Поддержка бизнеса: что нового за эту неделю. Спойлер: много

Начало этой недели ознаменовалось очередным выступлением Владимира Путина, в ходе которого Президент объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней и озвучил ряд новых мер поддержки для бизнеса.

Что обещал Путин 11 мая

Списание налогов

Субъектам малого и среднего бизнеса, осуществляющим деятельность в пострадавших отраслях, а также социально ориентированным НКО полностью спишут налоги (кроме НДС) и страховые взносы за 2 квартал 2020.

Помощь ИП

Индивидуальным предпринимателям предоставят налоговый вычет в размере МРОТ в отношении страховых взносов. Правда, воспользоваться такой преференцией смогут только те бизнесмены, которые заняты в наиболее пострадавших отраслях.

Помощь самозанятым

Самозанятым вернут налог, уплаченный ими в прошлом году. Отметим, всего в 2019 году от плательщиков НПД в бюджет поступило более 1 млрд. рублей. Теперь этот миллиард государство вернет людям обратно.

Кроме того, для самозанятых в 2020 году предусмотрят налоговый капитал в размере МРОТ для уплаты налога, чтобы они не привлекали собственные средства на эти цели.

Невозвратные кредиты

На 1 июня намечен старт специальной кредитной программы поддержки занятости для всех предприятий пострадавших отраслей, а также социально ориентированных НКО.

Ее основные параметры таковы:

Кредиты будут выдавать сроком на полгода в размере одного МРОТ на одного сотрудника.

Льготная ставка по новой программе составит 2 %, остальное будет субсидировать государство.

Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года.

Но возможно возвращать вообще ничего не придется.

Если предприятие сохранит 90 % штата, то кредит и проценты по нему будут списаны, если сохранится 80 % сотрудников — спишут половину кредита и процентов по нему.

Пока все эти обещания Президента не обрели форму закона. Бизнес с нетерпением ждет выхода нормативки.

Что приняло Правительство 12 мая

А пока готовятся проекты, постановления и поправки в законы по новым поручениям Владимира Путина, Правительство выпустило два новых Постановления, уточняющих принятые ранее меры поддержки.

ОКВЭДы пострадавших

12 мая 2020 издано Постановление Правительства № 657, которое дополняет перечень пострадавших отраслей.

В него включены новые коды ОКВЭД:

47.99.2 Деятельность по осуществлению торговли через автоматы;

32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов.

Кроме того, вместо отдельных кодов 47.19.1 и 47.19.2 в обновленном перечне будет фигурировать код 47.19.

Правила по субсидии на 12 130

Постановление Правительства № 658 от 12.05.2020 вносит некоторые изменения в Правила предоставления бюджетной субсидии пострадавшему малому и среднему бизнесу.

Во-первых, изменения затронули недоимку. Как известно, по состоянию на 1 марта она должна быть менее 3 000. Однако теперь будут учитывать переплату, а также будут смотреть расчеты на дату обращения. То есть имеющуюся недоимку можно будет погасить и после этого обратиться за субсидией.

Таким образом воспользоваться госпомощью сможет большее число налогоплательщиков.

Во-вторых, изменения касаются ограничения по сокращению численности.

В общем случае надо сохранить штат на 90 %, но теперь не будут обращать внимание на снижение, если штат уменьшился всего на 1 человека.

Напомним, изменение численности штата налоговики отслеживают по данным формы СЗВ-М, которая ежемесячно сдается в ПФР.

В эти непростые дни, которые для многих являются нерабочими, бухгалтерам отдыхать некогда. От четы сами себя не сделают, и госпомощь сама себя не оформит.

Делайте отчеты, не выходя из дома!