Очень много изменений в налоговых вычетах по НДФЛ: полный обзор проекта

Недавно Минфин опубликовал проект со множеством поправок в НК, которые касаются налоговых вычетов по НДФЛ. Публичное обсуждение проекта продлится до 17 сентября.

Основная, революционная поправка, — это изменение порядка получения вычета после окончания года. Все будет проще и быстрее.

Но кроме этой поправки в проекте содержится еще очень много других. Мы изучили проект и сделали обзор нововведений.

Заявление вместо 3-НДФЛ

В настоящее время механизм получения налоговых вычетов предполагает подачу декларации 3-НДФЛ с подтверждающими право на вычеты документами по итогам налогового периода. Это сложно и долго, решили в Минфине и решили упростить процедуру.

В НК появится новая статья 221.1 «Упрощенный порядок получения налоговых вычетов».

Для получения вычета надо будет направить в ИФНС заявление по установленной форме. Данные из заявления налоговики будут проверять, добывая сведения из следующих источников:

от налоговых агентов и банков;

из кассовых чеков.

Заявление может быть представлено в налоговый орган не более чем за 3 года, предшествующих году подачи такого заявления.

Для реализации этого нововведения будет доработана АИС «Налог-3» в части автоматизации внедрения упрощенной процедуры получения налоговых вычетов.

Этот проект распространяется на правоотношения по предоставлению социальных и имущественных налоговых вычетов, возникшие с 1 января 2020 года. То есть уже за этот год вычеты можно будет получить в упрощенном порядке.

А для компаний и ИП, которым не светит отмена деклараций, зато с 1 октября можно будет по-новому проводить зачеты по налогам, рекомендуем использовать для сдачи отчетов и отправки заявлений 1С-Отчетность.

Ускоренная камералка и возврат

Проверка заявления будет происходить в течение 30 дней. Напомним, декларацию 3-НДФЛ налоговики камералят 3 месяца.

В случае с заявлением камералка также может идти до 3 месяцев, но только если у налоговиков есть подозрения в нарушении законодательства о налогах и сборах.

Кроме того, процесс возврата денег после проверки тоже ускорится.

Через 3 дня после окончания проверки будет принято решение о возврате налога. 10 дней дается налоговикам на оформление платежки, которую передают в Казначейство и там в течение 5 дней она должна быть исполнена.

При нарушении сроков возврата суммы НДФЛ в связи с предоставлением налогового вычета, считая с 20-го дня после принятия решения о предоставлении вычета, начисляются проценты исходя из ставки ЦБ, действовавшей в дни нарушения срока возврата.

Обучение детей

Из статьи 219 НК убирают ограничение по сумме социального вычета на обучение детей. Напомним, сейчас предел — 50 000 рублей.

Как следует из проекта, вычет будут давать в размере фактически произведенных расходов на обучение с учетом общего ограничения по соцвычету (120 тыс. рублей).

Обучение родственников

Список родственников, чье обучение можно оплачивать с правом на вычет, расширят. Сейчас в этот список входят дети и подопечные до 24 лет, братья и сестры до 24 лет. Согласно проекту можно будет получить вычет за обучение супруга (супруги), родителей.

Обучение за границей

Получить вычет на обучение можно будет только если образовательная организация имеет лицензию, выданную в соответствии с законодательством РФ.

Напомним, сейчас в НК прописана норма про иностранную организацию — она должна иметь документ, подтверждающий статус организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Что касается оплаты за обучения индивидуальному предпринимателю, тут ничего не меняется — можно ориентироваться на сведения в ЕГРИП.

Лечение родственников

В проекте, сказано, что вычет на лечение будут давать на детейдо 24 лет.Напомним, сейчас можно получить вычет лишь на лечение несовершеннолетних детей. Кроме того, по новым правилам вычет будут давать на лечение брата/сестры в возрасте до 24 лет.

Уведомление на вычет

Подтверждение права на вычет для налогового агента будет проходить по-новому.

Напомним, сейчас работники могут до окончания года получить имущественный вычет или социальный вычет по медицинским расходам у работодателя. Для этого надо получить в налоговой инспекции уведомление и отнести его на работу. Получив этот документ, бухгалтер перестает удерживать у работника НДФЛ.

По новым правилам работник уже не будет посредником при передаче уведомления. Налоговый орган будет сам передавать информацию налоговому агенту (работодателю).

Форму и формат документа, подтверждающего право на вычет, утвердит ФНС. Одновременно налоговики буду уведомлять и самого налогоплательщика — через сервис «Личный кабинет». Если гражданин к этому сервису не подключен, информацию отправят бумажным письмом по почте.

Уже читали, сколько изменений будет в будущем году в отчетности? Вот жуть, да? Еще и сотрудники будут теперь бдительно следить, чтобы вычеты к ним в карман попали вовремя (а если нет — виноват бухгалтер, ну не налоговая же в самом деле!). Не будем нервировать работников. Не все успеют разобраться в новом подходе, так что как и прежде за возвратом придут в бухгалтерию.