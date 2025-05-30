КЭДО на рынке ритейла. Кейс, как «Детский мир» перевел 18 000 сотрудников в цифру и сэкономил миллионы

18 000 сотрудников по всей стране, доставка документов и другие причины перехода на КЭДО

В «Детском мире» 18 000+ человек — в рознице, офисе и удаленке. Учитывая, что у группы компаний 1200 магазинов и 6 распределительных центров, бумажная волокита стала серьезной преградой: документы долго ходили, оформлялись вручную, терялись и тормозили процессы.

HR-направление работало в режиме постоянной многозадачности:

В рознице ежедневно оформляли до 100 приемов и увольнений.

В летний период нагрузка удваивалась из-за сезонных работников.

Курьеры ежедневно перевозили килограммы документов между городами.

Принтеры работали на износ, а бюджеты на исходные материалы росли в геометрической прогрессии.

Руководство приняло решение: полный переход на кадровый электронный документооборот (КЭДО) в Saby Staff. Но как внедрить систему в организации с такой географией и штатом?

Для этого выбрали поэтапную стратегию перехода на ИТ-технологию. И к первым опытам приступили в «ДМ Тех».