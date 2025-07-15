Расчет НДС на УСН

Как выделить НДС для покупателя

Как правило, стороны прописывают цену и условие об НДС в договоре поставки (подряда, оказания услуг).

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Сумму НДС отражайте отдельной строкой во всех исходящих документах для контрагента: в счете на оплату, платежном поручении (в разделе «Назначение платежа»), в первичных документах реализации (накладная, акт).

Основной для контрагента документ с информацией по НДС — счет-фактура. Вместо комплекта «счет-фактура и первичка» можно использовать единый документ — универсальный передаточный (УПД).

Выставленный контрагенту счет-фактуру нужно зарегистрировать в специальном налоговом регистре — книге продаж. Все счета-фактуры, зарегистрированные за квартал, попадут в расчет НДС за соответствующий квартал.

🚨 При реализации населению (розница, общепит) счет-фактура не выставляется. НДС указывается в кассовом чеке. А в книге продаж регистрируются показатели контрольных лент ККТ.

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