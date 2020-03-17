Что такое облачные программы и зачем они бухгалтеру

Вы знали, что популярные сейчас облачные сервисы во всем мире называют SaaS? Что-что? Возможно, для некоторых бухгалтеров эта терминология не знакома, также как ИТшникам не знакомы такие словечки как ГИРБО, ВНиМ, НСиПЗ.

Тем не менее многие бухгалтеры успешно пользуются SaaS. Потому что это действительно удобно.

Рассказываем, что это такое и зачем нужно бухгалтерам.

SaaS — что это и зачем

Если расшифровать аббревиатуру, SaaS — это software as a service, или программное обеспечение как сервис.

То есть сама программа находится у провайдера, а вы пользуетесь ей удаленно. Через браузер на стационарном компьютере или приложение на смартфоне, к примеру.

Кто-то из бухгалтеров сейчас подумал: «А, так это 1С в облаке. Нет, я не пользуюсь такой штукой. SaaS — это не про меня».

Между тем облачная 1С — это лишь один из примеров технологии SaaS.

Электронная почта — это тоже пример SaaS. Уж этот сервис знаком каждому, согласны? Вы получаете доступ к электронной почте и хранимым сообщениям из браузера с любого компьютера или устройства, подключенных к Интернету.

В чем секрет популярности облачных сервисов?

Во-первых, это дает возможность пользоваться софтом, не заботясь о том, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии. Не надо нанимать системных администраторов, самостоятельно делать обновления и т.д. Провайдер позаботится обо всем.

Во-вторых, часто выгоднее ежемесячно платить за пользование удаленной программой, чем покупать дорогие программы сразу сразу.

По модели SaaS вы получаете легальное лицензионное программное обеспечение за небольшую плату.

В-третьих, облачные программы повышают мобильность сотрудников компании. Они больше не привязаны к офисному компу и могут работать откуда угодно.

Ни в коем случае не хайпим на теме коронавируса, но реальность такова: все больше компаний, по мнению экспертов, будут уводить сотрудников на удаленку. Облака в этом отличные помощники.

Какие SaaS, кроме 1С в облаке, полезны бухгалтерам

Про 1С уже упомянули. Тут все бухгалтерам понятно и уже даже привычно. Мифы про незащищенность облаков развеены, тарифы прозрачны, и даже можно заработать на облачной 1С.

Какими еще сервисами SaaS пользуются компании?

Привычный всем Google и иже с ним

Яркий пример такой системы — Google docs. Бухгалтеры пользуются Гугл-таблицами вместо Excel.

Нужно составить приказ и показать шефу? Самое удобное — это составить текст в Гугл-документ, дать доступ только по ссылке (защитит от утечек информации), посмотреть, какие кто правки внес. После такого Ворд кажется прошлым веком.

Для хранения и обмена файлами часто используют, например Яндекс.Диск.

Многим знакомы облачные сервисы в виде командных планировщиков-календарей. В них удобно вести расписание совещаний и прочих рабочих встреч.

Планирование с помощью Trello

Вот как раз этот сервис очень популярен в планировании работы команды.

По сути это продвинутый органайзер — доска, на которой создаются различные списки. Можно экспериментировать с разными метками, комментариями и вложениями.

Благодаря всем этим фишкам пользователи Trello могут упорядочивать проекты, что очень удобно для совместной работы, когда коллегам нужно видеть, насколько выполнен проект.

CRM

Тут кратко, ибо мы знаем, как бухгалтеры не любят, когда их тянут в «продажные дела» и аккаунтинг клиентов.

На практике, если бухгалтерам все же нужен доступ в «си-ар-эмку», они встречаются с такими системами как amoCRM, Мегаплан, Битрикс24.

Трекеры времени

В некоторых компаниях используются тайм-трекеры для учета рабочего времени — такие как ProofHub, TMetric.

В последнее время набирает популярность использование программ тайм-трекеров при работе с удаленными сотрудниками. Кроме того, с помощью подобных сервисов работодатели могут отслеживать рабочее время программистов, бухгалтеров.

Общение сотрудников

Когда команда удаленная, надо как-то выстраивать систему общения. Для этой цели, например, используют такой мессенджер как Slack.

Им пользуются для общения между сотрудниками внутри отдела, создавая чаты по разным темам.

Вывод

С технологией SaaS бухгалтеры сталкиваются постоянно. Количество таких сервисов продолжает расти из-за их востребованности и простоты использования. Но прогресс на этом не останавливается, предлагая все более совершенные и интересные идеи с учетом потребностей каждого.