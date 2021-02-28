70% бухгалтеров боятся сокращения

По итогам опроса бухгалтеров на сайте журнала Упрощенка, 70 % бухгалтеров сейчас боятся сокращения. Главный вопрос - как оценить лично свои шансы сохранить работу?

Ответ простой - нужно проверить свой профессиональный статус в Едином Реестре аттестованных бухгалтеров. Именно этот реестр смотрят сейчас инспектора, работодатели и hh- менеджеры.

В Реестр попадают все бухгалтеры прошедшие обучение в Школе главбуха на упрощенке. Чтобы узнать свой статус в Реестре, оставьте заявку:

Школа главбуха на упрощенке - онлайн обучение для бухгалтеров работающих на УСН. По итогам обучения в Едином реестре аттестованных бухгалтеров формируется персональный паспорт навыков бухгалтера.

Паспорт навыков показывает соответствие профессиональных навыков бухгалтера новым требованиям в работе в 2021 году.

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В процессе обучения Вы: