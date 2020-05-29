Звучат предложения перейти на удаленку до конца XXI века. Ее более четко пропишут в ТК

Пандемия и связанный с этим массовый перевод сотрудников на удаленную работу выявили ряд недоработок в действующем Трудовом кодексе.

Власти признают, что ТК «не заточен» под современные формы занятости. Депутаты намерены разработать поправки в этот главный трудовой документ страны в части удаленки.

Обсуждение поправок планируется на июнь.

Законопроект в готовом виде еще не представлен на обозрение общественности, но некоторые подробности уже озвучены.

Что хотят поменять в ТК

Ряд будущих поправок озвучили депутаты Госдумы от «Единой России».

Вот они:

1. Всеми документами — вплоть до листка нетрудоспособности — руководство и сотрудники смогут обмениваться удаленно. 2. В отдельных случаях — например, при предоставлении декретного отпуска — можно высылать документы заказными письмами. 3. Сам трудовой договор будет заключаться онлайн. 4. В договоре должно быть указано, какой техникой пользуется работник — собственной или предоставленной работодателем. В таком случае может назначаться компенсация со стороны компании за использование сотрудником личного оборудования. 5. Урегулируют время работы и отдыха сотрудника «на удаленке». 6. Если иное не предусмотрено трудовым договором, то работник сможет самостоятельно устанавливать себе график. 7. Компания и сотрудник определят график взаимодействий — когда работодатель может звонить или писать в мессенджерах. Если он сделает это не по форме или вне графика — работник сможет на них не реагировать. 8. В случае острой необходимости — например, какой-либо чрезвычайной ситуации — сотрудника могут обязать работать сверхурочно, но только с его согласия — и тогда это время также должно оплачиваться дополнительно.

Кстати, что касается графика взаимодействия сотрудника с компанией, то в Партии Роста считают эту норму излишней, потому что рабочий график должен быть прописан в правилах внутреннего трудового распорядка и/или в трудовом договоре независимо от того как работает сотрудник — в офисе или дистанционно.

«Нет смысла перегружать этими деталями Трудовой кодекс, — считает Дмитрий Порочкин, член Партии Роста. — Гораздо важнее защитить права сотрудников и внести поправки, обязывающие компании возмещать работникам затраты на интернет, телефонную связь, компьютерные программы и другие ресурсы, необходимые для решения поставленных задач. Если объем работы, выполняемый сотрудником при переводе на удаленку сохраняется, то и заработная плата должна выплачиваться в полном объеме».

Удаленка — это надолго?

Сейчас удаленная работа — это вынужденная мера, на которую идут работодатели и работники, дабы как-то удержаться на плаву, не останавливать рабочие процессы.

А что потом, когда пандемия закончится? Все вернется на круги своя?

Многие полагают, что как раньше уже не будет.

Вкусив плод удаленки, многие распробовали его и поняли, что это гораздо удобнее, чем работа в офисе.

«Те, кто сейчас работают на удалёнке, возможно, они привыкнут. А работодатели увидят, что это дешевле — не нужно использовать лишние офисные помещения, потому что сотрудники могут выполнять все задания с помощью компьютера, интернета, видеосвязи и соцсетей, находясь при этом дома и не рискуя своим здоровьем», — считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Депутат призвал на весь ХХI век привыкнуть к мысли, что лучше жить и работать уединённо.

«В офисе, в кабинете должен сидеть один человек. Квартиры нужно строить однокомнатные, максимум двухкомнатные. И семье пора начинать давать две квартиры на одном этаже — рядом, соседние, чтобы было возможно уединение. В случае болезни, или же если будут мама, папа работать на удалении», — добавил политик.

Кому на удаленке хорошо, а кому — не очень

По результатам исследования ВЦИОМ, доля работающих на удаленке возросла в восемь раз (с 2 % до 16 %), при этом 61 % удаленщиков недовольны таким режимом работы.

Как показали результаты опроса, основные категории работников на удаленке — это специалисты с высшим образованием в бюджетной и коммерческой сферах, а также жители двух столиц и городов-миллионников.

Преимущества работы из дома россияне связывают в первую очередь с отсутствием необходимости тратить время на дорогу и гибким графиком.

Основные недостатки удаленки проявляются, когда специфика деятельности требует непосредственного контакта с людьми. Кроме того, возникают сложности самоорганизации в домашних условиях.

По данным Минтруда, на текущий момент более 10 % работающих граждан или примерно 5,6 млн. человек продолжают трудиться удаленно.

Некоторые работники, которых перевели на удаленку, жалуются в Роструд на свои тяготы. Так, например, продавца работодатель заставляет рассылать сообщения покупателям с личного номера. Сотрудница возмущена — ведь в ее трудовом договоре не прописана рассылка спама.

Роструд в этой связи напоминает, что по общему правилу работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.

Добавим, если для продавца удаленка — это сложно, а для каких-то профессий в принципе невозможна, то для бухгалтеров такой режим работы может быть даже более удобным, чем работа в офисе.

У нас родился вот такой стих:

Не работает водитель удаленно, В зоопарке не дадут животным корм, Не построит здание строитель. А главбуху удаленка — норм.

И даже если бухгалтеру от посещения офиса совсем отказаться нельзя, можно же совмещать онлайн и оффлайн работу.

Кстати, Роструд признает, что Трудовой кодекс не регулирует ситуацию, когда работник, заключивший трудовой договор о дистанционном труде, продолжает какое-то время работать в офисе.

Как на днях отметил глава Минтруда Антон Котяков, в ТК предлагается закрепить такие понятия, как удаленная и комбинированная занятость.