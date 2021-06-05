Когда ИП становится интересен налоговой?

Пристальное внимание налоговой службы – это не то, о чем мечтают предприниматели, мягко говоря. Даже если все законодательные нюансы четко соблюдаются, это всегда стресс для бизнеса. В каком случае фирма становится интересным объектом для налоговиков, как этого избежать и как не допустить роковых ошибок?

Три ситуации, когда за вами начинает следить налоговая

1.Первый случай характерен для тех, кто находится на патентной системе налогообложения.

Это самая простая система для ИП с максимально упрощенной отчетностью, при которой чаще всего не платятся НДФЛ, НДС, налог на имущество физических лиц. Верхний порог выручки для таких предприятий – шестьдесят миллионов рублей в год. Налоговая внимательна к этому пределу. Когда компания начинает к нему приближаться, ее деятельность начинают особенно тщательно отслеживать: не будет ли превышен лимит, и что начнет делать владелец фирмы. Органам важно, чтобы после превышения предприятие перешло на другую систему налогообложения, и потому доход в 60 000 000 рублей в конце года - повод начать собирать информацию.

Совет: компаниям, работающим по УСН и ПСН в разных сферах деятельности, удобнее использовать «1С: Управление нашей фирмой». Ее функционал позволяет формировать регламентированную отчетность ИП на патенте и упрощенной системе налогообложения, напоминает о сроках сдачи отчетов, обеспечивает обмен с банками и сайтом.

2.Для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения также существует «опасный» порог заработка.

Это максимальная ежегодная сумма в сто пятьдесят миллионов рублей, для переходного периода – двести. Превысив эти лимиты, фирма уже не сможет оставаться на «упрощенке», поэтому по достижении предельной выручки ФСН также начинает интересоваться компанией.

3.ИП на общей системе налогообложения платят все возможные налоги. Казалось бы, к ним должно быть меньше всего претензий. Но и они могут попасть в поле внимания контролирующих органов.

Это происходит тогда, когда прибыль приближается к сорока миллионам в месяц. Такие внушительные цифры намного интереснее налоговикам, чем доходы мелких фирм, поэтому тут можно ожидать проверок, особенно, если финансовый поток продолжает увеличиваться.

Как налоговая служба следит за предпринимателями?

Сейчас это сделать очень просто. Информация поступает в ФСН из онлайн-касс, используемых фирмами. Кроме того, налоговая мониторит все корпоративные банковские счета.

Распространенная ошибка компаний

Стоит особенно отметить, что налоговые органы следят не только за тем, как не пропустить момент перехода компании на иную систему налогообложения. Главным образом – за тем, какие действия будет предпринимать компания у «критической» точки.

Естественно, что каждому предприятию хочется остаться на существующей системе налогообложения и не превышать верхний порог выручки, который автоматически переводит фирму на следующий уровень, более расходный. Поэтому многие начинают экстренно предпринимать попытки этого избежать. Здесь очень просто скатиться в откровенно преступную схему. Это и контролирует ФСН.

Самый распространенный (и самый неразумный) алгоритм действий в этой ситуации, как показывает практика – разделение дохода предпринимателями. Для этого они открывают новые фирмы, надеясь «разбросать» прибыль и не переходить на более сложную и затратную систему уплаты налогов. Вновь открытые компании неожиданно сразу получают мощные финансовые потоки и клиентов. Этого и ждут органы, уже следящие за такими компаниями.

Скрытно раздробить бизнес не удастся. Налоговая видит, что финансовый рост отслеживаемой фирмы останавливается в шаге от перехода на новый уровень. Это становится поводом для запроса о состоянии расчетного счета фирмы в банк. Второй шаг – мониторинг родственников предпринимателя на предмет создания новых ИП. Они моментально находятся, и далее ФСН уже попросту объединяет всю эту сеть новых ИП и их доходы, начисляя налоги по соответствующей системе на основании акта проверки.

Конечно, предприниматель может оспорить такое решение в суде, но там к нему возникнет гораздо больше вопросов, чем к налоговикам: почему остановился приток доходов в первой компании, почему клиенты и поставщики начали перечислять деньги на другие счета, почему его родственники внезапно решили заняться бизнесом, и многие другие.

Помните: при достижении предела максимальной прибыли своей системы налогообложения вы становитесь очень заметными для налоговых органов. В такой ситуации прибегать к различным “серым” схемам - самая невыгодная позиция. Никогда так не делайте!

Не стоит надеяться, что такие действия помогут избежать увеличения налоговых отчислений. У ФНС – действенные рычаги отслеживания, и эти схемы для них абсолютно прозрачны и изучены сотни раз. Так как избежать лишних расходов и сделать так, чтобы фирму не сотрясали постоянные проверки? Для этого нет универсальных приемов. Каждый бизнес индивидуален, и в таких случаях необходима персональная консультация от опытного специалиста, который посоветует эффективный и, главное, легальный способ сэкономить.

А вы попадали под наблюдение налоговой? Что послужило причиной? Допускали ли вы описанные здесь ошибки, и к чему они привели?