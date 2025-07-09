Декларация по НДС на УСН: заполняем по шагам

По какой форме сдавать декларацию по НДС для УСН
Декларация по НДС на УСН заполняется и сдается на том же бланке, который применяют общережимники: из приказа ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@. А вот строки к заполнению и состав отчетности будут отличаться в зависимости от ситуации.
👉 Посмотрите, какие реквизиты налоговая служба добавила в форму декларации по НДС специально для упрощенцев.
🚨 Формы налоговых отчетов и правила заполнения часто меняются.
Работайте в бухгалтерской программе, которая сама оперативно обновляет отчетные формы на актуальные.
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Как при УСН заполнить декларацию по НДС
Самый простой и современный способ — автоматизировать заполнение отчетности.
🟢Если ведете учет в Saby, достаточно в настройках и каталоге номенклатуры установить выбранную ставку НДС и отметить, нужен ли раздельный учет по НДС. Система автоматически рассчитает НДС на основании ваших первичных учетных документов.
Программа проверит долю вычетов по входному НДС на безопасность. Позволит отложить входной НДС на последующие периоды, если это нужно в вашей конкретной ситуации. И напомнит про скоро сгорающие вычеты.
Декларация по НДС заполняется по данным учета прямо из мастера расчета налога, по кнопке «Декларация»:
Интерфейс окошка с декларацией такой же, как у других отчетов в Saby:
🟢Сдать декларацию также можно в Saby. Перед отправкой программа проверит заполненный отчет по алгоритмам ФНС — актуальным контрольным соотношениям (КС). Более того, сверит НДС из ваших счетов-фактур с данными контрагентов. Такая сверка — гарантия, что ФНС не обнаружит никаких нежелательных разрывов по НДС в цепочке контрагентов и вы сможете сдать декларацию по НДС с первого раза.
👉 Подробно о работе с НДС в Saby (про НДС с реализации, постоплаты, предоплаты и раздельный учет):
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Сверит ваши счета‑фактуры с контрагентами прямо из программы.
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Вам остается только отправить отчет.
Инструкция для тех, кто вручную заполняет и проверяет декларацию по НДС
Заполнение декларации по НДС при УСН зависит от наличия необлагаемых операций и ставки НДС, которую применяет упрощенец. Так, на пониженной ставке нельзя принимать к вычету входной НДС с покупок и выданных авансов.
👉 По каким формулам рассчитать налог на конкретной ставке, рассказали в другой статье.
По тем же данным, на основании которых посчитали налог, заполните декларацию по НДС:
Основные разделы отчета
Что отражается
Титульный лист
Общие сведения о плательщике НДС, реквизиты отчета
Раздел 1
Сумма к уплате в бюджет или к возмещению из бюджета
Раздел 3
Расчет суммы налога
Раздел 8
Сведения из книги покупок (вычеты по НДС)
Раздел 9
Сведения из книги продаж (исходящий и восстановленный НДС)
Упрощенцы, которые освобождены от НДС, но по своей инициативе выставляют счета-фактуры с выделенным НДС, раздел 9 в составе декларации не подают. Вместо него представляют специальный раздел 12.
Популярные специальные разделы отчета
Что отражается
Раздел 2
Сумма налога к уплате в бюджет налоговым агентом
Раздел 7
Сведения о необлагаемых операциях
В каком виде отчитываться
По общему правилу налоговая декларация по НДС на УСН должна сдаваться в электронном виде по ТКС. То есть через специальную бухгалтерскую программу. Например, через сервис сдачи отчетности Saby. Для этого вы можете загрузить отчет из любой другой программы или заполнить бланк вручную. Другой возможный способ: вести учет в Saby — тогда отчетность сформируется автоматически по данным учета.
🚨 Пояснения к декларации по НДС также требуется подавать электронно.
На бумаге отчетность по НДС могут сдавать только налоговые агенты, которые освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость, при условии, что они не выставляли счета-фактуры с выделением НДС и не вели посредническую деятельность (п. 5 ст. 174 НК, информация ФНС от 21.04.2025).
Нельзя отчитаться по НДС:
❌На бумаге (исключение — некоторые налоговые агенты).
❌Через бесплатный сервис сдачи отчетности на сайте ФНС.
❌Через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС (ЛК ИП / ЛК ЮЛ).
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