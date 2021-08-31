Экспресс-гид по онлайн-кассам: коротко о главном

Продажей товаров и услуг сейчас занимаются многие, и поневоле бизнесменам приходится вникать во все нюансы законодательства. Бесценная помощь в этом нелегком деле — возможность быстро получить ответ на насущный вопрос без утомительного интернет-серфинга. Сегодня расскажем, нужна ли вам онлайн-касса.

Напоминаем: совсем недавно, 1 июля, закончились отсрочки по онлайн-кассам. Теперь почти все индивидуальные предпринимателя обязаны использовать эти инструменты. Ключевое слово здесь — «почти», поскольку существуют исключения.

Кому не нужны онлайн-кассы?

Следующие категории ИП могут не подключать кассовые аппараты с поддержкой интернет-соединения.

Работающие с контрагентами по безналичному расчету.

Занимающиеся видами деятельности из списка исключений. К ним относятся: сдача машино-мест и жилья в аренду (не офисов и апартаментов), уход за стариками, инвалидами и детьми, продажа изделий народных художественных промыслов, предоставление бытовых услуг.

Самозанятые лица или ИП — чеки формируются в приложении «Мой налог».

ИП, торгующие определенными товарами* с открытых прилавков на рынках, ярмарках и выставках, но не в отдельном торговом месте: магазине, автолавке, павильоне.

Предприниматели, которые продают товары вразнос, товары из автономных механических автоматов, принимающих только монеты, развесные фрукты и овощи, печатную продукцию или мороженое в киоске, безалкогольные разливные напитки, напитки и товары из автоцистерн, бахилы в розницу.

ИП на патентной системе налогообложения.

Исключения: парикмахерские и косметические услуги, ремонт часов, компьютеров, транспортных средств, прокатные и грузовые услуги.

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Продающие товары через маркетплейсы.

Работающие на отдаленной территории или объектах, принадлежащих армии или спецслужбам.

Сотрудничающие с курьерской доставкой и предоставлении чеков с вашими реквизитами курьером.

Полный список разрешенных к работе без ККТ видов деятельности можно посмотреть в Федеральном законе № 54-ФЗ в пункте 2.1);

Законодательная база, касающаяся применения контрольно-кассовой техники, еще находится в стадии формирования.

*Кроме следующих товаров: молочной продукции, лекарственных средств, химических веществ, табачных изделий, обуви, меха, кожи, ковров, мебели, парфюмерии, шин, фотоаппаратов, ламп-вспышек, электрического и компьютерного оборудования, музыкальных инструментов, резиновых, пластмассовых, деревянных изделий. Пока в пилотном режиме — пива и пивных напитков, упакованной воды, биологически активных добавок, велосипедов, кресел-колясок. Полный список — в «Распоряжении Правительства РФ от 14 апреля 2017 г. № 698-р».