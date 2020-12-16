Двенадцать вопросов о заполнении и сдаче СЗВ-ТД: от ЭЦП до совместителей. Бонус - образцы заполнения

За этот год многие работодатели уже неоднократно сдавали в ПФР форму СЗВ-ТД. Однако есть и такие, кто с этой формой еще не знаком (не было повода). Мы подготовили вам ликбез — подборку вопросов и ответов, связанных с заполнением и сдачей этого кадрового отчета.
1. Кто должен сдавать СЗВ-ТД?
Сдавать в ПФР сведения о трудовой деятельности по форме СЗВ-ТД обязаны все работодатели: как организации, так и ИП, даже если работник всего один.
Государственные органы тоже сдают этот отчет в отношении отдельных категорий зарегистрированных лиц в соответствии с абзацем 3 пункта 2.6 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ.
Представлять СЗВ-ТД надо в территориальный орган ПФР (п. 1.4 Постановления Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п).
2. Как сдавать СЗВ-ТД в ПФР?
Способ сдачи СЗВ-ТД зависит от численности сотрудников.
1) У работодателя 25 работников и больше.
В этом случае СЗВ-ТД надо передать в электронной форме, например, через оператора электронного документооборота.
2) У работодателя менее 25 работников.
В этом случае можно представлять СЗВ-ТД на бумаге.
Напомним, страхователь представляет форму СЗВ-ТД в форме электронного документа по форматам согласно приложению 3 к Постановлению Правления ПФ РФ № 730п и подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ.
Обратите внимание: если усиленная квалифицированная подпись есть в организации только у главного бухгалтера, то именно ему придется подписывать отчет, даже если он формируется кадровым отделом.
Вместе с тем работодатель может дать полномочия по подписанию отчета руководителю отдела кадров или иному ответственному за кадровое делопроизводство должностному лицу.
Без усиленной квалифицированной подписи и доступа к программе ЭДО кадровики физически не могут передать электронный отчет в ПФР.
3. Что надо сделать для отправки электронных СЗВ-ТД?
Чтобы иметь возможность отправлять отчеты в электронном виде, надо сначала направить в ПФР по ТКС электронное заявление на подключение к системе электронного документооборота ПФР (ЭДО ПФР).
Документ содержит следующие сведения:
- регистрационный номер страхователя в ПФР;
- наименование страхователя (юрлица)/ ФИО ИП;
- ИНН;
- КПП страхователя (юрлица);
- реквизиты оператора, через которого планируется передача сведений.
После того как заявление на подключение к ЭДО ПФР будет отправлено, у работодателя появится возможность сдавать СЗВ-ТД через оператора связи привычным для него способом.
Кроме того, работодатель может сдавать отчет через сервис ПФР «Кабинет страхователя». Для этого нужно руководителю организации-страхователя завести учетную запись в ЕСИА (Госуслуги) как юрлицу. Не забудьте приобрести усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) и установить на рабочем месте компоненты для работы с ней, без этого вам ничего сделать не удастся.
При первом входе согласитесь с правилами использования, после чего все сервисы «Кабинета страхователя» будут вам доступны.
Найдите вкладку «Загрузить подготовленный документ», загрузите ваш отчет и отправляйте.
4. Отчет СЗВ-ТД сдается на всех сотрудников поголовно?
Нет. Отчет сдается только в том случае, если для этого есть повод — произошло определенное кадровое мероприятие.
Речь идет о следующих кадровых событиях, перечисленных в п. 2.4 ст. 11 Закона № 27-ФЗ:
- прием на работу;
- перевод на другую постоянную работу;
- увольнение;
- подача работниками заявлений о продолжении ведения работодателем трудовых книжек в бумажном виде либо о переходе на электронную трудовую книжку.
В отчете также отражаются следующие события:
- изменение наименования страхователя;
- установление (присвоение) работнику второй и последующей профессии, специальности или иной квалификации;
- лишение права в соответствии с приговором суда занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
5. Нужно сдавать нулевой отчет СВЗ-ТД?
Нет, нулевые отчеты по форме СЗВ-ТД не нужны.
6. В ноябре работник подал заявление о ведении бумажной трудовой книжки. Как составлять СЗВ-ТД?
Ситуация: сотрудник был принят на работу до 1 января 2020 года. В ноябре он подал заявление о выборе бумажной трудовой книжки (перевода на другую постоянную работу или увольнения работника в 2020 году не было). Каким образом предоставлять в декабре отчет по форме СЗВ-ТД?
Ответ: При первичной подаче сведений, работодатель указывает только последнее предшествующее кадровое событие на 1 января 2020 года. И только то, что состоялось у текущего работодателя!
Объясняем:
- 01.10.2019 — работник устроился в организацию на должность продавца-кассира;
- 02.12.2019 — его переводят на должность администратора;
- Далее никаких кадровых событий не происходит
- 20.11.2020 года сотрудник подал заявление о продолжении ведения ему бумажной трудовой книжки;
До 15 декабря работодатель обязан предоставить в ПФР форму СЗВ-ТД. В отчете нужно заполнить строку «Подано заявление о продолжении ведения бумажной трудовой книжки» и проставить дату «20.11.2020». В таблице формы нужно заполнить сведения о последнем кадровом мероприятии по состоянию на 1 января 2020 года, то есть о переводе на должность администратора 02.12.2019.
Обратите внимание: если работник трудоустроен до 1 января 2020 года и в 2020 году у него не будет постоянного перевода, увольнения и он не подаст заявление о выборе способа ведения трудовой, то первый отчет СЗВ-ТД на такого работника нужно будет сдать не позднее 15 февраля 2021 года.
7. В какой срок после наступления кадрового события надо сдать СЗВ-ТД?
В случаях приема и увольнения сотрудников СЗВ-ТД надо сдать не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа.
В случае наступления других регистрируемых в СЗВ-ТД кадровых мероприятий, список которых приведен выше, сдавать отчет надо не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имели место названные кадровые мероприятия.
8. Нужно ли указывать в СЗВ-ТД сведения о других местах работы сотрудника?
Пример: сотрудник работает в компании с апреля 1998 года, после этого в трудовой книжке есть записи о пяти переводах внутри этой организации. До апреля 1998 сотрудник работал еще в 4 местах, о чем есть записи в трудовой. В ноябре 2020-го этот сотрудник подал заявление о выборе бумажной трудовой.
Надо ли указывать в СЗВ-ТД все многочисленные переводы внутри компании? А его работу в других фирмах?
Как быть: Предоставлять сведения нужно только о его трудовой деятельности (о последнем кадровом мероприятии) по состоянию на 1 января 2020 года у данного страхователя. Об этом мы уже выше писали.
Таким образом, в отчете нужно заполнить строку о подаче работником заявления о продолжении ведения бумажной трудовой книжки (в ней нужно проставить дату подачи работником заявления) и в табличной части отчета заполнить только одну строку с информацией о последнем кадровом мероприятии на 1 января 2020 года, то есть информацию только о последнем постоянном переводе у данного работодателя.
Данные о приеме и других более ранних переводах, а также сведения о трудовой деятельности у других работодателей, в отчете не указываются.
9. Когда сдавать СЗВ-ТД при переименовании работодателя?
Само по себе переименование работодателя, так же как присвоение работнику второй профессии, специальности, присвоение классного чина госслужащему, не является самостоятельным основанием для сдачи СЗВ-ТД.
Эту информацию нужно вносить в отчет только когда будет наступать событие, названное в п. 2.4 ст. 11 Закона № 27-ФЗ (прием, увольнение, перевод, выбор способа ведения трудовой).
10. Нужно ли сдавать СЗВ-ТД на лиц, работающих по договору ГПХ?
Нет.
Страхователи сдают форму СЗВ-ТД только на сотрудников, то есть на лиц, которые состоят в трудовых отношениях.
11. Сдавать ли СЗВ-ТД совместителей?
Да, при наступлении случаев приема на работу, постоянного перевода, увольнения, подачи соответствующего заявления по работнику-совместителю отчет также предоставляется.
Там следует указать кадровые мероприятия только в рамках трудового договора о работе по совместительству.
То есть если вы приняли на работу совместителя без трудовой книжки, которая находится у его основного работодателя, данные о его приеме надо отправить в ПФР.
12. Сдавать ли СЗВ-ТД на иностранцев?
Да. С 01.04.2019 года все временно пребывающие, временно проживающие и постоянно проживающие иностранные граждане на территории РФ должны быть зарегистрированы в системе персучета.
На иностранных сотрудников также нужно сдавать СЗВ-ТД в случае их приема на работу, постоянного перевода, увольнения, подачи соответствующего заявления.
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Вы можете скачать образцы заполнения отчета СЗВ-ТД по ссылке.