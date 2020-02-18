Как бухгалтеру (и не только бухгалтеру) заработать на облаке

Облачные программы с каждым годом становятся все популярнее, так как имеют много преимуществ перед коробочной версией.
Многие бухгалтеры только присматриваются к этой новой для них технологии. Кто-то пока настроен консервативно и не доверяет облаку. Напомним, о бухгалтерских мифах относительно облачной 1С мы писали в одном из постов.
Но многие уже оценили все преимущества облачных технологий и с удовольствием пользуются ими в своей работе. Компании и ИП постепенно переходят на облако.
В этом материале мы расскажем, как на этой облачно-переходной кампании лично вы сможете заработать.
Речь идет о нашей партнерской программе.
Кому это подходит
Партнером нашей 1С в Облаке может стать абсолютно любой человек.
Программа подходит:
- IT специалистам;
- бухгалтерам;
- владельцам сайтов;
- аутсорс-организациям;
- IT-консалтингу;
- интернет-провайдерам;
- хостингу.
Вознаграждение
Вознаграждение по нашей партнерской программе составляет до 30% от платежей клиента.
На нашем сайте есть простой и удобный калькулятор, который поможет подсчитать размер вашего вознаграждения.
Градация такая:
- 10 %, если все клиенты в сумме платят до 20 тыс. в месяц;
- 20% — если все клиенты в сумме платят от 20 до 100 тыс. в месяц;
- 30% — если все клиенты в сумме платят более 100 тыс. в месяц.
По истечению года работы конкретного клиента процент по нему уменьшается в 2 раза.
Если вы привели только одного платящего клиента — по нему начисления идут только первые 3 месяца. Если есть хотя бы два клиента — пока они платят нам, мы начисляем вам вознаграждение.
Условия
Стать нашим партнером несложно. Алгоритм следующий:
1. Регистрируетесь как партнер на нашем сайте. Вам становится доступна реферальная ссылка
2. Если по реферальной ссылке регистрируется клиент, он сразу закрепляется за вами в личном кабинете
3. Как только клиент начнет платить за аренду 1С, вы получите вознаграждение.
Как получить деньги
Начисления идут 1-го числа каждого месяца. Процент начислений, как говорилось выше, зависит от общей ежемесячной суммы оплат всех приведенных клиентов:
Вывод денег — на расчетный счет. Партнером может быть как юридическое, так и физическое лицо.
Вывод денег оформляется в личном кабинете на нашем сайте. Выплата происходит в течение 10 рабочих дней после запроса.