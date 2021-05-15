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Расчет налога на прибыль при выплате дивидендов российской организации

Для рубрики Налог на прибыль
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Организация, выплачивающая дивиденды российскому юридическому лицу, признается агентом по налогу на прибыль в соответствии с п. 3 ст. 275 НК РФ. При этом, если компания имеет организационно-правовую форму в виде АО, то в силу п. 7 ст. 275 обязанности налогового агента у нее возникают в том случае, если лицевые счета акционеров открыты в реестре акционеров, и они получают дивиденды непосредственно от АО. Если акции учтены на лицевом счете депозитария — номинального держателя, то именно он (а не акционерное общество) будет налоговым агентом.

В общем случае сумма налога на прибыль, удерживаемого при выплате дивидендов российскому ЮЛ, рассчитывается по формуле (п. 5 ст. 275 НК РФ):

Н = К х Сн х (Д1-Д2)

Н — сумма налога, подлежащего удержанию;

К — отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика — получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению российской организацией;

Сн — налоговая ставка (13%), установленная п. 3 ст. 284 НК РФ;

Д1 — общая сумма дивидендов, подлежащая распределению в пользу всех получателей;

Д2 — общая сумма дивидендов, полученных от других организаций, акционером (участником) которых получатель является.

Показатель Д2 с 1 января 2021 г. считается по-новому. Так, в его расчет по прежнему принимаются только дивиденды, то есть за минусом налогов, и те, которые ООО ранее не учитывало при расчете налога с выплаченных дивидендов (Письмо Минфина от 31.01.2020 № 03-04-07/6168), при этом исключаемых сумм стало больше. В показатель не включаются (п. 5 ст. 275 НК РФ):

  • дивиденды, облагаемые по ставке 0%;
  • дивиденды, полученные от иностранных организаций, фактическим источником выплаты которых являются российские организации, на которые ООО имеет фактическое право и к которым применялись нулевые налоговые ставки;
  • дивиденды, полученные от иностранной организации, на которые ООО имеет фактическое право.

Если сумма полученных дивидендов, облагаемых по ставке 13%, превышает сумму выплачиваемых дивидендов (Д1 < Д2), то величина налога к удержанию (Н) будет отрицательной. В этом случае налог не исчисляется и не возмещается из бюджета.

При определении величины Д2 в расчет принимаются дивиденды за вычетом ранее исчисленного с них налога, полученные как от российских, так и от иностранных организаций (за исключением дивидендов, облагаемых по ставке 0%) (Письмо Минфина от 11.06.2014 № 03-08-05/28295).

Если организация, выплачивающая дивиденды, не является участником (акционером) и не получает ни от кого дивиденды (то есть показатель Д2 равен нулю), формула примет следующий вид:

Н = К х Сн х Д1

Пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ установлено, что налоговая ставка 0 % применяется к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50% вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 % общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов.

 

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