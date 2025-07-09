Декларация по НДС на УСН: заполняем по шагам

Как при УСН заполнить декларацию по НДС

Самый простой и современный способ — автоматизировать заполнение отчетности.

🟢Если ведете учет в Saby, достаточно в настройках и каталоге номенклатуры установить выбранную ставку НДС и отметить, нужен ли раздельный учет по НДС. Система автоматически рассчитает НДС на основании ваших первичных учетных документов.

Программа проверит долю вычетов по входному НДС на безопасность. Позволит отложить входной НДС на последующие периоды, если это нужно в вашей конкретной ситуации. И напомнит про скоро сгорающие вычеты.

Декларация по НДС заполняется по данным учета прямо из мастера расчета налога, по кнопке «Декларация»:

Интерфейс окошка с декларацией такой же, как у других отчетов в Saby:

🟢Сдать декларацию также можно в Saby. Перед отправкой программа проверит заполненный отчет по алгоритмам ФНС — актуальным контрольным соотношениям (КС). Более того, сверит НДС из ваших счетов-фактур с данными контрагентов. Такая сверка — гарантия, что ФНС не обнаружит никаких нежелательных разрывов по НДС в цепочке контрагентов и вы сможете сдать декларацию по НДС с первого раза.

👉 Подробно о работе с НДС в Saby (про НДС с реализации, постоплаты, предоплаты и раздельный учет):