Новый размер пособия по уходу за ребенком: для работающих, неработающих и уволенных

На этой неделе Госдума в третьем чтении приняла законопроект № 953580-7. В числе прочих нововведений — поправки относительно пособия по уходу за ребенком.

В некоторых СМИ сообщалось, что поправки касаются только неработающих граждан и их пособие вырастет вдвое. Однако это не совсем так. Двойное увеличение ждет не всех, и поправки затрагивают не только неработающих.

Давайте вместе разберемся, что к чему.

Поправки

Поправки внесли в статью 15 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Минимальное пособие установлено в сумме 6 752 руб., максимальное для неработающих — 13 504 руб.

Теперь размер пособия не зависит от того, какой ребенок по счету.

В этой связи параллельно внесены поправки в Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Полностью отменяются части 3 и 4 статьи 11.2 закона 255-ФЗ, которые регулируют порядок подсчета детей — какой по счету ребенок для целей пособия по уходу.

Отметим, что на данный момент этот законопроект ожидает одобрения Совета Федерации и подписи Президента.

Неработающие

Пособие в размере 6 752 руб. будут получать следующие категории граждан:

неработающие матери, отцы или опекуны, не подлежащие обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

матери, отцы и опекуны — студенты-очники;

другие неработающие родственники, не подлежащие обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, если мать и отец ребенка умерли, лишены родительских прав и т.д.

Однако двойное увеличение размера пособия коснется не всех, а только тех, у кого этот ребенок первый.

Что изменится для безработных и студентов:

Уволенные

Для лиц, уволенных в период отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций или прекращением деятельности ИП пособие назначается иначе — не так как безработным гражданам. Его размер зависит от зарплаты уволенных. Но в любом случае начисленное пособие не должно быть меньше минимального и больше максимально.

Принятый законопроект меняет минимум и уточняет максимум.

Что изменится для уволенных по ликвидации:

Работающие

Для работающих граждан по-прежнему размер пособия рассчитывается от средней зарплаты. Он составляет 40 %.

Но рассчитанное таким образом пособие надо сравнить с минимальным, и выплачивать то, что больше.

Отметим, что для работающих граждан минимальное пособие зависит от даты начала отпуска по уходу за ребенком.

Дело в том, что официально установленный в законе 81-ФЗ минимальный размер пособия меньше, чем 40 % от МРОТ.

Поэтому если мама оформляет отпуск в 2020 году, и размер ее среднемесячного заработка меньше МРОТ, бухгалтер считает пособие из МРОТ:

12 130х40 % = 4 852 руб.

Если мама оформила отпуск в 2019 году, и размер ее среднемесячного заработка меньше МРОТ, то ее минималка считается так:

11 280х40 % = 4 512 руб.

Однако эти расчеты справедливы при полной ставке. Если женщина работала неполный день то учитывая долю ставки, минималка из МРОТ может оказаться меньше, чем официально установленная законом 81-ФЗ и значит женщина получает в 2020 году 3 375,77 руб.

Что изменилось для работающих:

Добавим, новые нормы будут применяться с 1 июня 2020 года.

Значит бухгалтерам предстоит сделать перерасчет пособий.

Все это можно сделать удаленно, не выходя из дома.