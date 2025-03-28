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Онлайн-кассы

Онлайн-касса для рынка: новые требования с 1 марта 2025

С 1 марта 2025 года больше нельзя работать без кассы на рынках, ярмарках и выставках. Продавцам необходимо приобрести онлайн-кассу, зарегистрировать ее в налоговой инспекции и выдавать каждому покупателю кассовый чек.
Онлайн-касса для рынка: новые требования с 1 марта 2025
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

☝️ Новые требования касаются как юрлиц, так и ИП. Исключение сделали лишь для ограниченного числа предпринимателей.

❗️ Если продавцы их нарушат, могут лишиться до половины выручки.

Рассказываем, как работать с 1 марта.

Кому обязательно покупать кассу для торговли на рынке

Применять ККТ необходимо организациям и ИП, которые торгуют продовольствием и непродовольственными товарами:

  • с открытых рыночных прилавков и торговых мест;

  • с открытых прилавков внутри крытых рынков;

  • в магазинах, павильонах, киосках, палатках, автолавках, автомагазинах, автофургонах, помещениях контейнерного типа и других обустроенных торговых местах.

ККТ применяется на розничных рынках строго с 01.03.2025 — никаких переносов не будет.

Чтобы облегчить старт работы с онлайн-кассами, продавцам разрешили не указывать в кассовых чеках наименование и количество товара. Такая льгота действует до 1 января 2026 года (ч. 2 ст. 3 273-ФЗ) и касается предпринимателей, которые по закону могли раньше не использовать кассы.

Кто может продавать товары без ККТ

Законом утвердили 3 категории бизнеса, которые могут торговать без применения кассы (ст. 1 273-ФЗ).

Категория бизнеса

Условия освобождения от ККТ

ИП на патенте с определенными видами деятельности

Должны совпадать сразу все критерии:

Например: изготавливает ключи или изделия народного промысла; оказывает услуги общепита; производит молочную продукцию.

  • Торгует на регулярной ярмарке выходного дня.

  • Общее число торговых мест на такой ярмарке — не больше 50.

ООО и ИП, работающие на налоговом режиме ЕСХН

Должны совпадать сразу все критерии:

  • У бизнеса не более 3 торговых мест.

  • Общая площадь торговых точек, включая склад, не превышает 15 кв. м.

  • Торговля продовольственными товарами.

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы

Должны совпадать сразу все критерии:

  • СПоК торгует в розницу.

  • Товар передается в момент расчета.

❗️ Освобождение действует только до 1 сентября 2025 включительно. С 2 сентября работать без ККТ сельхозкооперативы не смогут (п. 3 ст. 3 273-ФЗ)

⛔ Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы должны использовать ККТ на рынке, как и остальные продавцы — с 01.03.2025. Освобождение для них не действует.

Кто будет проверять наличие кассы

С 1 марта 2025 года продавцов на рынках начнут проверять на использование ККТ. Этим будут заниматься компании, которые управляют рынками (ст. 2 273-ФЗ).

🤝 При заключении договора на предоставление торгового места. Управляющая компания запросит у продавца копию карточки регистрации онлайн-кассы. Если ККТ не зарегистрирована, с продавцом не заключат договор и не допустят к торговле на рынке. Если же продавец освобожден от применения ККТ, карточку требовать не будут.

📅 Ежемесячно. Управляющая компания проверяет регистрацию ККТ каждого продавца на сайте ФНС. Если касса не зарегистрирована или не перерегистрирована, деятельность продавца приостановят. Также управляющая компания сообщит в ИФНС о нарушении и о принятых мерах. Помимо этого, необходимо будет уведомить налоговую о принятых мерах.

❗ Продавец может исправить нарушение и в течение 15 рабочих дней зарегистрировать или перерегистрировать онлайн-кассу. Но если он не успеет или проигнорирует требование управляющей компании, с ним расторгнут договор на торговое место в одностороннем порядке.

👉 Как выбрать недорогую ККТ, которая подойдет для специфики ваших продаж, и как ее подключить, рассказали в другой статье.

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