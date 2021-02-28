«Вы уволены!» и другие страхи бухгалтера

Минтруд сообщил, что только за две недели января 2021 года работодатели уволили или сократили более 615 тысяч сотрудников по всей России. Численность безработных неуклонно растет. Сейчас Правительство активно разрабатывает меры, чтобы не допустить обвала рынка труда в регионах. Поучаствуйте в опросе – помогите оценить реальный уровень напряженности.

Ответьте всего на один вопрос: «Боитесь ли Вы увольнения/сокращения в 2021 году?»

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