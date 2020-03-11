1С в облаке надежно защищена (или нет?)

Размышляя о переходе на облачную программу учета, многие бизнесмены и бухгалтеры задумываются о надежности такого способа. Ведь речь идет о важной и конфиденциальной информации компании.
С одной стороны и на рабочем компьютере хранить и обрабатывать эти данные — не очень надежно. Мало ли что — поломка, пожар, потоп, воры/грабители, или маски-шоу с обыском и конфискацией оргтехники...
С другой стороны — а как оно там в облаках? Точно ничего не пропадет, не сломается, не сгорит?
В этом посте нашего блога расскажем о том, как защищены данные пользователей 1С в облаке.
Sсloud гарантирует клиентам защиту от информационных угроз, от потери данных, от физических атак.
Защита от физических атак
Наши серверы расположены в Москве, в надежном дата-центре DataPro, который имеет сертификат соответствия уровню безопасности TIER III.
Для непосвященных в такие нюансы, поясним, TIER — это показатель надежности центра обработки данных.
Tier I — базовая инфраструктура без резервирования (отказоустойчивость — 99,671 %);
Tier II — инфраструктура с резервными мощностями (отказоустойчивость — 99,749 %);
Tier III — инфраструктура, поддерживающая параллельный ремонт (отказоустойчивость — 99,982 %).
Дата-центр категории TIER III имеет полное резервирование всей инфраструктуры и обеспечивает беспрерывную работоспособность.
Защита от физических атак включает в себя также системы пожаротушения, электроснабжения, кондиционирования, а также комплексную безопасность — круглосуточную охрану помещений с применением камер видеонаблюдения.
Отметим, DataPro — это один из крупнейших в России дата-центров площадью 16 тыс. квадратных метров на 3 000 стойко-мест.
Ваши данные не сгорят и не будут украдены. Защита выстроена на высоком уровне.
Защита от угроз и потери данных
В «СервисКлауд» надежная защита от угроз, осуществляется мониторинг событий информационной безопасности.
У нас работает cистема автоматического резервного копирования данных клиентов. Глубина хранения резервных копий — 14 дней.
Ведется круглосуточный мониторинг состояния и производительности оборудования.
Облако — это не страшно
Когда облачные технологии еще только-только начинали внедряться, отношение к ним бухгалтеров и бизнесменов было настороженным. Люди привыкли к стационарным программам на своем компьютере, который вот он, рядом, можно его пощупать, протереть от пыли и т. д.
А тут какие-то облака, до которых рукой не дотянешься... Да и что это такое вообще, как там все устроено, многим было непонятно.
Но жизнь не стоит на месте, и облака уверенно входят в жизнь бухгалтеров. И это не просто слова, это факты. Облачный рынок (SaaS) стремительно развивается.
В 2020 году прогноз роста SaaS составляет 18 %.
Поясним, SaaS — это модель IT-услуг, предполагающая готовое работающее в облаке приложение.
У облачных технологий масса преимуществ, многие компании их уже оценили и перевели свою бухгалтерию в облако.
Конечно, уход в облако не всегда целесообразен. Об этом мы писали в посте нашего блога «Пять причин, почему вам не подходит облачная 1С». Например, ИП без наемных работников учет может вести и «приземленным» способом.
А вот для бухгалтеров-аутсорсеров, интернет магазинов и во многих других случаях уход в облако может стать оптимальным решением.
«СервисКлауд» гарантирует безупречную надежность своих серверов.
Мы рады продемонстрировать вам, насколько удобно с нами работать!
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