Что нового готовит нам грядущий год? Обзор изменений по НДС 2021

С 01.01.2021 года вступит в силу ряд поправок по НДС. Часть изменений коснется отдельных отраслей, другие относятся ко всем налогоплательщикам. Кому из бизнесменов придется перестраивать свою работу и к чему готовиться — расскажем в нашей статье.

Льгота для IT-компаний

По-новому будет применяться льгота по НДС, предусмотренная п.п. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ. С нового года не будут облагаться налогом операции по реализации исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр, а также передача прав на использование этих программ и баз данных.

Освобождение не распространяется на передачу прав на использование программ для ЭВМ и баз данных, если эти права состоят в получении возможности:

распространять рекламу в Интернете или получать доступ к ней;

размещать в Интернете предложения о приобретении или реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав;

искать информацию о потенциальных покупателях и продавцах или заключать сделки.

То есть, теперь не будет иметь значения по какому договору приобретены программы для ЭВМ: лицензионному или нет. Это означает, что приобретение программ ЭВМ у иностранных организаций всегда будет облагаться НДС.

Т.к. льготы вызвали массу вопросов у представителей отрасли, ФНС пришлось выпустить официальные разъяснения.

Льготами могут воспользоваться только разработчики, чья выручка от производства программного обеспечения составляет более 90%. Не забудьте, что компания должна также входить в реестр отечественного ПО.

Пониженная ставка по НДС

Продлено применение пониженной ставки по НДС в размере 10 % для авиакомпаний при осуществлении внутренних воздушных перевозок.

Нулевая ставка останется для перелетов в Крым, Севастополь и обратно, Калининградскую область, Дальневосточный федеральный округ и обратно, а также тех маршрутов, которые не предусматривают вылетов и посадок в Москве и Московской области.

Переход с ЕНВД на ОСНО

Для лиц, которые перешли с ЕНВД на ОСНО, предусмотрен вычет входящего НДС в случае, если товары, работы, услуги, имущественные права приобретены в период применения ЕНВД или ввезены на территорию РФ, но фактически не использовались до перехода на ОСНО.

ОСНО все же сложная и затратная в налоговом плане система. Малому бизнесу, скорее всего, выгоднее находится на упрощенке. Мы подготовили два полезных материала — дайджест о том, как поступить с расчетами и обязательствами в переходный период, а также чек-лист по смене ЕНВД на УСН.

Освобождение от НДС

Со следующего года, помимо освобождения от НДС реализации долей в уставном (складочном) капитале организаций, не облагается НДС и продажа доли в праве собственности на общее имущество участников договора инвестиционного товарищества.

Льгота для сельхозпроизводителей

До конца 2021 года продлена льгота для сельхозпроизводителей при импорте племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, овец, коз, лошадей, птицы и полученного от них семени и эмбрионов. Льгота применяется независимо от того, для каких целей ввезена продукция: для собственного потребления или для перепродажи.

Исчисление НДС при банкротстве

С 1 января 2021 года не будут признавать объектом обложения НДС операции по реализации товаров, работ, услуг, изготовленных и (или) приобретенных (выполненных, оказанных) в процессе осуществления хозяйственной деятельности после признания должников банкротами.

В 2020 году действовал мораторий на подачу кредиторами заявлений на банкротство, Этим правом за 9 месяцев 2020 года воспользовались 708 компаний и 146 ИП.

Мораторий продлен до января 2021 года, как предполагают аналитики, после этого возможен всплеск количества заявлений.

Документооборот системы Tax Free

Документ (чек) для компенсации НДС иностранными гражданами (система Tax Free) можно оформлять в электронной форме. Электронный документооборот утвердит Федеральная таможенная служба. Данные изменения вступят в силу с 01.01.2021 года.

Новые реквизиты счет-фактуры

С 01.07.2021 года вступают поправки, регулирующие систему прослеживаемости импортных товаров. Эта система создается для подтверждение законности оборота товаров в ЕАЭС, предотвращение ввоза на территорию РФ контрафактной продукции, повышение конкурентоспособности отечественных товаров, сокращение серого импорта.

Правительство РФ будет устанавливать перечень товаров, реализация которых попадет под систему прослеживания. Также будет разработан порядок предоставления сведений в налоговую инспекцию.

При реализации прослеживаемых товаров необходимо будет выставлять счета-фактуры, в том числе корректировочные, в электронной форме.

Предусмотрены исключения:

реализация товаров самозанятым гражданам, а также физлицам для личных, семейных, домашних и иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд;

реэкспорт;

реализация и перемещение товаров из РФ на территорию другого государства ЕАЭС.

Для этого в форму счета-фактуры добавят новые реквизиты:

регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости;

количественная единица измерения товара, которая используется в целях прослеживаемости;

количество прослеживаемого товара.

При этом отсутствие (неуказание) этих реквизитов в счете-фактуре не повлечет отказа в вычете НДС у покупателя.

Новая форма декларации по НДС

Ее уже нужно будет сдать за 4 квартал 2020 года. В декларацию по НДС внесены следующие изменения:

заменены штрихкоды,

с титульного листа удалена строка, в которой ранее отображалась информация о коде ОКВЭД,

в раздел 1 добавлены строки для сведений о защите и поощрении капиталовложений,

добавлены новые коды для безвозмездной передачи имущества для борьбы с COVID-19 или участия в исследовании Антарктиды,

введены коды по операциям реализации услуг в международных аэропортах и услуг по обращению с твердыми коммунальным отходами,

новые коды для IT-отрасли.

Новые формы реестров таможенных деклараций

Реестры таможенных деклараций предоставляются в налоговые органы для подтверждения права на применение ставки НДС в размере 0% при совершении экспортных отгрузок.

С 01.01.2021 года нужно будет применять новые формы реестра деклараций на товары для экспресс- грузов и реестра таможенных деклараций, утвержденные Приказом ФНС России от 20.08.2020 № ЕД-7-15/593@.