1С в облаке надежно защищена (или нет?)

Размышляя о переходе на облачную программу учета, многие бизнесмены и бухгалтеры задумываются о надежности такого способа. Ведь речь идет о важной и конфиденциальной информации компании.

С одной стороны и на рабочем компьютере хранить и обрабатывать эти данные — не очень надежно. Мало ли что — поломка, пожар, потоп, воры/грабители, или маски-шоу с обыском и конфискацией оргтехники... С другой стороны — а как оно там в облаках? Точно ничего не пропадет, не сломается, не сгорит?

В этом посте нашего блога расскажем о том, как защищены данные пользователей 1С в облаке.

Sсloud гарантирует клиентам защиту от информационных угроз, от потери данных, от физических атак.

Защита от физических атак

Наши серверы расположены в Москве, в надежном дата-центре DataPro, который имеет сертификат соответствия уровню безопасности TIER III.

Для непосвященных в такие нюансы, поясним, TIER — это показатель надежности центра обработки данных.

Tier I — базовая инфраструктура без резервирования (отказоустойчивость — 99,671 %);

Tier II — инфраструктура с резервными мощностями (отказоустойчивость — 99,749 %);

Tier III — инфраструктура, поддерживающая параллельный ремонт (отказоустойчивость — 99,982 %).

Дата-центр категории TIER III имеет полное резервирование всей инфраструктуры и обеспечивает беспрерывную работоспособность.

Защита от физических атак включает в себя также системы пожаротушения, электроснабжения, кондиционирования, а также комплексную безопасность — круглосуточную охрану помещений с применением камер видеонаблюдения.

Отметим, DataPro — это один из крупнейших в России дата-центров площадью 16 тыс. квадратных метров на 3 000 стойко-мест.

Ваши данные не сгорят и не будут украдены. Защита выстроена на высоком уровне.

Защита от угроз и потери данных

В «СервисКлауд» надежная защита от угроз, осуществляется мониторинг событий информационной безопасности.

У нас работает cистема автоматического резервного копирования данных клиентов. Глубина хранения резервных копий — 14 дней.

Ведется круглосуточный мониторинг состояния и производительности оборудования.

Облако — это не страшно

Когда облачные технологии еще только-только начинали внедряться, отношение к ним бухгалтеров и бизнесменов было настороженным. Люди привыкли к стационарным программам на своем компьютере, который вот он, рядом, можно его пощупать, протереть от пыли и т. д.

А тут какие-то облака, до которых рукой не дотянешься... Да и что это такое вообще, как там все устроено, многим было непонятно.

Но жизнь не стоит на месте, и облака уверенно входят в жизнь бухгалтеров. И это не просто слова, это факты. Облачный рынок (SaaS) стремительно развивается.

В 2020 году прогноз роста SaaS составляет 18 %.

Поясним, SaaS — это модель IT-услуг, предполагающая готовое работающее в облаке приложение.

У облачных технологий масса преимуществ, многие компании их уже оценили и перевели свою бухгалтерию в облако.

Конечно, уход в облако не всегда целесообразен. Об этом мы писали в посте нашего блога «Пять причин, почему вам не подходит облачная 1С». Например, ИП без наемных работников учет может вести и «приземленным» способом.

А вот для бухгалтеров-аутсорсеров, интернет магазинов и во многих других случаях уход в облако может стать оптимальным решением.

«СервисКлауд» гарантирует безупречную надежность своих серверов.

Мы рады продемонстрировать вам, насколько удобно с нами работать!