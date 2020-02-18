Как бухгалтеру (и не только бухгалтеру) заработать на облаке

Облачные программы с каждым годом становятся все популярнее, так как имеют много преимуществ перед коробочной версией.

Многие бухгалтеры только присматриваются к этой новой для них технологии. Кто-то пока настроен консервативно и не доверяет облаку. Напомним, о бухгалтерских мифах относительно облачной 1С мы писали в одном из постов.

Но многие уже оценили все преимущества облачных технологий и с удовольствием пользуются ими в своей работе. Компании и ИП постепенно переходят на облако.

В этом материале мы расскажем, как на этой облачно-переходной кампании лично вы сможете заработать. Речь идет о нашей партнерской программе.

Кому это подходит

Партнером нашей 1С в Облаке может стать абсолютно любой человек.

Программа подходит:

IT специалистам;

бухгалтерам;

владельцам сайтов;

аутсорс-организациям;

IT-консалтингу;

интернет-провайдерам;

хостингу.

Вознаграждение

Вознаграждение по нашей партнерской программе составляет до 30% от платежей клиента.

На нашем сайте есть простой и удобный калькулятор, который поможет подсчитать размер вашего вознаграждения.

Градация такая:

10 %, если все клиенты в сумме платят до 20 тыс. в месяц;

20% — если все клиенты в сумме платят от 20 до 100 тыс. в месяц;

30% — если все клиенты в сумме платят более 100 тыс. в месяц.

По истечению года работы конкретного клиента процент по нему уменьшается в 2 раза.

Если вы привели только одного платящего клиента — по нему начисления идут только первые 3 месяца. Если есть хотя бы два клиента — пока они платят нам, мы начисляем вам вознаграждение.

Условия

Стать нашим партнером несложно. Алгоритм следующий:

1. Регистрируетесь как партнер на нашем сайте. Вам становится доступна реферальная ссылка

2. Если по реферальной ссылке регистрируется клиент, он сразу закрепляется за вами в личном кабинете

3. Как только клиент начнет платить за аренду 1С, вы получите вознаграждение.

Как получить деньги

Начисления идут 1-го числа каждого месяца. Процент начислений, как говорилось выше, зависит от общей ежемесячной суммы оплат всех приведенных клиентов:

Вывод денег — на расчетный счет. Партнером может быть как юридическое, так и физическое лицо.

Вывод денег оформляется в личном кабинете на нашем сайте. Выплата происходит в течение 10 рабочих дней после запроса.