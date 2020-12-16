Двенадцать вопросов о заполнении и сдаче СЗВ-ТД: от ЭЦП до совместителей. Бонус - образцы заполнения

За этот год многие работодатели уже неоднократно сдавали в ПФР форму СЗВ-ТД. Однако есть и такие, кто с этой формой еще не знаком (не было повода). Мы подготовили вам ликбез — подборку вопросов и ответов, связанных с заполнением и сдачей этого кадрового отчета.

1. Кто должен сдавать СЗВ-ТД?

Сдавать в ПФР сведения о трудовой деятельности по форме СЗВ-ТД обязаны все работодатели: как организации, так и ИП, даже если работник всего один.

Государственные органы тоже сдают этот отчет в отношении отдельных категорий зарегистрированных лиц в соответствии с абзацем 3 пункта 2.6 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ.

Представлять СЗВ-ТД надо в территориальный орган ПФР (п. 1.4 Постановления Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п).

2. Как сдавать СЗВ-ТД в ПФР?

Способ сдачи СЗВ-ТД зависит от численности сотрудников.

1) У работодателя 25 работников и больше.

В этом случае СЗВ-ТД надо передать в электронной форме, например, через оператора электронного документооборота.

2) У работодателя менее 25 работников.

В этом случае можно представлять СЗВ-ТД на бумаге.

Напомним, страхователь представляет форму СЗВ-ТД в форме электронного документа по форматам согласно приложению 3 к Постановлению Правления ПФ РФ № 730п и подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ.

Обратите внимание: если усиленная квалифицированная подпись есть в организации только у главного бухгалтера, то именно ему придется подписывать отчет, даже если он формируется кадровым отделом.

Вместе с тем работодатель может дать полномочия по подписанию отчета руководителю отдела кадров или иному ответственному за кадровое делопроизводство должностному лицу.

Без усиленной квалифицированной подписи и доступа к программе ЭДО кадровики физически не могут передать электронный отчет в ПФР.

3. Что надо сделать для отправки электронных СЗВ-ТД?

Чтобы иметь возможность отправлять отчеты в электронном виде, надо сначала направить в ПФР по ТКС электронное заявление на подключение к системе электронного документооборота ПФР (ЭДО ПФР).

Документ содержит следующие сведения:

регистрационный номер страхователя в ПФР;

наименование страхователя (юрлица)/ ФИО ИП;

ИНН;

КПП страхователя (юрлица);

реквизиты оператора, через которого планируется передача сведений.

После того как заявление на подключение к ЭДО ПФР будет отправлено, у работодателя появится возможность сдавать СЗВ-ТД через оператора связи привычным для него способом.

Кроме того, работодатель может сдавать отчет через сервис ПФР «Кабинет страхователя». Для этого нужно руководителю организации-страхователя завести учетную запись в ЕСИА (Госуслуги) как юрлицу. Не забудьте приобрести усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) и установить на рабочем месте компоненты для работы с ней, без этого вам ничего сделать не удастся.

При первом входе согласитесь с правилами использования, после чего все сервисы «Кабинета страхователя» будут вам доступны.

Найдите вкладку «Загрузить подготовленный документ», загрузите ваш отчет и отправляйте.

4. Отчет СЗВ-ТД сдается на всех сотрудников поголовно?

Нет. Отчет сдается только в том случае, если для этого есть повод — произошло определенное кадровое мероприятие.

Речь идет о следующих кадровых событиях, перечисленных в п. 2.4 ст. 11 Закона № 27-ФЗ:

прием на работу;

перевод на другую постоянную работу;

увольнение;

подача работниками заявлений о продолжении ведения работодателем трудовых книжек в бумажном виде либо о переходе на электронную трудовую книжку.

В отчете также отражаются следующие события:

изменение наименования страхователя;

установление (присвоение) работнику второй и последующей профессии, специальности или иной квалификации;

лишение права в соответствии с приговором суда занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

5. Нужно сдавать нулевой отчет СВЗ-ТД?

Нет, нулевые отчеты по форме СЗВ-ТД не нужны.

6. В ноябре работник подал заявление о ведении бумажной трудовой книжки. Как составлять СЗВ-ТД?

Ситуация: сотрудник был принят на работу до 1 января 2020 года. В ноябре он подал заявление о выборе бумажной трудовой книжки (перевода на другую постоянную работу или увольнения работника в 2020 году не было). Каким образом предоставлять в декабре отчет по форме СЗВ-ТД?

Ответ: При первичной подаче сведений, работодатель указывает только последнее предшествующее кадровое событие на 1 января 2020 года. И только то, что состоялось у текущего работодателя!

Объясняем:

01.10.2019 — работник устроился в организацию на должность продавца-кассира;

02.12.2019 — его переводят на должность администратора;

Далее никаких кадровых событий не происходит

20.11.2020 года сотрудник подал заявление о продолжении ведения ему бумажной трудовой книжки;

До 15 декабря работодатель обязан предоставить в ПФР форму СЗВ-ТД. В отчете нужно заполнить строку «Подано заявление о продолжении ведения бумажной трудовой книжки» и проставить дату «20.11.2020». В таблице формы нужно заполнить сведения о последнем кадровом мероприятии по состоянию на 1 января 2020 года, то есть о переводе на должность администратора 02.12.2019.

Обратите внимание: если работник трудоустроен до 1 января 2020 года и в 2020 году у него не будет постоянного перевода, увольнения и он не подаст заявление о выборе способа ведения трудовой, то первый отчет СЗВ-ТД на такого работника нужно будет сдать не позднее 15 февраля 2021 года.

7. В какой срок после наступления кадрового события надо сдать СЗВ-ТД?

В случаях приема и увольнения сотрудников СЗВ-ТД надо сдать не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа.

В случае наступления других регистрируемых в СЗВ-ТД кадровых мероприятий, список которых приведен выше, сдавать отчет надо не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имели место названные кадровые мероприятия.

8. Нужно ли указывать в СЗВ-ТД сведения о других местах работы сотрудника?

Пример: сотрудник работает в компании с апреля 1998 года, после этого в трудовой книжке есть записи о пяти переводах внутри этой организации. До апреля 1998 сотрудник работал еще в 4 местах, о чем есть записи в трудовой. В ноябре 2020-го этот сотрудник подал заявление о выборе бумажной трудовой.

Надо ли указывать в СЗВ-ТД все многочисленные переводы внутри компании? А его работу в других фирмах?

Как быть: Предоставлять сведения нужно только о его трудовой деятельности (о последнем кадровом мероприятии) по состоянию на 1 января 2020 года у данного страхователя. Об этом мы уже выше писали.

Таким образом, в отчете нужно заполнить строку о подаче работником заявления о продолжении ведения бумажной трудовой книжки (в ней нужно проставить дату подачи работником заявления) и в табличной части отчета заполнить только одну строку с информацией о последнем кадровом мероприятии на 1 января 2020 года, то есть информацию только о последнем постоянном переводе у данного работодателя.

Данные о приеме и других более ранних переводах, а также сведения о трудовой деятельности у других работодателей, в отчете не указываются.

9. Когда сдавать СЗВ-ТД при переименовании работодателя?

Само по себе переименование работодателя, так же как присвоение работнику второй профессии, специальности, присвоение классного чина госслужащему, не является самостоятельным основанием для сдачи СЗВ-ТД.

Эту информацию нужно вносить в отчет только когда будет наступать событие, названное в п. 2.4 ст. 11 Закона № 27-ФЗ (прием, увольнение, перевод, выбор способа ведения трудовой).

10. Нужно ли сдавать СЗВ-ТД на лиц, работающих по договору ГПХ?

Нет.

Страхователи сдают форму СЗВ-ТД только на сотрудников, то есть на лиц, которые состоят в трудовых отношениях.

11. Сдавать ли СЗВ-ТД совместителей?

Да, при наступлении случаев приема на работу, постоянного перевода, увольнения, подачи соответствующего заявления по работнику-совместителю отчет также предоставляется.

Там следует указать кадровые мероприятия только в рамках трудового договора о работе по совместительству.

То есть если вы приняли на работу совместителя без трудовой книжки, которая находится у его основного работодателя, данные о его приеме надо отправить в ПФР.

12. Сдавать ли СЗВ-ТД на иностранцев?

Да. С 01.04.2019 года все временно пребывающие, временно проживающие и постоянно проживающие иностранные граждане на территории РФ должны быть зарегистрированы в системе персучета.

На иностранных сотрудников также нужно сдавать СЗВ-ТД в случае их приема на работу, постоянного перевода, увольнения, подачи соответствующего заявления.

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Вы можете скачать образцы заполнения отчета СЗВ-ТД по ссылке.