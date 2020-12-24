Чек-лист: 10 пунктов, о которых бухгалтеру нужно не забыть в начале года

Начало года ничем не легче четвертого квартала. Кто-то исправляет и корректирует закрывающие проводки, кто-то запрашивает недостающие документы у контрагентов. Всем предстоит сдать годовые отчеты и приспособиться к огромному количеству изменений. Чтобы вам не пришлось тратить время на поиск информации в разных источниках, мы собрали ключевые изменения в одном чек-листе. Распечатайте и вычеркивайте по мере ознакомления и выполнения. А еще можете почитать наш дайджест по изменениям с 2021 года.

№ 1 Еще на подходе

К отмене ЕНВД уже нужно было подготовиться, но если вы протянули до конца года, то самое время выбирать другую систему налогообложения, или налоговая переведет вас автоматически на ОСНО.

Кроме этого, изучите поправки в региональный закон о применении патентной системы налогообложения. Правительство внесло несколько хороших поправок для предпринимателей в главу 26.5 НК РФ: добавило площади, расширило виды деятельности и разрешили уменьшить ПСН на сумму уплаченных страховых взносов.

С другой стороны, теперь размер потенциального дохода не ограничен и, вероятно, некоторые регионы воспользуются этим обстоятельством и стоимость патентов возрастет.

Проверьте, не потеряли ли вы право на УСН. Возможно вы не совсем вылетели с упрощенки, но уже почти подходите для ОСНО. В 2021 году с квартала, в котором доходы по УСН превысили 150 млн руб., но не достигли 200 млн рублей (и/или сотрудников стало не более 130 человек), нужно будет заплатить налог на повышенной ставке. С доходов придется заплатить 8%, а с разницы между доходами и расходами 20%. Это положения переходного периода.

Если свалились с УСН на ОСНО, то в таком случае в ФНС подается заявление об утрате права на применение УСН (форме 26.2-2).

Хоть что-то хорошее...

По нулевой ставке налога на прибыль будут работать резиденты Арктической зоны.

IT-сфере тоже повезло, налог в пользу федерального бюджета 3%, а регионам достался 0%

Предпринимателям оставили без изменений сумму фиксированных страховых взносов «за себя»

и не очень

Физлица и предприниматели получили прогрессивную шкалу НДФЛ. С доходов свыше 5 млн рублей у вас будут удерживать 15% на лечение больных детей. Если доходы получены из разных источников, то налоговая сама сделает за вас правильный расчет. С одной стороны это хорошо, сдругой бухгалтерам добавляется мороки с учетом.

У физлиц добавился еще один налогооблагаемый источник дохода — это проценты от вкладов в банках. Вместе с имущественными налогами в 2022 году налоговая будет присылать 13% от доходов по вкладам, превышающих налоговый вычет (ключевая ставка ЦБ х на 1 млн руб).

№ 2 Новые отчеты и способы их сдачи

Бухгалтерский баланс и финансовую отчетность на бумаге больше не принимают. Приготовьтесь подключиться к ЭДО. За не сданную бухгалтерскую отчетность кроме штрафа заблокируют банковский счет.

Уже за 2020 год потребуется сдать Отчет о финансовых результатах по новой форме. Опять-таки в электронном виде и абсолютно для всех компаний.

Надумали закрываться? И здесь вас ждут нововведения. В бухгалтерской отчетности нужно отражать сведения о прекращении использования основных средств и внеоборотных активов, при продаже материальных ценностей. Подробности в Приказе Минфина от 05.04.2019 № 54н

Новая декларация по прибыли уже за 2020 год. (Приказом ФНС от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655). С особой внимательностью заполняют декларацию фирмы, имеющие обособленные подразделения и применяющие специальные ставки. Для определения доходов и расходов рассчитывайте долю обособки к общей базе.

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Новая 3-НДФЛ за 2020 год понадобится физлицам и индивидуальным предпринимателям. Скачивайте актуальные бланки, в которых вы обнаружите заявление о зачете (возврате) налога и новое приложение для расчета авансовых платежей ИП.

Сдавайте 6-НДФЛ и 2-НДФЛ по прежним формам, а новые приготовьте для первого квартала 2021 года. Доходы, вычеты и налог, посчитанные нарастающим итогом с начала года, нужно указывать в разделе 2. А данные за три последних месяца отчетного периода — в разделе 1. Плюс к этому появилось приложение № 1, которое, по сути, является знакомой всем справкой 2-НДФЛ.

Зато на один отчет стало меньше, сведения о среднесписочной численности переехали в РСВ (в жизни надо уметь радоваться и мелочам тоже).

Налоговые декларации по транспорту и земле упразднили. Но не расслабляйтесь, считать авансы нужно по-прежнему самим, а налоговики скорректируют ваш расчет, если что-то не так.

№ 3 Онлайн-кассы

В чеках С 1 февраля 2021 года ИП-спецрежимники должны будут указывать наименование товара, работ и услуг. И, кажется, вопросов больше, чем ответов — нужно ли писать полное наименование или достаточно короткого? К примеру, достаточно ли писать «хлеб» или потребуется расшифровка «хлеб Бородинский».

Организации должны отчитываться с 1 июля 2021 за товары, участвующие в эксперименте с прослеживаемостью. При этом каждой партии товара, подлежащей прослеживаемости, присваивается регистрационный номер (РНПТ), без нанесения идентификационных меток на товар. При реализации товаров потребуется выставить счет-фактуру в электронном виде, если покупатель не физик.

С июля 2021 практически всех оставшихся предпринимателей без работников обяжут покупать онлайн-кассы.

Разбираться в нюансах расчетов по онлайн-кассам и исправлять ошибки вас научат на экспресс-курсе «Как работать с кассой».

№ 4 Субсидии в бухотчетности и проценты по коронавирусным кредитам

Когда будете формировать отчеты и декларации по УСН и налогу на прибыль, не забудьте отразить всю полученную господдержку. А в балансе распишите, что из субсидий потратили, а что ещё не успели.

Строка целевое финансирование = неиспользованный остаток;

Полученные субсидии в дебиторскую задолженность по бюджетным средствам;

Средства, подлежащие возврату в кредиторскую задолженность;

Если госпомощи включили в состав краткосрочных обязательств, то отразите доходы будущих периодов.

Проценты по «коронавирусным» кредитам разрешено включать в расходы по мере оплаты.

Если вы допустили ошибки в отчетности — не торопитесь паниковать, выйти из непростой ситуации поможет курс «Как работать без ошибок».

№ 5 Кадровые изменения

Новым работникам на первом месте работы — только электронные трудовые книжки.

Для желающих работать дома и вынужденных удаленщиков внесли поправки в ТК РФ. Кадровику нужно переписать все внутренние регламенты и коллективный договор, чтобы не ущемить в правах удаленных работников. Руководителю обустроить рабочее место удаленного сотрудника.

До 15 февраля подать инфу по СЗВ-ТД (сведения о трудовой деятельности) по тем, кто никак не выразил свои желания по форме трудовой книжки в 2020. Если в течение 2020 года вам не приходилось отправлять в ПФР СЗВ-ТД, обязательно сформируйте сведения по состоянию на 01.01.2020 до 15.02.2021. В противном случае штрафы от 300 до 500 рублей на руководителя, как и за недостоверные или неполные сведения.

Кстати, ещё про штрафы за СЗВ-М. В 2021 году действует еще один отдельный штраф — за неправильную форму подачи отчета СЗВ-М. Этот штраф предусмотрен для компаний со штатом 25 и более человек, которые сдают отчет на бумаге, а не в электронной форме. Если правило нарушить и сдать СЗВ-М на бумаге, страхователя оштрафуют на 1000 руб.

№ 6 Про больничные листы и не только

Многим бухгалтерам предстоит в следующем году узнать, что такое прямые выплаты из ФСС. Теперь Фонд не возмещает нам расходы, а платит напрямую работнику, а мы ему только первые три дня больничного листа оплачиваем. Предупредите сотрудников, что некоторые пособия перечисляются только на карту МИР!

Бухгалтерам по расчету зарплаты пригодятся знания эксперта — вебинар «Зарплата: изменения, особенности расчета с 2021 года» предназначен для тех, кто уже устал читать об очередных изменениях. Про прямые выплаты тоже поговорим.

№ 7 Новые правила заполнения платежек

В центральном банке сжалились и дали отсрочку до 1 мая, чтобы бухгалтера и банковские сотрудники запомнили:

в налоговых платежках теперь будет новый счет — счет казначейства (поле 15) и меняется счет получателя (поле 17);

новые БИК и наименование банка получателя сборов;

отменяются коды ТР, БФ, ПР, АП и АР (указываемые в поле 106 платежки) — вместо них будет использоваться шифр «ЗД» — погашение задолженности по истекшим периодам;

в поле 108 (номер документа) при наличии документа на взыскание задолженности будут указываться слитно буквенный код и номер (например —ТР000).

№ 8 Мало кто знает

ЭЦП будет выдавать налоговая. А у действующих ключей нужно проверить аккредитацию удостоверяющего центра. При потере аккредитации УЦ, теряют силы и выданные им сертификаты! Это же правило относится и к операторам ЭДО.

№ 9 Ежегодное и ожидаемое

Повышение МРОТ. С 1 января 2021 года он составит 12 792,00 рублей.

№ 10 Внутриотраслевые изменения

Розничные продавцы меняют 1 января ценники на дешевый алкоголь в сторону повышения.

Новая декларация по акцизам на автобензин.

У транспортников своя головная боль — новые реквизиты в путевых листах и правилах заполнения.

Подводим итоги года на бесплатной онлайн‑конференции «Итоги‑2020. Перспективы‑2021. Изменения в учете, актуальные вопросы»

В общем, мы желаем вам удачи и терпения, чтобы благополучно пережить все новости. Наш девиз «предупрежден, значит вооружен». А вы как закрываете/открываете год? Есть ли профессиональные рецепты и лайфхаки?