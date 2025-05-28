Как «Строительный двор» сократил требования от ФНС в 4 раза с налоговым мониторингом Saby

Рассказываем, как DIY-ритейлер наладил безопасное и прозрачное взаимодействие с ФНС и сократил налоговый период вдвое.
Большие обороты — больше внимания от ФНС: как справиться с потоком требований
По данным ФНС, к 2025 году на НМ уже перешло более 730 компаний — на 30% больше, чем в прошлом году. Интерес со стороны бизнеса растет, и «Строительный двор» решил не откладывать переход. В структуре «Строительного двора» больше 300 розничных магазинов в 20 городах страны, а также собственный онлайн-магазин.
Филиальная сеть, опт и розница, миллионы первичных документов, сотни контрагентов и сложная система налогового учета — все это увеличивает вероятность проверок и запросов со стороны ФНС. Чтобы упростить взаимодействие с госорганом, в компании приняли решение перейти на налоговый мониторинг.
До внедрения НМ бухгалтерии «Строительного двора» приходилось готовить ответы на многочисленные требования от налоговой:
сотни часов уходили на сбор документов;
каждый запрос требовал ручной подготовки;
проверки госорганов проходили в офлайн-формате.
В компании понимали, что при таких объемах учета нужно выстраивать принципиально новый подход к взаимодействию с ФНС. Решили перейти на налоговый мониторинг, чтобы не просто ускорить и упростить работу с налоговой, но и минимизировать риски.
Как устроен цифровой мост между бухгалтерией и ФНС
«Строительный двор» сдавал отчетность и работал с электронным документооборотом (ЭДО) через систему Saby. Это стало логичным продолжением автоматизации: весь документооборот, включая налоговое администрирование, можно было выстроить в одном окне.
При переходе на НМ команда специалистов Saby взяла на себя важные задачи: оформила пакет документов для вступления в налоговый мониторинг, приняла участие в разработке системы внутреннего контроля, провела интеграцию между системой клиента SAP и витриной данных в Saby, организовала безопасный канал связи с ФНС.
Сейчас бухгалтерия «Строительного двора» в один клик может передавать в ФНС все необходимые документы. Кстати, бухгалтер и инспектор ФНС видят документы одинаково. Больше не нужно формировать и пересылать пакеты вручную — все уже доступно инспектору в витрине.
Налоговый мониторинг в «Строительном дворе» на пальцах
«Строительный двор» полноценно перешел на налоговый мониторинг и уже через несколько месяцев получил ощутимый эффект:
в 4 раза меньше требований от налоговой;
в 2 раза сократился налоговый период;
ни одной выездной проверки за 2 года.
Saby обрабатывает и передает более 13 млн документов в месяц только в рамках налогового администрирования — и при этом не нагружает бухгалтерию.
Перейдя на НМ, «Строительный двор» получил такие преимущества:
меньше требований от ФНС;
закрытие налогового периода в 2 раза быстрее;
возможность получать мотивированные мнения от налоговой;
высокий уровень доверия со стороны инспектора.
Александра Зырянова, руководитель бухгалтерской службы «Строительного двора»: «Благодаря налоговому мониторингу мы сократили налоговые риски, а с Saby сделали это проще и удобнее. Онлайн-контроль — отличный аналог традиционным проверкам. Компания, вступившая в налоговый мониторинг, проявляет свою открытость и готовность к диалогу с налоговыми органами. Тем самым получает больше доверия у партнеров и лояльность клиентов».
Отвечаете на требования вручную и хотите сократить выездные проверки?
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