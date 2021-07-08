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Только «МИР»: новые правила выплаты пособий с 1 июля

Для рубрики Расчеты с работниками
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С первого июля российским работодателям предстоит пережить несколько изменений, в том числе переход на карту «МИР». С этого числа пособия сотрудникам будут перечислять только на нее. Нововведения закреплены в Федеральном законе от 27.06.2011, в статье 30.5 пункте 5.5. Каких именно выплат это коснется, как правильно оформить перевод пособий и что будет за несоблюдение новых правил?

Какие пособия будут перечисляться на карту «МИР»? 

Это следующие выплаты: 

  • «детские»: при постановке на учет в ранние сроки беременности, при рождении, по уходу за ребенком, по беременности и родам,  
  • больничные по временной нетрудоспособности пострадавшим от радиационных катастроф. 

Исключения составляют: 

  • пособие на погребение, 
  • пособие при болезни или травме, 
  • по уходу за больным ребенком или другим членом семьи. 

Их по-прежнему можно отправлять на любые карты. 

Как уведомить сотрудников? 

По закону работодатель не должен в обязательном порядке уведомлять персонал о переводе пособий на карту «МИР». Но для того, чтобы избежать проблем, лучше сделать это добровольно.  

Какие документы подготовить?

Предприятия обязаны отправить в Фонд социального страхования сведения о сотрудниках и желаемом способе получения пособий. Деньги можно получать не только на «МИР», но и на любой счет, не привязанный к карте, или почтовым переводом. Это нужно указать в бланке «Сведения о застрахованном лице». Он заполняется сотрудником при поступлении в штат или при подаче пакета документов на получение социальных выплат. Образцы находятся на официальном сайте ФСС. 

Компания собирает сведения и передает их в фонд. Это можно сделать в бумажном и электронном виде, если численность штата менее двадцати пяти человек. Если работников в фирме больше – только в электронном. 

Электронная документация удобнее, тем более что для автоматизации документооборота предусмотрены специальные проекты ФСС в 1С.

Сформировать реестры для выплаты пособий по новым правилам можно в облачной конфигурации «Зарплата и управление персоналом» – 14 дней бесплатно.

Когда подавать документы? 

Документация передается в Фонд соцстрахования в течение пяти дней после того, как «Сведения о застрахованном лице» получены от сотрудников.

Какое наказание грозит за неисполнение новых правил?

Штрафы для предприятий в законе не определены. Если работодатель продолжает переводить средства на карты иностранных платежных систем, банк останавливает перевод и в течение одного дня направляет уведомление работнику о том, что выплаты не могут быть зачислены.

Далее у сотрудника есть десять дней для того, чтобы предоставить свой номер карты «МИР» или не привязанного к картам счета, или же посетить банк для получения наличного расчета. Если он этого не сделает, на одиннадцатый день банк вернет пособия в Фонд социального страхования

Итог

Облегчить ведение документации можно с помощью решений 1С. Они постоянно обновляются с учетом меняющегося законодательства, включают регламенты проверяющих органов, поэтому с программами 1С можно избежать ошибок в заполнении и путаницы в документах. Сегодня конфигурации 1С проще арендовать в облаке для удобства работы с ними и экономии бюджета компании. Также можно воспользоваться бесплатным пробным периодом или скидкой на популярные продукты. 

Уже объявили сотрудникам об изменениях?

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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