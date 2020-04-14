Обычная зарплата за необычные дни: разъяснения про оплату нерабочего месяца

Нерабочие дни – не мышонок, не лягушка, а неведома зверюшка… Никаких двойных размеров за работу и никаких урезаний зарплат за неработу.

Нерабочая неделя плавно перетекла в нерабочий месяц, причем, согласно Указу Президента, с сохранением заработка.

Но уж кому-кому, а бухгалтерам некогда наслаждаться оплачиваемым бездельем. Работа сама себя не сделает.

Во-первых, отчетная кампания, едва успев закончиться, началась вновь. Надо готовить отчеты за 1 квартал 2020 года.

Во-вторых, бухгалтерам предстоит начислить и выплатить зарплату, учитывая нюансы новых реалий: нерабочие дни, новые правила оформления и оплаты больничных листов.

В прошлом посте мы рассказывали о том, что нового власти придумали по больничным листам.

В этом материале — о начислении зарплаты за работу и НЕработу в объявленные Президентом нерабочие дни с 30 марта по 30 апреля.

Минтруд в помощь работодателям выпустил разъяснения по вопросу оплаты этих дней. Некоторые разъяснения также дал Роструд, в том числе, отвечая на многочисленные вопросы граждан на портале «Онлайнинспекция.рф».

Как оплачиваются нерабочие дни неработающим?

Наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам. Люди должны получить полный оклад.

Работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя. В общем, такое же правило действует и в новогодние праздники. Окладники получают полный оклад за месяц, часть которого они фактически не работали, а сдельщики — оплату, предусмотренную локальным актом организации.

Как поясняет Роструд, заработная плата за этот период не начисляется, а сохраняется в установленном размере, включая стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты), доплату за совмещение профессий.

Размер оплаты должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы отработал эти дни полностью (отработал норму рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате).

Чтобы посчитать зарплату, бухгалтеру не обязательно находиться в офисе, нарушая режим самоизоляции. 1С в облаке — сейчас как нельзя кстати. Вы можете продолжить вести учет в 1С:Зарплата и управление персоналом с Scloud. Тестовый период предоставляется на 14 дней в полном объеме и совершенно бесплатно!

Как оплачиваются нерабочие дни работающим?

Некоторые компании в эти нерабочие дни продолжают работу, так как входят в число исключений из Указа Президента. Кто-то перевел своих сотрудников на удаленку и люди продолжают работать, но уже из дома.

Как отметили в Минтруде, удаленка в нерабочие дни не запрещена.

Но оплачиваться такая работа должна в обычном, а не повышенном размере, так как нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням.

Между тем если работодатель пожелает, он может самостоятельно установить работающим сотрудникам повышенную оплату. Но такой обязанности у него нет.

Отметим, что некоторые граждане считают несправедливым такое положение дел, когда оплата труда и оплата ничегонеделанья идентичны.

В Роструд поступают вопросы: «Как же так, где справедливость?». Например, в марте некоторые сотрудники компании отработали 21 день, а некоторые — только 19, а зарплата у них будет одинаковой.

Но что поделать...Смиритесь. В жизни не всегда есть место справедливости, да и понятие это, порой, субъективное.

Объявленные в России нерабочие дни не относятся к категориям рабочего времени и времени отдыха, не являются ни выходными, ни нерабочими праздничным дням, разъясняет Роструд. Тут невольно вспоминается фраза из сказки Пушкина:

Родила царица в ночь

Не то сына, не то дочь;

Не мышонка, не лягушку,

А неведому зверюшку.

В общем, в сухом остатке: оплата за труд и его отсутствие в эти нерабочие дни будет одинаковой. Никаких двойных размеров за работу и никаких урезаний зарплат за неработу.

А если отпуск?

Если сотрудник ушел в отпуск, то его вся эта кутерьма не касается вообще. Он продолжает находиться в отпуске, за который получил отпускные.

Дни отпуска не продлеваются, не переносятся, отпускные не пересчитываются.

Да, возможно отпускнику кажется несправедливым, что его коллеги также как и он сидят дома с сохранением зарплаты, но у них в запасе остаются 28 дней будущего отпуска, а его отпускные дни бездарно используются, сгорая. Но закон есть закон...

Отметим, что в сети появилась петиция, призывающая изменить эту ситуацию и продлить отпуска, которые выпали на нерабочие дни.

Еще добавим, что в эти нерабочие дни работодатели могут отправить людей в ежегодный отпуск вне графика (по соглашению сторон). Это не запрещено.

Сэкономить на этом деньги компании здесь и сейчас одномоментно не получится, но хотя бы потом не придется оплачивать людям кроме вынужденного отдыха еще и ежегодный отпуск.

Что в табеле?

Бухгалтеров интересует, как заполнять табель рабочего времени на сотрудников, которые не работали, но зарплату им платить надо. Как маркировать эти непонятные дни, которые и не рабочие, и не выходные?

Минтруд указывает, что работодатели самостоятельно могут установить код для отражения в табеле учета рабочего времени указанного периода, учитывая, что он является оплачиваемым.

Когда выплачивать зарплату, если дни нерабочие?

Минтруд пояснил, что заработную плату выплачивают в сроки, установленные организацией. В каждой организации установлены две даты, в которые работодатель выплачивает заработную плату (аванс и окончательный расчет).

В нерабочие дни сотрудники должны получить заработную плату не позже этих установленных дат.

В общем, несмотря на то, что нерабочие дни ­— это нечто неизведанное и необычное, зарплату за эти необычные дни нужно начислять как обычно и выплачивать ее тоже как обычно в обычные сроки.

Когда платить взносы с зарплаты?

Власти объявили отсрочку по уплате страховых взносов, но касается она не всех компаний.

Так, страховые взносы за март надо уплатить:

до 15 октября — микробизнесу из списка пострадавших отраслей;

до 15 апреля — организациям, которые согласно Указу Президента в нерабочие дни не останавливали свою работу;

до 6 мая — всем остальным.

Страховые взносы за нерабочий апрель надо уплатить:

до 16 ноября — микробизнесу из списка пострадавших отраслей;

до 15 мая — всем остальным.

Где работодателю взять денег на зарплату?

К сожалению, этот вопрос, которым сейчас задаются почти все работодатели, скорее, можно отнести к разряду риторических.

Есть деньги или нет, а зарплату платить надо. Иначе несдобровать. Власти уже обещали тщательно мониторить ситуацию с зарплатными долгами и пресекать нарушения.

Работодатели недоумевают, создают петиции, требуя компенсировать им расходы на выплату зарплат работникам, которых государство отправило по домам, возложив бремя их содержания на работодателей, балансирующих на грани банкротства.

Для МСП из сфер туристического и гостиничного бизнеса, организации досуговых и спортивных мероприятий, общепита, бытовых услуг населению, дополнительного образования, а также компаний, работающие в сфере авиа- и автоперевозок, предусмотрена возможность занять денег на выплату зарплаты у банка на льготных условиях сроком на 1 год.

Первые полгода ставка будет 0 %, вторые полгода — 4 % годовых.

Сумма кредита определяется как региональный МРОТ, умноженный на число сотрудников предприятия.

Но не забывайте — кредит рано или поздно придется возвращать. Как говорится, берешь чужие и ненадолго, а отдаешь свои и навсегда. Пока работодатели не очень активно обращаются за таким кредитом, несмотря на беспрецедентно льготные условия. Так, в Сбербанк за полторы недели поступило всего около 200 заявок. Там такую неактивность объясняют тем, что у малого бизнеса имеются собственные ресурсы на выплату зарплат.