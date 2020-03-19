Бухгалтеры уходят на удаленку. Как работать вне офиса?

К сожалению, сейчас мы все переживаем не самые лучшие времена. Дешевеет нефть, падает рубль, распространяется коронавирус.

Так вот ты какой, год високосный...

Всех на удаленку?

Все эти негативные явления затрагивают не только граждан, но и бизнес.

Всем приходится перестраиваться, менять привычный уклад жизни. Из-за коронавируса принимаются меры карантинного характера.

Работодатели задумываются о переводе своих сотрудников на дистанционную работу. Конечно, перевести на удаленку токаря или бетоноукладчика — это анреал.

Но что касается офисных сотрудников, это вполне себе вариант. И весьма актуально-жизненный.

Многие компании, особенно в крупных городах уже перевели сотрудников на удаленку. Кто-то планирует такой перевод в ближайшее время.

Благо сейчас есть много технологий, позволяющих организовать сплоченную работу команды, члены которой физически находятся в разных концах города, страны, или даже мира.

На днях на страницах нашего блога мы рассказывали об облачных технологиях и приводили примеры самых полезных для бухгалтеров.

А что бухгалтеры?

В отличие от других своих коллег, они точно без работы не останутся.

Даже если в компании в это суматошное время падают продажи и клиенты массово отказываются от приобретенных ранее услуг, работы у бухгалтера меньше не становится, и даже наоборот. Как говорится, бери больше, кидай дальше...

Кроме того, через две недели — первоквартальный отчет.

Как готовить его, физически не находясь в офисе? Где-то сотрудникам выдают на дом их рабочие компы с установленными на них программами. О таких вариантах мы читали на профильных форумах в Интернете.

Но есть вариант гораздо более удобный, нежели перетаскивание системных блоков из офиса в квартиру бухгалтера, а потом обратно.

Работать в 1С можно и с домашнего компа или ноута, если программа расположена в облаке.

Арендуя программу у Scloud, вы получаете круглосуточный доступ из любой точки мира. Цена облачной 1С по карману для любой компании.

Многие бухгалтеры уже оценили преимущество облачных технологий.

Кто-то только задумывается о целесообразности переноса данных с «земли» в облако.

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Плюсы и минусы удаленки для бухгалтера

Массовый перевод на удаленную работу (что поделать, времена такие) вызывает у бухгалтеров неоднозначную реакцию.

Одни рады возможности работать из дома, других это огорчает, а третьи возмущены тем, что их работодатель не дает согласие на удаленку.

Изучив профильные группы и форумы, где общаются между собой коллеги, мы собрали список плюсов и минусов такого режима работы по мнению самих бухгалтеров.

Из минусов:

1. Работа из дома менее продуктивна (домашние требуют внимания и отвлекают от работы).

2. Постоянно возникает соблазн бросить работу и, например, посмотреть фильм или просто полежать на диване.

3. Дома скучно, нет общения.

Из плюсов:

1. Не надо тратить время на дорогу до работы и обратно, а значит за день можно успеть гораздо больше.

2. Не отвлекаешься на посторонние разговоры в офисе.

3. Работая, попутно можно сделать какие-то домашние дела — например, сварить бульон или постирать белье.

Если до последних событий вы не решались попробовать облако, то время карантинов и самоизоляции — самое время. Мир меняется. Испытайте 1С в облаке. 14 дней пробного периода совершенно бесплатно.

А как вам удобнее работать — дома или в офисе?