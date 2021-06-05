Как уволить работника, который находится в СИЗО?

В компании за долгие годы работы могут складываться разные ситуации, иногда не вполне приятные. Главное — разбираться с ними в соответствии с законодательной базой, чтобы избежать более серьезных проблем. Сегодня мы разберем, как правильно уволить сотрудника, который по тем или иным причинам оказался в заключении.

В чем трудность?

Дело в том, что такого работника невозможно уволить только из-за того, что он попал в изолятор. Работодатель не может сделать этого из-за статьи 83 Трудового кодекса РФ. Она предусматривает увольнение по независящим от сторон причинам только в том случае, если было вынесено окончательное судебное постановление. Но как быть с теми, кто пока дожидается приговора в СИЗО? Это может длиться годами, и совершенно логично, что в таком сотруднике, а тем более в связанных с ним выплатах фирма не заинтересована. Так как его можно уволить?

Идеальный вариант

В первую очередь нужно постараться договориться с сотрудником. Для его увольнения можно оформить решение по соглашению сторон или направить подследственному бланк для подписания с заявлением об увольнении по собственному желанию.

Отстранение подозреваемого от работы

Если не удалось получить согласие подследственного по поводу добровольного увольнения, то можно использовать другие пути. По статье 114 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд может временно отстранить такого работника от должности, если он не желает увольняться самостоятельно. Для этого работодателю необходимо подать ходатайство в суд, заручившись согласием прокурора. Решение по такому ходатайству принимается в течение сорока восьми часов. При положительном разрешении требования в вашу компанию направят копию судебного постановления. Далее в соответствии с ним вы сформируете приказ об отстранении сотрудника на период ведения следствия и на основании этого документа больше не будете начислять ему выплаты.

Что делать, если не удалось добиться отстранения?

Если нет постановления суда, то избежать начисления заработной платы поможет статья 157 Трудового кодекса. Она предусматривает лишение зарплаты, если вы оформите простой по вине работника.

Как оформлять работника в СИЗО?

Для заполнения табеля учета рабочего времени можно использовать следующие коды:

НБ/35 — при постановлении суда об отстранении,

ВП/33 — при издании приказа о простое по вине работника,

НН/30 — при неявке на работу по неизвестным причинам.

Для упорядочивания табелей рабочего времени используйте конфигурацию «1С: Зарплата и управление персоналом», которая автоматизирует выплаты и позволяет организовать полноценный учет кадров. Для экономии ее можно взять в аренду от 1 050 рублей в месяц.

Как рассчитать работника в СИЗО?

Все выплаты вместе с компенсацией за отпуск выдаются подследственному сотруднику в день увольнения. Но обычно при нахождении в следственном изоляторе банковские карты блокируются. Как быть в этом случае?

Средства можно передать представителю. Это возможно при наличии доверенности, заверенной нотариусом или начальником СИЗО в соответствии со статьей 185.1 Гражданского кодекса. Если у работника нет доверенного лица, то зарплату придется депонировать, то есть проводить по документам в бухгалтерии, но до выдачи — хранить на счете компании.

Важно! Обязательно вышлите по почте все документы сотрудника. Иначе за задержку трудовой книжки по статье 65 ТК полагается взыскание.

Как отчитаться по СЗВ-ТД?

Сдать отчетность необходимо не позднее следующего дня после подписания приказа. Как правильно заполнить отчет по СЗВ-ТД, можно подробно посмотреть здесь.

﻿А вы сталкивались с подобной ситуацией в своей работе? Как удалось решить проблему и с какими трудностями пришлось столкнуться?