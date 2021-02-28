Как бухгалтеру найти работу в кризис: ученье – свет, а неученых – не берут!

С проблемой трудоустройства уже столкнулось немало бухгалтеров. Достойную зарплату днем с огнем не найти. Кандидатов на одну должность – целые полчища. Владельцам бизнеса подавай умельцев на все руки, с регалиями, опытом во всех сферах сразу. Но резюме до них и не доходят. HR-спецы глянут их мельком, и сразу в утиль. Как пройти суровый отбор кадровиков, и найти работу мечты – читайте в сегодняшнем выпуске.

Вечер выдался на редкость пресный и тоскливый. Анна и Маргарита хмуро сидели за столиком, ожидая главного инициатора сегодняшней встречи. Подруга запаздывала.

- Ну как ты? – спросила Анна, помешивая остывший кофе. – Держишься?

- Пытаюсь, - ответила Маргарита.

Два месяца назад она попала под сокращение, и с тех пор тщетно пыталась найти работу. Маргарита была бухом на вторых ролях в сети детских развивающих центров. Но с пандемией обороты совсем упали. Начальство закрыло большую часть отделений и одним махом уволило половину персонала.

- Ты же знаешь, квалификация у меня невеликая, на серьезную работу не берут.

- Неужели совсем ничего не подворачивается? – скептически подняла бровь Анна.

- Была пара мест. На одном обещали такие копейки – проезд не окупишь. А второе за городом, выезжаешь засветло, приезжаешь к ночи. Я так не могу – семья без меня не протянет. А ты сама-то как? Торговля пока на коне, трудишься?

Анна поджала губы. Работы у нее действительно было много. Она вела полный учет у ИП. Несколько магазинов, огромная номенклатура мелких товаров. Анна захлебывалась в текучке, но хозяин скупился нанять ей помощника, да и платил откровенно мало.

- Работы завались, да только денег нет, - невесело усмехнулась она. - А уходить боюсь! Какая-никакая, а все же работа.

Подруги замолчали. Неловкая пауза затягивалась. Тут хлопнула дверь и с потоком морозного воздуха в зал кафе ворвалась румяная Светлана.

- Ой, девочки, простите! У шефа день рождения, на работе затеяли междусобойчик. А у меня сегодня как раз ровно месяц на новом рабочем месте – еле вырвалась!

Подруги вопросительно переглянулись.

- И где ты сейчас? – недоверчиво спросила Анна.

- А я, девочки, теперь – главбух консалтинговой компании.

- Но как? – ахнула Маргарита. – Ты же столько лет в бюджетке просидела. А тут консалтинг?

- Я просто поняла, что дальше так жить нельзя. Нужно собраться с силами, и сделать шаг вперед! Сначала просто ушла в коммерцию. Шла, не глядя, куда брали. Поварилась немного, нахваталась верхушек, но поняла – это неправильно. Нужны хорошие системные знания. Нашла в интернете сайт Школа главбуха на упрощенке. Прошла курс обучения и получила Аттестат.

- Ну и что? Этих аттестатов сейчас пруд пруди! Из каждого утюга – курсы, курсы! Неужто на работу взяли только из-за этой корочки? – раздраженно спросила Маргарита.

- Не совсем, - улыбнулась Светлана. – Аттестация-то всероссийская. Все, кто успешно прошел тесты, попадают в Единый реестр аттестованных главбухов. Продвинутые HR-спецы всегда на этот пункт внимание обращают. А еще мне, как лучшей ученице курса, эксперты помогли крутое резюме составить. Сама бы я вряд ли справилась. Никогда бы не подумала, что там столько нюансов.

- И что, прям сразу взяли? – завистливо поинтересовалась Маргарита.

- Ну, пришлось немного понервничать. На онлайн-собеседовании так тряслась, аж стол ходил ходуном. Но все прошло отлично!

- Здорово, - протянула Маргарита.

Домой она возвращалась вдохновленная с улыбкой на губах. Вечер прошел волшебно. Маргарита торопилась добраться до компьютера и почитать подробнее про Школу главбуха на упрощенке. «Надо же, лучшая ученица», - вспоминала она слова подруги. – «А в студенческие годы всегда у меня списывала. Ну, раз уж она справилась, я-то точно смогу!».

И Вы тоже сможете! Пройдите курс Всероссийская аттестация бухгалтеров на УСН и войдите в Единый реестр аттестованных главных бухгалтеров.