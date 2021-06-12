Оптимальная учетная система 1С для торговли: как выбрать?

Сегодня уже всем предпринимателям ясно, что использовать систему 1С для организации бизнес-процессов удобно и выгодно. Это современная платформа с возможностью автоматизации и всесторонней интеграции, с передовыми облачными решениями, с широкими возможностями и персональными настройками, с различными отраслевыми конфигурациями. Теперь основной вопрос состоит в другом: какую именно конфигурацию выбрать?

Главные вопросы, на которые нужно ответить

Насколько сложен учет?

Сколько людей будет работать в системе?

Каков бюджет?

Какие решения предлагает 1С для торговли?

Это 1С: Касса, 1С: Розница, 1С: Управление нашей фирмой и 1С: Управление торговлей.

Преимущества

1С: Касса

Не нужно тратить время на то, чтобы освоить функционал. Решение максимально простое для обычного магазина, вводится в эксплуатацию буквально за час.

1С: Розница

Имеет отраслевые решения для магазинов одежды, стройматериалов, книжной продукции, аптек и прочего. Интегрируется с любым торговым оборудованием: сканерами, терминалами, считывателями карт. Имеет функции учета склада, анализа продаж и прибыли, ценообразования, расчета зарплат и премий.

Возможность объединения с государственными информационными системами: ЕГАИС , ФГИС «Меркурий» и другими.

В ней эффективно организовано место работы кассира.

1С: Управление нашей фирмой

В системе можно вести управленческий, кадровый и зарплатный учет, формировать отчетность на упрощенной системе налогообложения без установки «1С: Бухгалтерии» для ИП. Имеет опции работы с заказами, CRM. Может быть объединена с сайтом компании, в том числе с Мобильным клиентом, а также с популярными системами управления сайтами, доставкой. Есть возможность подключения к инфосистемам:

ГИСМ,

ЕГАИС,

ВЕТиС

и Честному знаку.

Включает раздел производства с функционалом для комплексного ведения производственного учета.

Очень удобна и проста в применении, позволяет скрыть ненужные функции, выводит подсказки для пользователей.

1С: Управление торговлей

Программа увеличивает эффективность бизнеса торговой организации: автоматизирует задачи оперативного, управленческого учета, оценку и планирование хозяйственных операций. Решение наглядно показывает расходы: материальные, финансовые и трудовые. Выполняется проверка затрат в денежном выражении — это доступный способ проанализировать использование ресурсов в зависимости от вида деятельности.

Доступно подключение к ГИСМ, ЕГАИС, ВЕТиС и Честному знаку.

Что советуют специалисты?

Помните: вы не выбираете конфигурацию раз и навсегда. При необходимости можно перейти на другую или добавить еще одну, так как все решения легко синхронизируются между собой. Так, многие предприниматели пользуются «УТ» в главном офисе с интегрированной «Бухгалтерией», подключая на местах «Розницу». Кроме того, при необходимости любую систему можно доработать, чтобы она соответствовала потребностям вашего бизнеса.

Сегодня существуют выгодные предложения для пользователей, которые помогают сделать правильный выбор, оптимизировать применение программы и сократить расходы. Например:

вы можете оценить функциональность выбранной конфигурации на практике, воспользовавшись бесплатным тестовым периодом ;

бесплатным тестовым периодом удобно заказать аренду 1С в облаке : это сэкономит средства на приобретение коробочных версий для нескольких пользователей, на компьютерное оборудование, обеспечит квалифицированную поддержку пользователей и защищенность данных.

Уважаемые коллеги, какую конфигурацию вы выбрали для своего бизнеса? Арендуете ли вы облачную 1С или пользуетесь версией «из коробки»? Что удобнее, на ваш взгляд?