Грядущие изменения для бухгалтеров на УСН в 2022 году: таблица сравнения

В журнале «Упрощёнка» опубликована Таблица грядущих изменений по УСН с 1 января 2022 года. Скачайте и узнайте, к чему готовится бухгалтерам уже сейчас.

Редакция собрала изменения по разделам: УСН, взносы, НДФЛ, зарплата и так далее. Для каждого изменения для наглядности показано, как было в 2021 году и как станет с 1 января 2022 года — сразу разберетесь, что именно поменялось.

Смотрите в статье журнала «Упрощёнка». Возьмите пробный доступ к журналу «Упрощёнка» и скачайте таблицу, чтобы быстро узнать, у кого 1 января сгорает ЭЦП, какую зарплату освободили от НДФЛ и как сдать декларацию по УСН по новой форме и в последний раз.

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