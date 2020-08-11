Валом валят поправки: что происходит в трудовом законодательстве и рядом с ним

Самое нашумевшее сейчас — это конечно новые правила выплат при увольнении. Работники радуются, работодатели пока не совсем разобрались как все это работает. При этом на заднем плане скромно прячутся и другие важные нововведения и проекты.

О главном

Федеральные законы от 13 июля 2020 г. № 210-ФЗ и № 203-ФЗ изменили порядок расчета с сотрудниками, которые уволены при ликвидации или по сокращению штата (новые правила заработают уже с 13 августа 2020 года).

Теперь нельзя закрыть компанию, если не произведены все положенные расчеты с сотрудниками по выплате выходного пособия или среднего заработка за период трудоустройства: от 2-х месяцев до 6-ти (срок варьируется в зависимости от того нашел сотрудник новую работу или нет, решения службы занятости и региона работы, т.к. у северян период выплат больше).

Но не все так грустно для работодателя, который спешит избавиться поскорее от ненужной компании. Законодательно закреплено право на выплату компенсации работнику взамен сохранения среднего заработка. Размер компенсации равен двукратному среднемесячному заработку.

Если работнику ранее уже была произведена выплата среднемесячного заработка за период трудоустройства, то компенсация выплачивается с зачетом указанной выплаты.

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Работодателю не обязательно ждать несколько месяцев, можно завершить ликвидацию быстрее, а работник сразу получает всю положенную ему сумму. Сейчас, при закрытии предприятия, сотрудники часто остаются в состоянии старушки из сказки о Золотой Рыбке — у разбитого корыта.

Еще одно нововведение — обозначен срок, в течение которого уволенный сотрудник может обратиться за выплатой среднего заработка.Теперь он составляет 15 рабочих дней с момента окончания каждого отдельного месяца периода трудоустройства. У работодателя на выплату тоже будет 15 дней, но только не рабочих, а календарных.

Ранее никаких сроков обращения Трудовой кодекс не устанавливал, поэтому не совсем понятно как поступить, если сотрудник принесет заявление с опозданием. Вправе ли работодатель отказать в выплате? На этот вопрос ответа пока, увы, нет и, скорее всего, решаться ситуация будет двумя способами:

работодатель пойдет навстречу и выплатит сохраняемый заработок;

работодатель откажет и работник обратиться в суд.

Исход разбирательства можно предсказать заранее — наверняка суды начнут вставать на сторону сотрудников, особенно, если те предоставят доказательства невозможности вовремя подать заявление. Причиной может быть, например, болезнь или травма, подтвержденная больничным, чрезвычайная ситуация, сложные семейные обстоятельства.

С другой стороны и работодатель не нарушает законодательства. Конечно, если одному опоздавшему сотруднику все-таки произвести выплату, а другому нет, то суд сочтет это несправедливым.

COVID

Работодателю для того чтобы допустить к работе иностранного сотрудника, прибывшего из-за рубежа, не нужно ждать, пока закончится двухнедельная изоляция. Достаточно получить от него справку об антителах иммуноглобулина G (IgG) либо справку об отрицательном результате теста на COVID-19 (справка должна быть выдана не ранее 3-х дней до предъявления).

Провести тестирование иностранный работник может как за рубежом, так и в России.

Аналогичное правило действует в отношении граждан РФ. Им достаточно в первые три дня после возвращения из заграничной поездки сдать тест на COVID.

Про медицину

Медикам были установлены выплаты за работу, связанную с риском заражения коронавирусной инфекцией. Ранее ФФОМС уже давало разъяснение, что эти суммы должны учитываться при расчете среднего заработка для целей выплаты или компенсации отпусков.

Постановление Правительства РФ от 8 июля 2020 г. N 998 закрепило это положение законодательно, но только в отношении отпускных выплат. Выходит в других случаях включать их в расчет нельзя.

Расширен перечень предупредительных мер, расходы на которые работодатель сможет возместить за счет сумм взносов от несчастных случаев и заболеваний на производстве (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.06.2020 № 365н)

В него включили, в частности:

покупку масок, перчаток, термометров, санитайзеров, респираторов, бахил, дезинфицирующих антисептиков, устройств и средств для обработки транспорта, служебных помещений и офисных поверхностей и т.п.;

тестирование сотрудников.

Срок подачи заявления о финансовом обеспечении предупредительных мер в территориальный орган ФСС продлен до 1 октября 2020 года.

Размер компенсации составит до 20 % до страховых отчислений организации за 2019 год.

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 261-ФЗ внесены изменения в ТК РФ, касающиеся диспансеризации. Теперь работники в возрасте 40 лет и старше при прохождении обследования имеют право на освобождение от работы (на один рабочий день один раз в год) с сохранением среднего заработка.

Для того, чтобы воспользоваться своим правом работник предоставляет справку медицинской организации, подтверждающей прохождение диспансеризации в день освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом.

Что в планах

К сожалению (или к счастью) завис проект об электронных заявлениях для работников. Он должен внести изменения в Трудовой кодекс в части обмена между работниками и работодателем электронными документами для заключения трудового договора.

Пока такая возможность есть только при заключении договора с дистанционными сотрудниками, но для тех организаций, которые активно пользуются ЭДО вариант с переходом на электронные кадры очень интересно.

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Поправки собирались принять еще в 2019 году, но сейчас они зависли в первом чтении и неизвестно, когда к их рассмотрению вернутся депутаты.

Еще одни изменения в ТК пока остановились на стадии публичного обсуждения. В проекте закона на данный момент сразу несколько важных пунктов:

О продлении срочного договора — по соглашению сторон он может быть продлен один раз на срок не более пяти лет, включая ранее установленный срок трудового договора;

О предупреждение об изменении условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационными или технологическими условиями труда (статья 74).

Предполагается, что работодатель сможет сократить срок предупреждения работника о таких изменениях с двух месяцев до одного. Правда, если сотрудника изменения не устроит и он откажется от продолжения работы, то при увольнении ему необходимо будет выплатить компенсацию в размере среднемесячного заработка;

О сроках выплаты отпускных — конкретизировано, что выплатить отпускные необходимо за три рабочих дня. Если сотрудник принес заявление на отпуск, который не предусмотрен графиком отпусков, менее чем за три рабочих дня до его начала, то оплата производится по соглашению сторон , но в любом случае не позднее трех рабочих дней с даты подачи заявления.

Очень хотелось бы, чтобы последняя поправка все же была принята, ведь в маленьких компаниях график — формальность и работники уходят в отпуск в удобное время по согласованию с руководителем.

В итоге бухгалтеру сообщают о том, что Иванов идет в отпуск завтра. Та-дам! Во-первых, на расчет нужно время. Во-вторых, нарушается действующее законодательство (проверяющих мало будет волновать, что и как решили директор с работником — отпускные он должен был получить за три дня).

В итоге, из-за того, что бухгалтер не телепат и не предвидел ухода сотрудника в отпуск заранее, может набраться приличная сумма штрафов при проверке, если такие ситуации в организации возникают постоянно.

А что из свеженького?

Да вот, к примеру, замначальника управления оперативного контроля ФНС Дмитрий Акунов сообщил, что возможно ФНС пересмотрит подход к заключению самозанятыми ГПХ договоров с компаниями.

Сейчас налоговая служба выявляет много случаев злоупотребления, когда организации заставляют сотрудников переходить на оплату НПД и таким образом фактически скрывают трудовые отношения.

Обидно, что в этом случае под горячую руку закона попадают и добросовестные организации, а некоторые вообще отказываются работать с плательщиками НПД, чтобы не привлекать к себе внимание.

ФНС считает, что для устранения таких неприятных для обеих сторон договора ситуаций, необходимо ввести критерии оценки наличия трудовых отношений. Тогда по ним можно будет точно сказать — заменяет договор ГПХ с самозанятым по факту трудовой или нет.

В планах также внести изменения, обязывающие при выполнении самозанятыми для организации или ИП работ с фактором риска (например, сварочных, погрузо-разгрузочных, монтажных и т.д.) обеспечить меры защиты и ввести обязательное социальное страхование от несчастных случаев.