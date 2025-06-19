Как заполнять КУДиР

Общие правила ведения КУДиР

Открывайте книгу на каждый год в единственном экземпляре. На ПСН можете вести общую книгу (на несколько патентов) или оформлять отдельную по каждому.

На титульном листе книг по спецрежимам может вызвать вопрос поле «код по ОКПО». Это индивидуальный код компании (ИП), который присваивает Росстат и автоматически включает в Общероссийский классификатор предприятий и организаций. Если вы утеряли свой код, узнайте его по ИНН на сайте Росстата.

Заполняйте книгу учета на основании первички. Вносите данные в книгу в хронологическом порядке кассовым методом: доходы — по мере поступления денежных средств, расходы — по мере фактической оплаты трат.

ИП на ОСНО может выбирать метод учета: кассовый или начисления. При кассовом методе для списания расходов могут быть предусмотрены дополнительные требования в НК. Например, списать стоимость покупных товаров на доходно-расходной упрощенке разрешается только после дальнейшей реализации таких товаров покупателю. Когда упрощенец вносит поставщику предоплату за товары, расходы у такого упрощенца для целей налогового учета еще не возникают — предоплата за такие товары в КУДиР не попадает.

Не включайте в книгу учета доходы, которые не подпадают под налогообложение. Например, личные сбережения ИП, которые он внес на развитие бизнеса.

Если с реализации платите НДС, включайте в КУДиР доходы без НДС. О том, как учитывать «входной» налог на добавленную стоимость, можете прочитать в другой статье.

В содержании операции указывайте данные из первичного документа. Например, это может быть кассовый ордер или банковская выписка. Допустим, если отражаете в книге учета доходы от реализации услуг, может быть такая формулировка: «оплата от ООО “Мир” по счету от 12.04.2025 № 259». Пример формулировки по внереализационному доходу: «начисление процентов на остаток по счету по договору о банковском обслуживании от 13.05.2020 № 528‑14/2020‑ДО».

Если в КУДиР указать содержание операции, которое не соответствует первичному документу, то ФНС при проверке может оштрафовать по ст. 120 НК за грубое нарушение правил учета. Аналогичный штраф, если не указать содержание операции.

Предпринимателю за квартал на расчетный счет поступило 2 платежа. В КУДиР в поле «Содержание операции» рискованно писать односложное «Доходы». Если налоговая запросит книгу учета, у инспектора возникнут вопросы и придется давать разъяснения.