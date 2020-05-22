Нерабочие дни закончатся и надо будет идти на работу. Не забывайте об этом

Рано или поздно карантин, самоизоляция, нерабочие дни закончатся. Все проходит, пройдет и это...

Сменив домашние одежды на деловые костюмы, сняв маски и перчатки, люди вернутся в офисы.

Какой она будет, эта новая «прежняя жизнь»? Легко ли будет снова привыкать к тому, что еще несколько месяцев назад было до боли привычным и обыденным, а сейчас стало чем-то далеким и нереальным, как воспоминание из прошлой жизни?

Кстати, разные люди по-разному реагируют на возвращение к прежнему режиму работы.

После дистанционки в офис? Да нууу...

За время всех этих вирусных дней многие по достоинству оценили все положительные стороны работы по удаленке. Настолько оценили, что возврат к прежнему режиму работы, предполагающему 8-часовой рабочий день в офисе, воспринимают как надвигающуюся катастрофу.

Так, люди спрашивают у Роструда — можно ли остаться на дистанционке, не выходить на работу в офис, как того требует работодатель?

Такой вопрос, в частности, задал сотрудник строительной компании (этой сфере бизнеса, как известно, в Москве разрешили работать с 12 мая).

Работодатель призвал всех сотрудников занять свои прежние рабочие места. Но не все возрадовались этому.

Зачем ходить на работу, если можно работать из дома, рассуждает работник.

Имеет ли право сотрудник не выходить на стационарное место, если у него нет технологической необходимости, и при этом остаться работать в удаленном режиме, выполняя все свои трудовые обязанности?

Такой вопрос был задан Роструду.

Нет, не имеет, пояснили трудиснспекторы.

На предприятиях, которые возобновили работу, работодатель вправе потребовать от работника присутствия на рабочем месте, если иное не предусмотрено трудовым договором об удаленном доступе.

Так что диктовать работодателю свои условия работы не получится.

Если договориться о продлении дистанционки не получится — надо выходить на работу.

Кстати, бухгалтер — это та профессия, для которой удаленная работа — это вполне нормально и довольно удобно как в чистом виде, так и в сочетании с посещением офиса.

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Вкусив сладкий плод оплачиваемого безделья, и оценив всю прелесть этого президентского нововведения, некоторые граждане хотят как можно дольше наслаждаться ничегонеделаньем за счет работодателя.

Как говорится, солдат спит — служба идет...

В сервисе Роструда «Дежурный инспектор» довольно часто встречаются жалобы от работников, которых работодатель заставляет (о, ужас!) работать. Люди сообщают ИНН работодателя и просят разобраться — законно ли для той или иной организации ведение деятельности в период нерабочих дней и можно ли игнорировать требования работодателя и оставаться дома.

Наслушавшись выступлений Президента по телевизору, люди отказываются работать. А зачем, если деньги так и так заплатят, причем в 100-процентном размере?

Между тем далеко не все организации попадают под режим нерабочих дней.

Сотрудники этих работающих организаций не могут сидеть дома просто так. Они должны работать. Если сотрудники не являются на работу — это прогул, за который можно уволить.

Такие разъяснения дает Роструд.

Некоторые сотрудники, не желающие работать, а желающие находиться дома на самоизоляции, объясняют это страхом за свою жизнь. Люди в панике. Иногда в сильной панике. Они уверены, что выход из дома на работу — это гарантированное заражение, и возможно даже смерть для всех членов семьи.

Обычно в таких случаях Роструд рекомендует напуганным паникующим гражданам договариваться с работодателем и оформлять отпуск без сохранения зарплаты или ежегодный отпуск.

Если работодатель откажется оформлять эти отпуска (имеет на это полное право), надо ходить на работу.

Ну и, безусловно, работодатель обязан учитывать рекомендации Роспотребнадзора и обязательные требования уполномоченных органов госвласти в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

При их несоблюдении работник вправе отказаться от работы и тогда его следует направить в простой с оплатой 2/3 тарифной ставки.

На работу в офис? Урааа!

Но есть и такая категория работников, которые наотдыхавшись (причем зачастую почти без оплаты) или наработавшись дистанционно, с нетерпением ждут возвращения в офис.

То, что раньше казалось утомительным, и было повседневной рутиной, теперь воспринимается как праздник.

Роструд пояснил, как оформить выход работников из нерабочих дней.

1. Если люди не работали в нерабочие дни, по их завершению они просто выходят на работу. Никаких приказов оформлять не надо. 2. Если люди работали дистанционно, и в соглашении к трудовому договору был зафиксирован определенный срок такой дистанционки, то при выходе на работу в обычном режиме ничего оформлять не нужно. 3. Если люди работали дистанционно и допсоглашение на удаленку было заключено на неопределенный срок, то следует составить новое дополнительное соглашение, прекращающее дистанционный режим работы.

Нерабочие дни? Нет, не слышали...

Добавим, что есть еще одна категория — те, кто все это время не прекращал работать. Кто-то считает их счастливчиками (ведь у них есть работа), кто-то — неудачниками (они работали, когда можно было отдыхать за те же деньги).

Сериалы, книги, домашнее приготовление и поедание кулинарных изысков, способствующее увеличению веса, а также прочие распространенные развлечения в самоизоляции прошли мимо них.

Для этих людей с окончанием нерабочих дней ничего не изменится. Они ходили на работу раньше, ходят сейчас, и продолжат ходить потом.

А к какой категории относитесь вы? Рады ли вы предстоящему возвращению в офис или домашняя жизнь больше пришлась вам по вкусу?