Июльский дайджест изменений для бухгалтеров

В июле в силу вступают законодательные нововведения, которые касаются работы бухгалтеров. Времени, чтобы подготовиться, осталось не так много. Узнайте, что это за изменения из нашего дайджеста.

Введение новых социальных пособий

Ранее женщины, которые вставали на учет в первом триместре беременности, получали единовременное пособие. В новом полугодии 2021 года закон изменится – выплата превратится в ежемесячную. Получать средства смогут беременные:

у которых сроки беременности составляют 6 недель и более,

вставшие на учет в медучреждении до 12 недель,

имеющие среднедушевой доход семьи менее прожиточного минимума в своем регионе.

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Социально уязвимые родители детей от 8 до 17 лет также будут получать новые выплаты. Необходимые условия:

среднедушевой доход семьи не достигает прожиточного минимума,

взрослый официально является единственным родителем,

родитель или иной законный представитель ребенка получает алименты по судебному решению.

Если в семье есть несколько детей указанного возраста, то пособия полагается выплачивать всем.

Немногим позже, с 1 сентября, больничный по уходу за ребенком в возрасте до 8 лет будут оплачивать в размере 100 процентов среднего заработка. Стаж в данном случае значения иметь не будет.

Перечисленные выплаты теперь сотрудники получают напрямую из ФСС. Задача бухгалтера – передать в Соцстрах документы.

Перечисление выплат – только на карту «МИР»

С 1 мая 2019 года пособия из бюджета приходили только на карты «МИР». Это были всевозможные выплаты для женщин:

по беременности и родам,

вставшим на учет до 12 недель,

при рождении ребенка и другие.

Государство давало время, в течение которого организации должны были перевести социальные пособия на карты Национальной платежной системы. Потом случилась пандемия коронавируса, и Банк России отложил введение санкций для не успевших. Однако послаблений больше не будет.

С 1 июля 2021 года все соц. пособия идут только на карты «МИР». Предупредите работников!

Изменение формы и заполнения СЗВ-ТД

Пенсионный фонд расширил и уточнил сведения о трудовой деятельности. Смотрим, что изменится в СЗВ-ТД с 1 июля.

В документе появится раздел с информацией о работодателе, относительно которого страхователь выступит правопреемником. Данные в этот раздел будут вноситься при необходимости предоставить или исправить сведения о трудовой деятельности по зарегистрированному лицу, ранее предоставленные работодателем. Будут фиксироваться территориальные условия работы: в районах Крайнего Севера и в областях, которые приравниваются к этим районам. Вступит в силу другой порядок заполнения графы «Код выполняемой функции». Пока действуют профессиональные стандарты. С 1 числа будет применяться Общероссийский классификатор занятий. В новом коде будут 5 цифровых символов в формате «ХХХХ.Х». Первые четыре знака – это код наименования группы занятий в Классификаторе. Пятый – контрольное число

Что делать, если в расшифровке мероприятия СЗВ-ТД у вас не указана трудовая функция – смотрите нашу инструкцию!

Коррекция счетов-фактур, книг покупок и продаж, декларации по НДС

В перечисленные документы внесен ряд изменений, которые касаются правил их заполнения и хранения. Налоговые регистры получили новые реквизиты. Их появление связано с окончательным введением на территории России национальной системы прослеживаемости товаров. Соответствующие изменения появились и в налоговом законодательстве.

О новых счетах-фактурах читайте нашу статью.

Налоговую декларацию по НДС за 3 квартал также предстоит сдавать уже в новом виде. В некоторых разделах появились строки для отражения прослеживаемых товаров. Тем, кто налог на добавленную стоимость не платит, будут сдавать в контролирующие органы отчетность по прослеживаемым товарам.

Изменение порядка обжалования результатов некоторых проверок

Неоднозначные постановления трудовой инспекции, Рособрнадзора, Росздравнадзора и других контролирующих ведомств со второго полугодия 2021 подлежат обжалованию в досудебном порядке. Раньше нужно было идти в суд.

Кажется, что это изменение касается только юристов. Однако и бухгалтерам расслабляться не стоит. Напоминаем, что при наличии претензий и исков от контрагентов, к которым относятся и контролирующие инстанции, нужно формировать специальный резерв. Данная задача является обязанностью бухгалтера. Он должен также отразить в учетной политике или графике документооборота информацию о том, кто, в какой форме и в какие сроки должен предоставить соответствующие сведения о признании суммы резерва.

Слышали о грядущих изменениях? Пишите в комментариях, насколько вы готовы к ним.