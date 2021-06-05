Нужна ли бухгалтеру техподдержка по 1С?

Работа бухгалтера становится легче с 1С – это факт безусловный. Но верно и то, что подчас система вызывает множество вопросов. Получается, что работникам бухгалтерии необходимо углубляться в изучение 1С наряду со своими рядовыми обязанностями? Или проще делегировать работу с программой специалисту? Насколько необходимо это сотрудничество, и сможет ли бухгалтер работать в 1С сам, безо всякой внешней поддержки?

Распространенные мифы о работе в 1С

Есть распространенное заблуждение о том, что программа 1С все делает сама, стоит только внести в нее цифры. Предприниматели, чаще начинающие, задумываются о том, чтобы вообще отказаться от специалиста с бухгалтерским образованием и опытом. Они надеются сэкономить на этой вакансии, используя 1С самостоятельно для всех финансовых операций компании. К сожалению, так сделать не получится.

Возможности системы очень широки. Разработчики постоянно трудятся над тем, чтобы 1С была как можно проще, понятнее, оперативнее, но речи о том, чтобы ее мог использовать человек без профильного образования и практики работы в бухгалтерии, не идет. Она все же создана как инструмент для бухгалтера. Для сотрудника необходимы базовые знания. Он должен знать все о ведении отчетности и бухучета, разбираться в налоговом кодексе, иметь представление о гражданском и трудовом, об управленческой деятельности и планировании. Ко всему этому в последние годы добавилась еще и необходимость ориентироваться в бухгалтерском программном обеспечении.

Естественно, изучение 1С увеличивает нагрузку на кадры, но сейчас это стало неотъемлемым навыком для высококвалифицированного специалиста. Вопрос в другом: насколько досконально должно быть это изучение, и не проще ли взаимодействие с 1С переложить на технического специалиста?

Нужен ли в компании специалист по 1С?

Именно для того, чтобы снять с бухгалтера непрофильную нагрузку, необходим сотрудник, который возьмет на себя поддержку 1С. Точно так же, как нельзя заменить бухгалтера программой, невозможно и сместить на бухгалтерию все процессы, связанные с функционированием 1С. Естественно, что ошибки в расчетах и закрывающих документах необходимо искать и исправлять самой бухгалтерии, но нагружать ее техническими моментами, связанными с связанными с ошибками после обновлений или обменом между базами – это лишнее.

На поддержке лучше не экономить, она возьмет на себя множество функций, без которых работа будет стопориться:

установку и настройку 1С;

обновления и копирования базы;

синхронизацию – допустим, между бухгалтерской и зарплатной или торговой базой, чтобы все продажи и выплаты автоматически отображались в бухучете;

– настройку обмена с банком;

перенос и создание баз;

распознавание и устранение системных ошибок.

Продуктивным решением станет использование аренды 1С в облаке

Наряду с вышеперечисленными функциями вы получаете расширенный сервис под ключ:

оптимизацию решений разных задач бизнеса;

консультирование по работе с типовыми решениями 1С;

круглосуточную техническую поддержку;

использование удобного личного кабинета со всеми нужными бухгалтеру опциями - выгрузкой копий базы, созданием новых, управлением количеством пользователей;

наличие постоянно пополняемого самоучителя .

Это обеспечит всестороннюю поддержку бухгалтерии, упростит жизнь компании и позволит сократить расходы на обслуживание. ПО стартует буквально за несколько минут и в дальнейшем исправно работает с постоянным обновлением.

Совет бухгалтерам: старайтесь даже при наличии профессиональной помощи самообразовываться и глубже изучать продукты 1С. Это гарантирует, что вам не придется тратить свое время на обращение в поддержку по незначительным или повторяющимся поводам. Ведь не вникая в работу программы, невозможно даже четко сформулировать суть возникшей проблемы.

Итог

Руководителям нужно помнить: каждый в команде должен заниматься своим делом, и продуманное делегирование задач людям с соответствующей компетенцией – залог слаженной и успешной деятельности в бизнесе. Не стоит делать из вашего бухгалтера специалиста на все руки, ведь на деле ничего хорошего из такой практики не выходит. Лучше дать ему возможность работать в паре с квалифицированным помощником, который сможет решить любые трудности с 1С оперативно и грамотно.

Почему нельзя обойтись обычной горячей линией? Гораздо разумнее работать с одной и той же обслуживающей компанией постоянно и индивидуально, ведь ее сотрудники будут хорошо знакомы со спецификой вашего бизнеса и историей предыдущих обращений. Это позволит существенно упростить и ускорить взаимодействие. К тому же при тесном сотрудничестве специалисты стремятся не просто скорее решить проблему, но и развивать навыки бухгалтеров по работе с 1С, дать им как можно больше знаний и приемов для самостоятельной оптимизации операций.

Такой подход целесообразен и для опытных пользователей, и тем более для новичков. Сегодня не обязательно вводить технического специалиста в штат, достаточно заключить договор с профильной компанией по поддержке 1С.

Уважаемые бухгалтеры, как хорошо вы знаете 1С? Справляетесь ли вы самостоятельно, или считаете, что не помешала бы помощь специалиста по работе с программой?