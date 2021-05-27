Как выбрать бухгалтера: 7 советов

Его называют вторым человеком после директора. Бухгалтер — ключевая фигура любой компании: на нем держится финансовая часть, он обеспечивает легитимность всех денежных операций, оптимизирует расходы. Вся прибыль проходит и распределяется через этого сотрудника. Именно поэтому руководители внимательно относятся к отбору кандидатов на эту должность и крепко держатся за тех, кто полностью соответствует всем требованиям. Но каковы они?

Что важнее: престижный диплом или актуальные знания? На что обратить внимание в прошлом соискателя? И как оценить его квалификацию в течение короткого испытательного срока? Эти и другие тонкости — в нашей статье.

7 важных моментов на собеседовании

Некомпетентный бухгалтер — это не просто несвоевременная и ошибочная отчетность. Его проколы из-за невнимательности или незнания приведут к существенным потерям и проблемам с надзорными органами. А это грозит серьезным наказанием вплоть до уголовного, не говоря уже о баснословных штрафах. Поэтому подходить к выбору таких кадров необходимо ответственно — в этом помогут несколько рекомендаций.

Образование

Естественно, профильная компетенция — обязательное условие при приеме на работу. Но одной корочки недостаточно. Дело в том, что бухгалтерское дело — сфера, которая очень быстро прогрессирует. Она постоянно обновляется: выходят новые законы, меняются требования контролирующих организаций. В профессии бухгалтера нельзя останавливаться, поскольку полученные знания быстро устаревают. Поэтому важные вопросы на собеседовании — об обновлениях в законодательстве и актуальных изменениях в регламентах. Получив на них ответы, вы сможете оценить, насколько актуальны знания кандидата и отслеживает ли он новации отрасли.

Сфера деятельности

Спросите бухгалтера о практическом опыте. Большой плюс, если кандидат работал в той отрасли, в которой работает ваша организация. Так специалист быстрее вникнет в нюансы ведения бизнеса.

Налоги

Бухгалтер должен разбираться в налоговом кодексе, чтобы правильно оформлять документацию и не допускать недочетов, которые обернутся санкциями. В этом нельзя руководствоваться статьями с пользовательских форумов — необходимо быть в курсе оригинальных законов и постановлений.

Проверить осведомленность будущего сотрудника просто: задайте ему неоднозначный вопрос из налоговой сферы, к примеру, о реальных сроках отчетного периода. По федеральному законодательству он составляет календарный год, но на практике, а также в соответствии с налоговым кодексом, закрепившим месяцы и кварталы для отчетности, бухгалтеры пользуются промежуточными периодами, которые нужно отразить в собственных нормативных документах фирмы. Оцените, насколько обоснованным и полным был ответ. При этом вполне допустимо дать человеку возможность найти ответ в интернете. Главное — понять, какими именно источниками он при этом пользуется: официальными или «сарафанными».

Цифровизация

Здесь необходимо оценить претендента с двух сторон. С одной, компьютерная и интернет-грамотность должна быть на высоте, человек должен отлично ориентироваться в инновациях сферы:

конфигурациях 1С,

облачных сервисах,

полезных онлайн-ресурсах,

программах и приложениях,

синхронизации данных.

Но одновременно с этим обязательным остается знакомство с основами:

бухгалтерскими книгами,

двойными записями,

проводками и прочими тонкостями.

Способность к обучению и стремление совершенствоваться в технической части своей профессии важны для любого работника, и бухгалтер — не исключение.

Конфиденциальность

Задавайте вопросы о предыдущем месте работы, о том, что нравилось и не нравилось. По степени откровенности и эмоциональной окраске высказываний можно понять, насколько соискатель корректен, чтит ли он понятие о конфиденциальности информации. Даже в том случае, если расставание с прежним работодателем было негативным, адекватный специалист не станет обсуждать подробности и рассказывать всю подноготную компании.

Помните: на месте такого работодателя затем можете оказаться и вы.

Сосредоточенность

Эта черта является основополагающей для успешной бухгалтерской деятельности.

Держите один рабочий лайфхак: нелишним будет дать кандидату небольшой тест на внимательность, даже самый элементарный, например, на поиск одинаковых букв или знаков.

Лучше, если задание будет текстовым, так как работать бухгалтеру придется вовсе не с картинками. Подойдет любой тест из Сети не длиннее пяти пунктов.

Зарплата

На бухгалтере не стоит экономить. Для любой компании выгоднее многопрофильный специалист с большой отраслевой практикой и фундаментальными знаниями. Такой сможет не просто вести первичные документы, но и эффективно управлять материальной частью. С ним не придется обращаться к платным консультантам по каждой неоднозначной ситуации с налоговой инспекцией. Конечно, услуги такого работника не могут стоить дешево. Главное, убедитесь, что красивые рассказы о компетенции и опыте — не просто слова.

Совет. Бухгалтера должен выбирать бухгалтер. Неосведомленному человеку трудно оценить уровень подготовки претендента, ему легко запутаться в терминах, за которыми может и не стоять глубоких знаний. Пригласите для на собеседование специалиста из бухгалтерии. Если у вас в фирме сейчас такого нет, вызовите профессионала со стороны, чтобы он помог выбрать кандидата.

На что обращать внимание на испытательном сроке?

Для бухгалтера целесообразнее расширить испытательный срок. По трудовому кодексу его разрешается продлить до полугода. За это время получится реально оценить его компетенцию — 1-3 месяцев может не хватить для этого.

Что важно учитывать?

✔ На первом месте — точное соблюдение законодательной базы в бухгалтерии и налогообложении. Без этого компанию можно довести до банкротства и уголовных дел.

✔ Внесение предложений по организации работы фирмы — большой плюс. Бухгалтерия неразрывно связана с управлением предприятием, и экспертность в данной области очень значима.

✔ Навыки оптимизации финансовых операций — еще одно преимущество в пользу соискателя. Если он сумеет грамотно контролировать потоки и сократить нерациональные расходы, то это принесет прибыль компании и положительно отразится на ее развитии.

✔ Наблюдайте, как человек реагирует на проверки и вопросы. Они не должны вводить его в панику. Необязательно знать все досконально, но надо быть в курсе основных операций, уверенно комментировать непонятные правовые и финансовые моменты.

Как правильно составить объявление о вакансии?

Убедитесь, что описание вакансии точно совпадает с должностной инструкцией, в соответствии с которой будет в дальнейшем работать человек. Нельзя написать в объявлении о том, что нужно просто считать зарплату, а затем требовать от подчиненного глубокого анализа и оптимизации финансовых потоков компании. И напротив, наняв эксперта с огромным разнообразным опытом, глупо сажать его за простейшие задачи.

Как быть с удаленными и самозанятыми? Большинство предпринимателей с большой неохотой соглашаются на такое сотрудничество, так как убеждены, что уровень ответственности у штатного специалиста выше. Но современные реалии таковы, что многие части бизнеса переходят на удаленный режим. Тем не менее, желание нанять бухгалтера в штат вполне понятно: так он прочнее связан с управлением и производством, постоянно находится в курсе дел. Решайте в соответствии со своими запросами. Если вам нужны базовые функции, то на штатном бухгалтере можно сэкономить и воспользоваться аутсорсом.

Итог

В целом, из живой беседы уже становится понятно, какие задачи приходилось решать претенденту и каков его профессиональный диапазон. Постарайтесь оценивать не только указанный в резюме опыт, но и навыки — для этого отчасти и предусмотрен испытательный срок. Способности специалиста должны быть широкими и гибкими. Задавайте вопросы и наблюдайте — только так можно сделать правильные выводы.

Уважаемые руководители, а вы уже нашли своего идеального бухгалтера? Как вы его выбирали, и какие качества в итоге оказались для вашего бизнеса наиболее полезными? Какие навыки вы считаете самыми важными? Какие личные лайфхаки вы применяете, чтобы выявить хорошего специалиста?

И несколько вопросов бухгалтерам: на что вы делаете упор в своем резюме? Какие самые необычные вопросы вам задавали на собеседовании? И какой совет вы дадите начинающим коллегам, ищущим работу?