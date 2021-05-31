«1С: Розница» и «1С: Управление торговлей» – функционал и возможности

Продукты 1С – удобные решения для автоматизации многих бизнес-процессов. Программы интуитивно понятны и отлично подходят для упрощения бумажной работы, управления предприятием и контролирования финансовых потоков. Но, несмотря на регулярные обновления конфигураций, призванные сделать их еще проще и удобнее для пользователей, нередко можно услышать жалобы на их сложность. Обычно это связано с тем, что владелец выбрал не ту конфигурацию.

Внутри системы 1С – множество ответвлений, построенных специально под ту или иную часть или отрасль бизнеса. Они предназначены для управления торговлей, персоналом, бухгалтерией, документооборотом. Решения ориентированы на магазины, автосервисы, организации, предоставляющие услуги: перевозок грузов и пассажиров, общественного питания и др.

В большинстве случаев малый бизнес пользуется двумя популярными решениями – «1С: Розница» и «1С: Управление торговлей». Чем они отличаются друг от друга, и каким организациям подойдет каждое из них? Какие проблемы можно решить с помощью этих программ?

Помните! Правильный выбор 1С – это не просто удобно организованная работа, но и существенная экономия. Тем, кто выбирает неподходящую систему, приходится значительно переплачивать и за программу, и за многочисленные доработки.

«1С: Розница» и «1С: Управление торговлей»: что это такое?

«1С: Управление торговлей» – позволяет грамотно организовать и отслеживать работу торгового предприятия, формировать отчетность и планировать хозяйственную деятельность в кратко- и долгосрочной перспективе, учитывать торговые и складские операции, контролировать ценообразование.

«1С: Розница» – решение для автоматизации розничной торговли в различных сферах, подходящее для небольших и крупных предприятий. С ним просто оптимизировать управление продажами, закупками, ассортиментом, расценками, сотрудниками, предложениями для клиентов; мониторить показатели и корректировать финансовые стратегии для разных торговых точек.

Главные плюсы конфигураций Розница и УТ – возможности существенно упростить отчетность и аналитику, тщательно отследить все финансовые потоки внутри и вне компании. Даже поверхностное сравнение показывает, что они очень схожи по функциям. Так чем же они отличаются?

Разница между «1С: Розницей» и «1С: Управлением торговлей»

Первое из отличий – стоимость. Покупка УТ обойдется дороже. А что по функциям? Смотрите таблицу.

Базовые и ПРОФ-версии

Внутри продуктов «Управление торговлей» и «Розница» в базовой версии и ПРОФ также есть существенные различия. Базовые не дорабатываются, в них работает только один пользователь с установленными правами, они не поддерживают распределенные информационные базы. Для доступа к расширенным опциям требуется профессиональная версия (ПРОФ).

Итог

Традиционно УТ советуют использовать в оптовых компаниях – это полноценное бэк-офисное решение. В нем реализованы многочисленные опции по взаимодействиям с клиентами: учет задолженностей, предоплат, скидок, персональных условий. Для торговли оптом также удобен широкий функционал «Управления торговлей», касающийся склада, финансовых операций и управления.

«Розница» – облегченный вариант для малых и начинающих компаний, которым не нужны расширенные параметры. К тому же в нем возможна автоматизация управления персоналом и множество отраслевых решений. В нем можно индивидуально настраивать рабочее место кассира, добавляя «горячие» кнопки.

Некоторые предприятия устанавливают «Управление торговлей» из-за того, что она охватывает больший функционал. Но на деле это не тот случай, когда чем больше, тем лучше. В результате небольшой магазин получает УТ с расширенными опциями, которые ему попросту не нужны. Малым ИП гораздо удобнее управляться с более компактной 1С: Розница, а 1С: Управление торговлей использовать в том случае, если уже создана торговая сеть или предполагается расширение.

Вкладывая деньги, всегда разумнее проконсультироваться со специалистами по поводу того, какая программа подойдет для автоматизации конкретных задач вашего бизнеса. Они помогут выбрать оптимальную, к тому же к ним можно обратиться по поводу обучения работе в программе и ее настройки под ваш бизнес.

В Scloud вы можете попробовать продукты 1С в течение бесплатного пробного периода. Так вы сможете на деле протестировать любую из конфигураций и понять, стоит ли выбирать ее для вашего дела.

Какую 1С вы используете для учета в торговле? Какие недостатки заметили в системе и что хотели бы добавить? Какие проблемы удалось решить с помощью 1С? Пишите в комментариях!