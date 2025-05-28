Как «Строительный двор» сократил требования от ФНС в 4 раза с налоговым мониторингом Saby

Большие обороты — больше внимания от ФНС: как справиться с потоком требований

По данным ФНС, к 2025 году на НМ уже перешло более 730 компаний — на 30% больше, чем в прошлом году. Интерес со стороны бизнеса растет, и «Строительный двор» решил не откладывать переход. В структуре «Строительного двора» больше 300 розничных магазинов в 20 городах страны, а также собственный онлайн-магазин.

Филиальная сеть, опт и розница, миллионы первичных документов, сотни контрагентов и сложная система налогового учета — все это увеличивает вероятность проверок и запросов со стороны ФНС. Чтобы упростить взаимодействие с госорганом, в компании приняли решение перейти на налоговый мониторинг.

До внедрения НМ бухгалтерии «Строительного двора» приходилось готовить ответы на многочисленные требования от налоговой:

сотни часов уходили на сбор документов;

каждый запрос требовал ручной подготовки;

проверки госорганов проходили в офлайн-формате.