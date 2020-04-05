Работодатели, сотрудники и коронавирус (куда без него!): как не нарваться на штрафы от ГИТ

Ну вот мы вышли из зоны комфорта, а дальше-то что?

Разберем, с чем пришлось столкнуться работникам и их работодателям и приведем разъяснения Роструда на этот счет.

Нерабочая неделя (зачеркнуто) месяц

В Роструд начали поступать жалобы от работников — люди пишут, что работодатели игнорируют Указ Путина и заставляют их работать в нерабочие дни, объявленные Президентом.

На все подобные обращения Роструд дает ответ: в нерабочие недели работодатель не вправе принуждать работника исполнять должностные обязанности.

Но! Есть исключения. Если организация производит, хранит, перевозит, реализует продукты питания, что-то из перечня товаров первой необходимости или относится к иным исключениям из действия Указа Президента о нерабочей неделе, то неделя с 30.03.2020 по 03.04.2020 для работников является обычной рабочей неделей.

Данный Указ является нормативным правовым актом, содержащим нормы трудового права. За нарушение законодательства о труде установлена ответственность, предусмотренная ст. 5.27 КоАП.

Работа в эти недели оплачивается обычным образом — в одинарном размере. Впрочем, как и неработа.

Задали Роструду и такой вопрос: «Где работодатель должен взять деньги на выплату зарплат, если бизнес остановлен, дохода нет?». Ответ ведомства на этот скорее риторический вопрос вполне ожидаем: «Вопросы ведения предпринимательской деятельности трудовое законодательство не регулирует». То есть платить зарплату надо, ТК нарушать нельзя.

Удаленка

После издания вышеназванного Указа Президента и выхода Рекомендаций власти выпустили еще один документ — Дополнения к Рекомендациям.

В этом документе, в частности, сказано, что работники, осуществляющие удаленный режим работы, по согласованию с работодателем имеют право на его продолжение в период действия Указа.

То есть работать по удаленке можно.

При этом в общем случае переход на удаленную работу должен быть оформлен дополнительными соглашениями к трудовому договору.

Как следует из этих дополнений к рекомендациям, в период действия Указа изменения в части перехода на удаленный режим работы могут оформляться путем обмена электронными образами документов при необходимости с последующим их оформлением в установленном порядке.

Рискнем предположить, что большинство бухгалтеров сейчас трудятся удаленно. Годовая отчетная кампания плавно перетекла в первоквартальную и отчеты сами себя не сделают.

О плюсах и минусах удаленки для бухгалтеров мы писали в одном из постов нашего блога.

Те коллеги, которые ранее всегда работали в офисе, используя коробочный вариант 1С, столкнулись с проблемой организации рабочего процесса.

Меду тем работать в 1С можно и с домашнего компа или ноута, если программа расположена в облаке.

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Отпуск без содержания и увольнения

У некоторых работодателей велик соблаз минимизировать расходы на оплату труда, отправив сотрудников в добровольно-принудительный отпуск без сохранения зарплаты.

Кое-кто идет еще дальше и предлагает людям уволиться по собственному желанию.

Все это незаконно. Глава Правительства Михаил Мишустин на днях особо отметил, что такие случаи будут пресекаться. Власти будут мониторить ситуацию в трудовой сфере.

Мишустин заявил, что у бизнеса могут возникнуть проблемы из-за потери клиентов в условиях карантинной ситуации, но сотрудники из-за этого страдать не должны.

Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счёт сокращения персонала, такие предприятия будет проверять трудовая инспекция, ФНС и Прокуратура.

Роструд, отвечая на вопросы относительно возможности увольнения в сложных условиях, в которых мы все оказались, пояснил. что для правомерного увольнения по п. 7 ч. 1 ст. 83 ТК должно быть соблюдено несколько условий одновременно.

Условия следующие:

— наступление чрезвычайных обстоятельств, касающихся всех или большинства жителей РФ либо ее субъектов;

— признание Правительством РФ или региональным органом власти указанных обстоятельств чрезвычайными;

— отсутствие возможности продолжить с работниками трудовые отношения.

Сейчас эти условия не соблюдаются, а значит уволить сотрудников по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, не получится.

Коллеги, а как обстоят ваши дела в трудовой сфере?

Вы ходите в офис, работаете удаленно, отдыхаете, получая за зарплату за нерабочие дни, или сидите дома без оплаты? А может быть вас уже уволили?