Что уже случилось и что еще произойдет. Топ-5 налоговых событий 2019 года и громких проектов 2020-го

Вот и подходит к концу 2019 год. Через неделю — новый, 2020-ый.

Поздравляем всех-всех-всех с наступающим Новым годом!

Пусть у бизнесменов дела идут в гору, у работников растет зарплата, а у бухгалтеров будет более спокойная и размеренная работа!

В канун нового года мы решили подвести итоги уходящего 2019-го и напомнить, какие изменения для бизнеса власти планируют в 2020 году.

Чем бизнесу запомнится 2019 год

Мы выделили топ-5 знаменательных событий для бизнеса, которые прошли красной нитью через весь год.

1. Сбой в ФНС

Безусловно, одним из ярких и незабываемых событий этого года стал сбой в ФНС, обусловленный переходом на новую программу «АИС Налог-3».

Бухгалтерам это доставило немало хлопот. Они удивлялись, недоумевали, возмущались.

Проявления программного сбоя были весьма разнообразны:

сданная по ТКС отчетность зависла и не принималась;

у налогоплательщиков невесть откуда образовались пени и долги по налогам;

не осуществлялась привязка уплаченных налогов к начисленным;

счета неправомерно блокировали, а с разблокировкой были проблемы;

в выписке операций по расчетам с бюджетом наблюдался полный хаос;

в Личном кабинете налогоплательщика отражалась неактуальная информация.

Это восстание машин прошло красной нитью через весь год.

Будем надеяться, что в следующем году программы налоговиков будут работать в спокойном, штатном режиме.

2. Самозанятые

В 2019 году в 4 субъектах РФ (Москва, Московская и Калужская области, Татарстан) начался эксперимент по самозанятым. Введен новый специальный налоговый режим — «Налог на профессиональный доход».

Применять этот режим могут как просто физлица, так и индивидуальные предприниматели. Эта категория налогоплательщиков освобождена от уплаты страховых взносов, правда, и стаж для пенсии у них не идет.

Самозанятые платят НПД по ставке 4 %, если выручка получена от физлиц, и по ставке 6 %, если клиент — юрлицо. При этом есть лимит дохода — 2,4 млн. руб. в год.

Если же плательщик НПД хочет получить стаж и баллы для будущей пенсии, придется платить добровольные взносы в ПФР.

Добавим, с 01.01.2020 география НПД расширяется. К эксперименту подключили еще 19 регионов (Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский (Югра), Ямало-Ненецкий автономные округа, Башкортостан).

По данным ФНС к концу года в статусе плательщика НПД зарегистрировались 240 тыс. человек. Промежуточные итоги этого эксперимента признаны успешными, а новый режим — популярным и востребованным.

3. Онлайн-кассы

В июле 2019 закончился третий этап перехода на онлайн-кассы.

С 01.07.2019 на онлайн-ККТ перешли предприниматели малой торговли, не имеющие работников, а также сфера услуг, в частности, организации и ИП, имеющие работников, выполняющие работы, оказывающие услуги населению.

Кроме того, с 1 июля 2019 года ККТ должна применяться в следующих случаях:

при осуществлении расчётов с физлицами, которые не являются ИП, в безналичном порядке (например, через кассу банка);

при осуществлении зачёта и возврата предварительной оплаты и (или) авансов;

при предоставлении займов для оплаты товаров, работ, услуг;

при предоставлении или получении иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.

Добавим, что завершением следующего, четвертого, этапа перехода на онлайн-ККТ произойдет 1 июля 2021 года.

4. Маркировка

В 2019 году сразу для нескольких групп товаров введена обязательная маркировка.

Срок введения маркировки в 2019 году:

табачной продукции — 1 марта 2019 года;

обуви — 1 июля 2019 года;

лекарств по программе ВЗН — 1 июля 2019 года;

товаров легкой промышленности (одежда, постельное белье) — 1 декабря 2019 года;

фотокамер — 1 декабря 2019 года;

духов — 1 декабря 2019 года;

шин — 1 декабря 2019 года.

5. Зарплатное рабство

Работающих россиян спасли от зарплатного рабства. Чтобы работодателям было неповадно нарушать зарплатные права работников, ввели новые штрафы.

Установлена административная ответственность за воспрепятствование работодателем осуществлению работником права на смену кредитной организации для получения зарплаты.

ИП за указанное нарушение придётся заплатить штраф от 1 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 20 тысяч рублей, юрлицам — от 30 до 50 тысяч рублей.

Между тем сами работники, спасенные от рабства, отнесись к этой новости индифферентно.

Многочисленные опросы показывают, что большинство трудящихся, получающих зарплату на зарплатные карты, не интересуется условиями, которые предлагают другие банки. То есть они добровольно пребывали в «зарплатном рабстве» и в спасении не нуждались.

Пока не наступил новый год, успейте доделать все дела в старом. Чтобы вы не пропустили ничего важного, мы подготовили памятку для бухгалтеров на конец 2019 года. Кроме того, по этой ссылке вы найдете календарь на январь 2020-го, в котором мы отметили выходные и праздничные дни, а также сроки сдачи отчетности. Не пропустите важные даты!

Проекты изменений на 2020 год

В 2020 году бизнес ждет много нового. Внесено множество поправок в НК, произошли изменения в налоговой и бухгалтерской отчетности, вводятся электронные трудовые книжки, подросли в размере фиксированные взносы ИП и т.д.

А какие еще значимые изменения в проекте у властей в 2020-ом? Рассказываем.

1. Декларация по УСН

Ее не будет. О введении нового спецрежима «УСН-онлайн» налоговики говорили весь год. Бизнес ждал, когда слова обретут очертания закона.

В декабре проект с поправками в главу 26.2 НК был размещен на портале проектов НПА.

Законопроект предусматривает отмену деклараций по УСН для тех, кто применяет онлайн-ККТ и находится на УСН с объектом «доходы».

Считать налог будут сами налоговики. Причем переход на такой инновационный способ расчета налога будет добровольным.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года.

2. Новые ставки налога по УСН

Минфин разработал проект, который призван сделать потерю права на УСН менее болезненной.

Вводится переходный период, когда налогоплательщик уже не соответствует критериям УСН, но все еще может сохранить право на этот режим. Ставки налога по УСН в этот период будут повышенными.

В частности, налоговая ставка для УСН с объектом «доходы» увеличивается с 6 до 8 %, а для УСН с объектом «доходы минус расходы» — с 15 до 20 %.

По этому проекту налогоплательщик утратит право на применение УСН, если его доходы превысят 200 млн рублей или средняя численность работников превысит установленное ограничение более чем на 30 человек.

3. Кадровый ЭДО

В проекте у властей — эксперимент по переводу кадровых документов в электронный вид. Эксперимент проводится с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Участвовать в нем будут лишь отдельные работодатели, которые самостоятельно определят виды документов, оформляемых в электронном виде. Свое согласие уже дали несколько крупных компаний.

Работники принимают участие в эксперименте добровольно и вправе отказаться от участия в нем, уведомив об этом работодателя в письменной форме.

4. Прямые выплаты из ФСС

Пилотный проект по прямым выплатам пособий из ФСС перестанет быть пилотным и распространится на всю страну. Это должно произойти с 1 января 2021 года. Соответствующий законопроект разработан Минтрудом.

Ну а пока в 2020 география пилотного проекта расширяется.

С 1 января 2020 к проекту примкнут 10 регионов (Республики Коми, Саха (Якутия), Удмуртия, Кировская, Кемеровская, Оренбургская, Саратовская, Тверская, Иркутская области, Ямало-Ненецкий АО).

С 1 июля 2020 проект захлестнет еще 8 регионов (Башкортостан, Дагестан, Красноярский и Ставропольский края, Волгоградская, Ленинградская, Тюменская и Ярославская области).

5. Переход с ЕНВД на УСН

Недавно в Госдуму был внесен законопроект, который смягчает для вмененщиков удар от отмены ЕНВД. Как известно, ряд налогоплательщиков утратят право на ЕНВД и ПСН уже в 2020 году. Речь идет о розничной торговле обувью, шубами и лекарствами.

Разработали поправки в НК, разрешающие учитывать в расходах при УСН покупную стоимость товаров, приобретенных до перехода на УСН.

Планируется, что действие новой нормы НК будет распространяться на правоотношения возникшие с 1 января 2020 года.