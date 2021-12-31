Закон о новой упрощенке внесен в Госдуму

Вместо упрощенки малый бизнес сможет применять АСН — это та же упрощенка, только без отчетности и без страховых взносов. Законопроект уже поступил в Госдуму. Предложения депутаты собирают до 21 декабря. И в декабре же планируется рассмотреть проект в первом чтении.

«Назначить ответственный комитет (Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам); представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту (21.12.2021); подготовить законопроект к рассмотрению Государственной Думой (Осенняя сессия); включить законопроект в примерную программу (Осенняя сессия; 2021; декабрь); направить законопроект на заключение в Правовое управление», — сказано на сайте Госдумы.

Новый режим АСН это та же упрощенка, но с льготами. Применять АСН смогут компании и ИП с численностью сотрудников не более 5 человек и выручкой за год до 60 млн рублей. Льготы — нет никакой отчетности, даже зарплатной, не надо платить взносы с зарплаты и ИП, зарплату платит банк по ведомостям компании, все налоги списывают налоговики автоматом. Для удобства разницу между режимами УСН и АСН смотрите в таблице, которую сделала редакция журнала «Упрощёнка».

Посчитайте, выгоден ли новый режим вашей компании с помощью калькулятора от журнала «Упрощёнка». Вбейте в расчетчике доходы, расходы, размер зарплаты и узнайте, при каком режиме вы заплатите больше налогов.

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