПД наполняется кодами, которые по факту получает магазин, а водитель отправляет документ в приложении.

Минус делегирования водителю: повышается его ответственность. Он должен следить, все ли коды добавились в УПД, нет ли с ними проблем (к примеру, не читаются). Также эта схема не подойдет для работы с сетями: крупные ритейлеры требуют, чтобы УПД поступил до того, как приедет поставка.