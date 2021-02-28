70% бухгалтеров боятся сокращения

По итогам опроса бухгалтеров на сайте журнала Упрощенка, 70 % бухгалтеров сейчас боятся сокращения. Главный вопрос - как оценить лично свои шансы сохранить работу?
Ответ простой - нужно проверить свой профессиональный статус в Едином Реестре аттестованных бухгалтеров. Именно этот реестр смотрят сейчас инспектора, работодатели и hh- менеджеры.
В Реестр попадают все бухгалтеры прошедшие обучение в Школе главбуха на упрощенке. Чтобы узнать свой статус в Реестре, оставьте заявку:
Школа главбуха на упрощенке - онлайн обучение для бухгалтеров работающих на УСН. По итогам обучения в Едином реестре аттестованных бухгалтеров формируется персональный паспорт навыков бухгалтера.
Паспорт навыков показывает соответствие профессиональных навыков бухгалтера новым требованиям в работе в 2021 году.
Пройдите курс повышения квалификации в Школе главбуха на упрощенке, чтобы все ваши новыми на 100% соответствовали новым требованиям.
В процессе обучения Вы:
- разберетесь, что изменить в расчетах и отчетности в первом полугодии 2021 года;
- попрактикуетесь распознавать облагаемые и не облагаемые выплаты с учетом изменений, и проверять за программой даты по НДФЛ, чтобы не сдавать уточненки;
- отработаете навык расчета страховых взносов для разных категорий сотрудников, в том числе по новым пониженным тарифам;
- потренеруетесь находить ошибки в зарплатных отчетах по новым методикам ФНС;
- заготовите объяснения для директора, почему налоговая нагрузка изменилась;
- проверите платежки за 5 минут по новым требованиям Центробанка и ФНС;
- наладите работу с кассой по новым правилам при расчетах с покупателями и сотрудниками;
- проведете внутренний аудит по новым нормативам для зарплаты, пособий и прочих выплат сотрудникам;
- вовремя составите убедительные пояснения или обоснованные отказы для ИФНС - и не придется тратить время на лишнюю работу.