Памятка для предпринимателей по продаже и дарению коммерческого имущества — возьмите ее себе, чтобы избежать налоговых ошибок!

УСН «доходы минус расходы»: ловушки восстановления расходов

Если вы купили основное средство (недвижимость, транспорт, оборудование) и учли расходы на покупку при УСН, а потом продали его слишком рано — придётся пересчитать налоговую базу. Расходы на покупку из базы исключаются, вместо них учитывается амортизация, и налог нужно доплатить.

«Слишком рано» — это:

· срок полезного использования до 15 лет включительно — если с года, когда вы учли расходы на покупку, прошло меньше трёх лет;

· срок полезного использования более 15 лет — то же самое, но окно больше: десять лет.

При этом выручка от продажи основного средства включается в доходы полностью, а остаточная стоимость в расходы повторно не попадает.