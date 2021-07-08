Только «МИР»: новые правила выплаты пособий с 1 июля

С первого июля российским работодателям предстоит пережить несколько изменений, в том числе переход на карту «МИР». С этого числа пособия сотрудникам будут перечислять только на нее. Нововведения закреплены в Федеральном законе от 27.06.2011, в статье 30.5 пункте 5.5. Каких именно выплат это коснется, как правильно оформить перевод пособий и что будет за несоблюдение новых правил?

Какие пособия будут перечисляться на карту «МИР»?

Это следующие выплаты:

«детские»: при постановке на учет в ранние сроки беременности, при рождении, по уходу за ребенком, по беременности и родам,

больничные по временной нетрудоспособности пострадавшим от радиационных катастроф.

Исключения составляют:

пособие на погребение,

пособие при болезни или травме,

по уходу за больным ребенком или другим членом семьи.

Их по-прежнему можно отправлять на любые карты.

Как уведомить сотрудников?

По закону работодатель не должен в обязательном порядке уведомлять персонал о переводе пособий на карту «МИР». Но для того, чтобы избежать проблем, лучше сделать это добровольно.

Какие документы подготовить?

Предприятия обязаны отправить в Фонд социального страхования сведения о сотрудниках и желаемом способе получения пособий. Деньги можно получать не только на «МИР», но и на любой счет, не привязанный к карте, или почтовым переводом. Это нужно указать в бланке «Сведения о застрахованном лице». Он заполняется сотрудником при поступлении в штат или при подаче пакета документов на получение социальных выплат. Образцы находятся на официальном сайте ФСС.

Компания собирает сведения и передает их в фонд. Это можно сделать в бумажном и электронном виде, если численность штата менее двадцати пяти человек. Если работников в фирме больше – только в электронном.

Электронная документация удобнее, тем более что для автоматизации документооборота предусмотрены специальные проекты ФСС в 1С. Сформировать реестры для выплаты пособий по новым правилам можно в облачной конфигурации «Зарплата и управление персоналом» – 14 дней бесплатно.

Когда подавать документы?

Документация передается в Фонд соцстрахования в течение пяти дней после того, как «Сведения о застрахованном лице» получены от сотрудников.

Какое наказание грозит за неисполнение новых правил?

Штрафы для предприятий в законе не определены. Если работодатель продолжает переводить средства на карты иностранных платежных систем, банк останавливает перевод и в течение одного дня направляет уведомление работнику о том, что выплаты не могут быть зачислены.

Далее у сотрудника есть десять дней для того, чтобы предоставить свой номер карты «МИР» или не привязанного к картам счета, или же посетить банк для получения наличного расчета. Если он этого не сделает, на одиннадцатый день банк вернет пособия в Фонд социального страхования.

Итог

Облегчить ведение документации можно с помощью решений 1С. Они постоянно обновляются с учетом меняющегося законодательства, включают регламенты проверяющих органов, поэтому с программами 1С можно избежать ошибок в заполнении и путаницы в документах. Сегодня конфигурации 1С проще арендовать в облаке для удобства работы с ними и экономии бюджета компании. Также можно воспользоваться бесплатным пробным периодом или скидкой на популярные продукты.

Уже объявили сотрудникам об изменениях?