Пять причин, почему вам подходит облачная 1С. И как за это получить подарок

В нашем предыдущем материале мы привели примеры ситуаций, когда облачная 1С не очень подходит и лучше воспользоваться коробочной версией.

Сегодня рассмотрим самые распространенные случаи, когда облачная 1С будет весьма кстати.

1. Бухгалтер-аутсорсер

Когда бухгалтер обслуживает несколько организаций и ИП, встает вопрос — как лучше организовать процесс учета и взаимодействия с клиентами.

Во-первых, какие-то первичные документы клиенты делают сами в своей программе. В этом случае эти данные надо будет перегрузить в программу, установленную на компьютере бухгалтера. Процесс перегрузки не всегда проходит гладко. Если что-то не получается, приходится приглашать программиста. Иногда при загрузке слетают какие-то настройки или задваиваются контрагенты. Все это нервы, время и деньги...

Другое дело — облако. Клиенты там формируют первичку, а бухгалтер делает свои дела. Все операции проводятся в одной общей программе, в любое время и из любого места.

Во-вторых, клиентам хотелось бы видеть, что происходит с учетом. Что там вообще делает бухгалтер? Вдруг все запущено.

В облаке результаты бухгалтерского труда клиенты видят в режиме онлайн.

В-третьих, бухгалтер — тоже человек и хочет отдыхать. Хотя бы нечасто и недолго...

Как клиентам оперативно посмотреть оборотку, если она в 1С, 1С на компьютере у бухгалтера, компьютер у бухгалтера дома, а сам бухгалтер на несколько дней вырвался в долгожданный отпуск?

При работе в облаке такой проблемы не будет. Клиенты могут в любое время самостоятельно смотреть регистры учета.

2. Интернет-магазины/Торговые компании

Облако обеспечивает стабильную работу операторов в офисе и на складе, что для такого вида бизнеса крайне важно. Кроме того, при работе в облаке затраты на серверы и построение IT-структуры будут нулевые.

Облачный сервис позволяет интегрироваться с CRM, а значит все клиенты будут под контролем.

При необходимости можно доработать базу 1С как самостоятельно, так и с помощью программистов облачного сервиса. Также можно настроить обмен с сайтом и подключить онлайн-кассу.

3. Удаленные офисы

При наличии нескольких филиалов надо как-то настроить учет, чтобы все работало слаженно. Работники из подразделений по всей стране делают одно общее дело и работать им удобнее в одной общей базе.

Облако — это способ объединить все филиалы в единую информационную сеть.

4. Много конфигураций

Далеко не все компании в своей работе ограничиваются одной бухгалтерской программой. В зависимости от специфики и объемов работы, часто приходится применять несколько конфигураций 1С, налаживая между ними обмен. Например, это могут быть 1С: Бухгалтерия, 1С: Зарплата и управление персоналом, 1С: Управление торговлей, 1С: Розница, 1С: Управление нашей фирмой и т.д.

Покупать несколько коробок с разными конфигурациями, устанавливать их, настраивать обмен между ними — дело хлопотное и затратное.

В облаке вы сможете пользоваться несколькими конфигурациями без переплат.

Взять 1С в аренду проще, надежнее и дешевле, чем купить. Арендуя программу у Scloud, вы получаете круглосуточный доступ из любой точки мира. Цена облачной 1С по карману для любой компании.

Напомним, ранее мы приводили сравнительный анализ между коробочной и облачной 1С, в том числе, на конкретном примере, когда компании необходимы две конфигурации программы.

5. Малый бизнес/стартапы

На старте бизнеса не всегда есть деньги, чтобы купить программу и установить ее на мощный компьютер или сервер. К тому же, бизнесмены иногда не уверены, какая именно конфигурация 1С им больше всего подойдет.

А в облаке вы можете попробовать разные конфигурации, чтобы выбрать ту, которая будет для вас более удобной.

Таким образом у начинающего бизнеса не будет никаких первоначальных затрат на серверы, лицензии и установку.

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