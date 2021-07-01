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Налоговые проверки: новые правила с 1 июля

Для рубрики Налоговые проверки
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С первого июля начинает действовать новый порядок налоговых проверок. Что изменится и кого это коснется?

Изменения в камеральных проверках

Раньше камеральная проверка организации назначалась в нескольких случаях:

  • если налоговая декларация представлена после 1 июля года, следующего за годом налогового мониторинга,
  • если в декларацию включена сумма, которая подлежит возмещению,
  • если в декларацию внесены уточнения в виде уменьшения налога или увеличения убытков,
  • если мониторинг завершен досрочно.

По новым правилам камеральная проверка будет назначаться в единственном случае: если отчетность или уточненная декларация были поданы менее чем за три месяца до досрочного окончания мониторинга налогов.

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Изменения в выездных проверках

Выездные проверки теперь проводятся в следующих ситуациях:

  • при проведении контроля за работой проводящей налоговый мониторинг ИФНС,
  • при досрочном прекращении проверки,
  • при невыполнении налогоплательщиком обоснованного требования ИФНС,
  • если в период налогового мониторинга предъявлена декларация с уточнениями в виде уменьшения налогов к уплате, увеличения размера убытков или сумм, подлежащих возмещению.

Новые права инспекторов

Теперь контролирующие органы имеют право потребовать данные и документы у контрагентов о предприятии, находящемся в процессе налоговой проверки.

В соответствии с изменениями налоговые контролеры также могут просматривать декларации по налогу на добавленную стоимость с возмещаемой суммой, если выявят в ней недочеты.

Новая документация и отчетность

Поменяются некоторые формы документации от ФНС. Будут действовать новые бланки:

  • постановления о проведении осмотров помещений, территории, имущества, документов,
  • требования о представлении документов,
  • извещения о налоговой проверке и сопутствующие акты.

Отчетность также будет проверяться в соответствии с новыми требованиями. При нарушениях в налоговой декларации ФНС вышлет извещение на следующий день после подачи отчета, и после этого у компании будет пять дней на исправление несоответствий.

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Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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