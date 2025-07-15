Расчет НДС на УСН

Как часто нужно считать НДС
Расчет НДС при УСН необходим:
по каждой отдельной операции — чтобы сформировать для покупателя документы с выделенной ставкой НДС;
по итогам отчетного квартала — чтобы определить налог к уплате в бюджет. Расчет нужно успеть сделать к моменту подачи декларации по НДС — к 25 числу по окончании квартала. Срок уплаты налога — 28 число. Причем платеж разрешается разделить на 3 равных платежа.
Компания рассчитала НДС за 2 квартал. Сумма к уплате в бюджет составила 186 000 ₽. Бухгалтер может уплатить налог разовым платежом на всю сумму в срок до 28 июля. Либо тремя равными частями по следующему графику: первую 1/3 в сумме 62 000 ₽ — в срок до 28 июля, вторую 1/3 — до 28 августа и последнюю 1/3 — до 28 сентября.
👉 Поквартальный график отчетов на 2025 год.
Как выделить НДС для покупателя
Как правило, стороны прописывают цену и условие об НДС в договоре поставки (подряда, оказания услуг).
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Сумму НДС отражайте отдельной строкой во всех исходящих документах для контрагента: в счете на оплату, платежном поручении (в разделе «Назначение платежа»), в первичных документах реализации (накладная, акт).
Основной для контрагента документ с информацией по НДС — счет-фактура. Вместо комплекта «счет-фактура и первичка» можно использовать единый документ — универсальный передаточный (УПД).
Выставленный контрагенту счет-фактуру нужно зарегистрировать в специальном налоговом регистре — книге продаж. Все счета-фактуры, зарегистрированные за квартал, попадут в расчет НДС за соответствующий квартал.
🚨 При реализации населению (розница, общепит) счет-фактура не выставляется. НДС указывается в кассовом чеке. А в книге продаж регистрируются показатели контрольных лент ККТ.
👉 Как пробивать на УСН чеки, если платите НДС, рассказали в другой статье.
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Как считать НДС для заполнения счета-фактуры
При реализации
Что признается налоговой базой по НДС при реализации: выручка (продажная цена товаров, работ, услуг) без учета НДС. Не важно, получены фактически деньги за реализуемые товары (работы, услуги) или нет. Кассовый метод тут не применим.
Формула расчета:
ИП на упрощенке Петров применяет общую ставку НДС 20%, а ИП на УСН Марков — пониженную 5 %. Оба предпринимателя реализуют товары, каждая партия — по 50 000 ₽ (налог в указанную стоимость не включен). Петров отразит в «отгрузочном» счете-фактуре НДС 10 000 ₽ (50 000 x 20%), а Марков — 2500 ₽ (50 000 x 5%).
С полученных авансов
Что признается налоговой базой по НДС при получении предоплаты: сумма полученной предоплаты с учетом НДС. Если упрощенец применяет поблажку и выставляет авансовые счета-фактуры только по итогам отчетного квартала, счет-фактура выставляется на ту сумму предоплаты, которая не закрыта отгрузками.
15 июня продавец на УСН получил предоплату от покупателя в размере 100 000 ₽. 25 июня в счет полученного аванса продавец отгрузил покупателю товары на общую сумму 80 000 ₽. По состоянию на 30 июня не закрыт отгрузкой аванс 20 000 ₽. На эту сумму продавец выставит авансовый счет-фактуру по окончании II квартала.
Формула расчета:
На какой ставке НДС работает продавец
Соответствующая ей расчетная ставка (п. 4 ст. 164 НК)
5%
5/105
7%
7/107
10%
10/110
20%
20/120
Компания на УСН «Альфа» применяет общую ставку НДС 20%, а компания на УСН «Бетта» — пониженную 5 %. Обе организации получили предоплату от покупателя, по 10 000 ₽. ООО «Альфа» отразит в авансовом счете-фактуре НДС 1666,67 ₽ (10 000 x 20 / 120), а «Бетта» — 476,19 ₽ (10 000 x 5 / 105).
Как округлять НДС
В счетах-фактурах отражайте НДС в рублях и копейках, без округления (п. 3 Правил заполнения счетов-фактур). Такие же правила — для книги продаж (п. 9 Правил ведения книги продаж).
Все правила заполнения документов, применяемых при расчетах по НДС, утверждены постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.
При заполнении разделов 1–7 декларации по НДС сумму налога округляется до полных рублей. Эту округленную сумму нужно перечислить в бюджет. В разделы 8–12 декларации данные переносятся из счетов-фактур, книг покупок и продаж без округления.
Как рассчитать сумму НДС к уплате в бюджет
Ответ на вопрос «как рассчитать налог НДС при УСН для уплаты в бюджет» зависит от того, на какой ставке НДС работает упрощенец:
на пониженной 5 или 7%;
либо
на общей 20% (по отдельным товарам — 10%).
Обезопасьте себя от ошибок при расчете НДС
Расчет на пониженной ставке
НДС к уплате считайте по формуле:
Разберем составляющие подробно, чтобы понимать, как правильно считать НДС на УСН.
Показатель
Что в себя включает
В каком налоговом регистре отражается
Начисленный НДС
Исходящий налог, который вы выставляете для контрагента с реализаций и авансов полученных
В книге продаж
Вычеты по НДС
НДС, ранее выставленный с полученных авансов. Такой вычет возникает, когда:
В книге покупок
Восстановленный НДС
НДС по товарам, работам, услугам, которые будете использовать для операций, облагаемых по ставке НДС 5 или 7%, — при переходе со ставки НДС в размере 20 (10)% на специальные ставки НДС 5 (7)%. Восстановление проводится в первом налоговом периоде (квартале), в котором применяется ставка НДС 5 или 7% (подп. 2 п. 3. ст. 170 НК, п. 19 Методических рекомендаций ФНС)
В книге продаж
Пример расчета НДС при УСН. Пониженная ставка 5%.
Организация на УСН во втором квартале 2025:
продала товары, облагаемые налогом, на сумму 1 000 000 ₽ без НДС;
получила авансы от покупателей на сумму 500 000 ₽ с учетом НДС (реализация в счет полученных авансов планируется в следующих кварталах);
приняла к вычету НДС на сумму 20 000 ₽ с авансов, полученных в предыдущем квартале и закрытых отгрузкой в текущем квартале.
Итого сумма НДС к уплате в бюджет за 2 квартал составила 53 810 ₽ (1 000 000 x 5% + 500 000 x 5/105 – 20 000).
Расчет на общей ставке
НДС к уплате считайте по той же формуле, которую применяют упрощенцы, работающие на пониженной ставке НДС. Отличие в том, что на общей ставке в состав вычетов по НДС вы можете дополнительно включать входящий НДС — это тот НДС, который вам выставляют ваши контрагенты. То есть НДС с ваших покупок и выданных вами авансов. Кроме того, появляются дополнительные основания для восстановления НДС. Расскажем обо всем по порядку.
Как принять к вычету входящий НДС
Принять к вычету НДС с выданного аванса разрешено только в том квартале, когда вы получили счет-фактуру на перечисленный вами аванс. Переносить этот НДС на более поздние периоды — нельзя.
🚨Если НДС с авансов к вычету не принимать, то вы сможете получить вычет после получения товаров (работ, услуг).
НДС с покупок разрешается поставить к вычету в том квартале, когда приняли к учету купленные товары, работы, услуги (п. 1 ст. 172 НК). Другой возможный вариант: отложить НДС с покупок на другие кварталы. Такой перенос входящего НДС возможен в течение 3 лет с даты принятия покупки на учет (п. 1.1 ст. 172 НК).
Перенос вычета по НДС на другой период может понадобиться, чтобы не привлекать лишнее внимание налоговиков. Дело в том, что значительные суммы налоговых вычетов — повод для налоговой проверки.
👉 Как определить безопасную долю вычетов по НДС, рассказали здесь. Рекомендуем изучить материал, если хотите досконально разобраться в теме «как рассчитать сумму НДС на УСН».
Восстановление НДС — когда и как
Если принимали НДС к вычету с выданных авансов, восстановите НДС с такого аванса после получения покупки и принятия к вычету НДС с ее стоимости. Восстановление налога необходимо, чтобы не завысить вычет по НДС. Если в счет аванса вы получили лишь часть покупки, зарегистрируйте соответствующий авансовый счет-фактуру в книге продаж также только в части — на соответствующую сумму.
Вторая популярная причина для восстановления НДС — случай, когда имущество, по которому ранее приняли к вычету входной НДС, стали использовать для необлагаемых НДС операций. Например, в рамках благотворительной деятельности (ст. 149 НК). Причем по основным средствам входной НДС восстановите пропорционально остаточной (балансовой) стоимости по данным бухучета без переоценки.
Список ситуаций, когда надо восстанавливать НДС, перечислены в п. 3 ст. 170 НК.
Специальное основание для восстановления НДС: ситуация, когда в текущем году вы заработали меньше 60 млн ₽ и по этой причине с нового года автоматически освобождаетесь от НДС. В таком случае в последнем налоговом периоде (4 квартале) восстановите входной НДС, ранее принятый к вычету по тем товарам (работам, услугам), которые будете использовать для операций, освобождаемых от НДС (п. 8 ст. 145 НК, п. 19 Методических рекомендаций ФНС).
Пример расчета НДС при УСН. Общая ставка 20%.
Организация на УСН во втором квартале 2025:
продала товары, облагаемые налогом, на сумму 1 000 000 ₽ без НДС;
получила авансы от покупателей на сумму 500 000 ₽ с учетом НДС (реализация в счет полученных авансов планируется в следующих кварталах);
приняла к вычету НДС на сумму 20 000 ₽ с авансов, полученных в предыдущем квартале и закрытых отгрузкой в текущем квартале;
приняла к вычету входной НДС на сумму 213 000 ₽ с принятых на учет товаров;
приняла к вычету входной НДС на сумму 10 000 ₽ с выданных авансов;
восстановила НДС на сумму 15 000 ₽ с авансов, выданных в предыдущем квартале и закрытых отгрузкой в текущем квартале.
Итого сумма НДС к уплате в бюджет за 2 квартал составила 55 333 ₽ (1 000 000 x 20% + 500 000 x 20/120 – 20 000 – 213 000 – 10 000 + 15 000).
Если работаете в бухгалтерской программе Saby, можно не задумываться, как рассчитать НДС к уплате при УСН. Система автоматически рассчитает налог, проверит долю вычетов на безопасность и заполнит декларацию по налогу. Если входного НДС много, программа предложит отложить вычет НДС, но позже напомнит принять отложенный НДС к вычету, чтобы суммы не сгорели для целей учета.
👉 Смотреть пошаговую инструкцию, как работать на УСН с НДС в Saby.
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