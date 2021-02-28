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Школа Главбуха на упрощенке

«Вы уволены!» и другие страхи бухгалтера

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Минтруд сообщил, что только за две недели января 2021 года работодатели уволили или сократили более 615 тысяч сотрудников по всей России. Численность безработных неуклонно растет. Сейчас Правительство активно разрабатывает меры, чтобы не допустить обвала рынка труда в регионах. Поучаствуйте в опросе – помогите оценить реальный уровень напряженности.

Ответьте всего на один вопрос: «Боитесь ли Вы увольнения/сокращения в 2021 году?»

Смотрите мини-фильм от Школы главбуха на упрощенке о том, как директор выбираете, кого оставить в бухгалтерии. Сюжет основан на реальной истории выпускницы Школа главбуха на упрощенке.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Школа Главбуха на упрощенке
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