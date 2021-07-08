Тест при приеме на работу бухгалтера: вопросы и ответы

Состав тестов, которые используют на собеседовании при приеме на работу бухгалтера конечно же зависит от «фронта работ» будущего сотрудника. Оценке подлежат как профессиональные знания кандидата на должность бухгалтера, так и личные качества потенциального сотрудника.

Для руководителей и собственников небольших компании бухгалтер — это почти член семьи, к такому специалисту и подход в подборе будет более широким и требовательным. Это своего рода универсальный специалист способный вести всю финансовую работу, часто — заниматься кадрами, мероприятиями налоговой оптимизации и многое-многое другое.

Необходимо исходить из того, что кроме базовых знаний бухгалтерского учета понадобятся чисто технические навыки работы в бухгалтерской программе (как наиболее вероятный вариант — «1С: Предприятие»), умение пользоваться правовыми системами, осуществлять электронный документооборот с контрагентами.

Стандартное интервью начинают с нейтральных тем: биографии претендента, карьерном опыте, успехах, достижениях.

Опишите Вашу идеальную работу.

На какой уровень дохода рассчитываете?

Почему Вы уволились с предыдущего места работы?

Что не нравилось, что нравилось на старом месте?

Опишите Ваши главные достижения в жизни и т. д.

Как отвечать?

Есть 3 универсальных правила ответов на вопросы: быть уверенным, не врать, избегать штампов.

С описанием достижений и сильных сторон как специалиста разобраться не сложно, главное чтобы они были! Конечно, чтобы сформировать удачный ответ, нужно ознакомиться с информацией о компании, узнать, что именно работодателю нужно от кандидата на должность, с какими задачами сможете помочь. И, исходя из этого, презентовать себя как профессионала, без которого не обойтись.

А вот при «неудобных» вопросах как то объяснение причины увольнения с предыдущего места работы не подойдут такие фразы, как «Я плохо справлялся со своими обязанностями» или «Не получилось совмещать работу и учебу». Лучше использовать нечто подобное:

желание сменить сферу деятельности;

у компании изменились стратегические планы развития, сменилось руководство;

желание попробовать свои силы на более высокой должности, а в прошлой компании возможности перейти вверх по карьерной лестнице не было.

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Как правило, работодатели применяют следующие виды тестирования:

Тесты на внимательность

На собеседовании важно оценить не только профессионализм претендента, но и его врожденные способности — например, умение логично излагать свои мысли, дружелюбие, способность к командной работе.

Цена ошибки допущенной бухгалтером может быть очень высокой, поэтому на начальном отборе кандидаты проходят элементарные тесты, построенные на анализе цифрового, буквенного или фигурного ряда.

Примером можно привести такое задание: предлагается готовый газетный текст. Кандидат должен за определенный промежуток подчеркнуть заданную цифру, букву, сочетание букв.

Тест на логику

Такой экзамен определяет гибкость мышления, интеллектуальный уровень кандидата. Умение выбрать правильную стратегию за установленный период времени. Задач по логике масса на просторах всемирной паутины.

Тест на знание теории бухучета

Экспресс-опрос состоит из подборки вопросов, цель которых проверить умение кандидата составлять проводки, делать соответствующие записи и расчеты.

Примером может служить следующее: предлагаются финансово-хозяйственные операции и потенциальный сотрудник составляет проводки или делает записи в книге покупок / книге продаж, по условиям задачи заполняет декларацию.

Ситуационные тесты

При решении таких задач требуются более углубленные практические знания. От кандидата потребуется умение расшифровывать данные финансовой отчетности, анализировать полученные результаты, составлять прогнозы на будущее.

Важно умение претендента вычленять необходимую информацию из основных регистров бухгалтерского учета, попросту — продемонстрировать умение читать оборотно-сальдовую ведомость.

Отсутствие вопросов у кандидата — весьма тревожный знак

Обязательно задавайте вопросы работодателю. Отсутствие вопросов у кандидата — весьма тревожный знак, свидетельствующий о неумении соискателя формулировать вопросы или о его полном безразличии к вакансии.

Например:

Сколько юр.лиц или предпринимателей предстоит вести? Какая у них система налогообложения?

Сколько сотрудников в штате (всего и в бухгалтерии)? Есть ли кадровик и юрист?

Какое программное обеспечение? 1С лицензионная? Ограничен ли доступ к бухгалтерским Интернет-ресурсам?

Объем документооборота?

Есть ли на текущий момент какие-то неурегулированные спорные ситуации с контрагентами или контролирующими ор ганами (претензионная переписка, суды)?

По-настоящему работодателю оценить профессионала, а специалисту показать свое мастерство можно только во время работы. Работодатель четко понимает, что есть возможность назначить кандидату испытательный срок. В общем случае он не может быть больше трех месяцев, но для главбухов и их заместителей можно назначать срок до шести месяцев (ст. 70 ТК РФ). Вероятность приема на работу с испытательным сроком достаточно велика и нужно к этому быть готовым.

Каждый руководитель имеет свой подход к подбору сотрудников, поэтому тест бухгалтеру на собеседовании не может быть стандартным. Единственное, что может помочь соискателю, это хорошая подготовка и практические навыки.

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